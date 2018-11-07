6 основных королевских манер, которые пригодятся вам в жизни

Не демонстрировать свои чувства на публике

Одно дело прогуливаться, держать за руки и мило обсуждать что-то понятное лишь вам с вашим избранником и совершенно другое – предаваться страсти на глазах у публики. Страстные поцелуи, неподобающие объятия (не говоря уже о чем-то большем) – это моветон и отсутствие элементарных знаний об этикете. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужчина (и другие в том числе) обращался с вами должным образом, тогда проследите за тем, чтобы в общественном месте его руки были не чуть пониже спины, на шее, на коленке (или выше). Как максимум – он может приобнять вас за локоть или взять за руку. Все остальные демонстрации чувств могут проходить дома, подальше от чужих глаз. Ведь не зря существует поговорка – хотите, чтобы другие вас любили и уважали, начните ценить и уважать себя сами.

Не проявлять фамильярность и грубость

О фамильярности, также, как о грубости, склоках и бурном выяснении отношений тоже придется забыть, если вы хотите выглядеть, как благородная дама. Не позволяйте себе на людях использовать уменьшительно-ласкательные имена или прозвища, не сплетничайте, не ругайтесь, как сапожник и не участвуйте в интригах. Аристократки всегда милы, приветливы, подчеркнуто вежливы со всеми, включая тех, кто им по какой-либо причине не нравятся, и, разумеется, добры. Потому старайтесь проявлять великодушие и не отказывайте тем, кому действительно нужна ваша помощь. Со временем вы увидите, что и отношения с окружающими наладятся, станут намного теплее и терпимее.