6 очевидных причин, почему ваши вредные привычки могут быть полезными

Зависание в соцсетях

В чем польза: смена обстановки

Психологи рекомендуют проследить, с какой целью вы, собственно, заходите в социальные группы. Ведь если, скажем, раньше их называли лишь замещением реальной жизни, то в настоящее время они стали основной частью нашей реальности, помогая не потерять связь с близкими и оперативно решить какие-то важные вопросы. Например, представьте ситуацию: раньше, чтобы обсудить с подругами последние новости, вы непременно выбирали время и место, которое бы идеально подошло всем. Однако это работает лишь в том случае, когда все находятся в одном городе и могут приехать в назначенное время. А как быть в той ситуации, если ваши близкие люди живут не то, что в других городах, но и в других странах? И встречаетесь вы в лучшем случае 1-2 раза в год? Здесь как раз приходят на помощь социальные сети, с помощью которых вы можете так же назначить «сбор» и в общем чате обсудить все интересующие вас моменты. И если после таких «встреч» вы чувствуете прилив сил и бодрость, то, по мнению экспертов, блуждание в виртуальной реальности для вас определенный вид отдыха, помогающий справиться с хронической усталостью и зарядиться энергией. Другой момент, если вы чувствуете раздражение и досаду после просмотра очередной порции новостей. Тогда, по мнению экспертов, вам стоит меньше времени проводить в Интернете и сосредоточиться на реальной жизни.

Онлайн-шопинг

В чем польза: избавление от чувства вины

Если вы тоже относитесь к шопоголикам, которые не успевают опомниться, как скупают очередную порцию новинок или товаров по специальным акциям, а затем дают себе обещание, что в следующий раз они просто «зайдут посмотреть», то это уже, по мнению экспертов, больше похоже на зависимость. Но не спешите отчаиваться. По мнению экспертов, подобным образом вы пытаетесь избавиться от тревоги или справиться с чувством вины. И если нет другого способа (например, поговорить по телефону, посмотреть обновления в социальных сетях или занять себя чем-то другим), то вы начинаете бездумно тратить деньги на вещи, которые, в принципе, не очень вам нужны. Поэтому, как только чувствуете волнение или тревогу, попробуйте переключить внимание на то, что доставляет вам радость.