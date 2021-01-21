6 очевидных минусов конфетно-букетного периода, о которых все забывают

Каждая мелочь вам кажется катастрофой

Вы так боитесь разочаровать избранника, что стараетесь быть идеальной, самой лучшей для него. По сути, в этот период вы не являетесь самой собой, а играете чью-то чужую роль, лишь бы кавалер не заметил ваши недостатки (почему-то вам кажется, что у вас действительно есть много минусов, которые если и не испугают, то точно озадачат вашего избранника). Зачастую вы жертвуете своим комфортом, чтобы романтика и сказка длились как можно дольше. И вам кажется ужасной сама мысль о том, что если какая-то мелочь всплывет и ваш естественный образ раскроется, то кавалер ваш тут же ретируется. По словам экспертов, это очень выматывает и изнуряет. Гораздо проще отпустить ситуацию и показаться уже друг другу такими, какие вы есть на самом деле, без всяких прикрас.

Вы закрываете глаза на недостатки и игнорируете знаки судьбы

Как бы вы не старались, вам не удастся сразу же раскрыться перед избранником и показать ему, что именно творится у вас на душе. Для этого нужно время. А в конфетно-букетный период вы предпочитаете наслаждаться обществом друг друга, не интересуясь, а что, собственно, творится у каждого из вас внутри. По мнению психологов, в это время вы закрываете глаза на недостатки избранника и стараетесь не обращать внимания на знаки судьбы, которые она вам периодически подкидывает. Зато потом, когда спадут розовые очки и пройдет эйфория, вы вспомните, что Вселенная пыталась вас предупредить и уберечь от какого-то опрометчивого шага. Большинство людей признается, что с удивлением обнаруживали через время, что начинали встречаться с одним человеком, а теперь рядом с ними совершенно другой, как подменили. Эксперты утверждают, что не человека подменили, а вы наконец увидели его таким, какой он есть. И лишь вам решать, принять ли недостатки избранника или попробовать поискать кого-то, кто подходит вам больше.