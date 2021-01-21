6 очевидных минусов конфетно-букетного периода, о которых все забывают
Вы все видите в розовом цвете
Не лишним будет напомнить, что принцы водятся только в сказках, поэтому не стоит ждать, что ваш избранник будет полностью соответствовать этому сказочному персонажу. И даже если в самом начале отношений вам будет казаться, что ваша пара является исключением и вы будете выше ссор, скандалов и разборок, потому что просто созданы друг для друга, то вспомните об этом через полгода-год. По словам экспертов, даже если в самом начале отношений вы не ссорились и понимали друг друга практически с полуслова, то через какое-то время у вас возникнет первый конфликт и важно вспомнить, что все мы люди, всем свойственно выражать свои эмоции и ошибаться. Постарайтесь найти компромисс и с достоинством выйти из ситуации (а не разжигайте пламя и не доводите до крайностей). Любовь — это не отмечать неделю, месяц и т.д. со дня знакомства и не одаривать друг друга милыми пустяками. Это глубокое чувство взаимоуважения, готовность принять человека таким, какой он есть, и возможность подставить плечо в случае необходимости.
Вы идеализируете своего избранника
Во время конфетно-букетного периода вы идеализируете своего избранника, полностью ему доверяете и занимаете его сторону во время каких-то спорных моментов. Вам практически все равно, что думают о вашем кавалере окружающие, хотя, по мнению психологов, именно в это время лучше прислушаться к родным и близким, ведь им, как говорится, со стороны виднее и они могут объективно высказаться о человеке. А дальше вы уже сами решите — продолжить общение или расстаться, пока все не зашло слишком далеко.
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Каждая мелочь вам кажется катастрофой
Вы так боитесь разочаровать избранника, что стараетесь быть идеальной, самой лучшей для него. По сути, в этот период вы не являетесь самой собой, а играете чью-то чужую роль, лишь бы кавалер не заметил ваши недостатки (почему-то вам кажется, что у вас действительно есть много минусов, которые если и не испугают, то точно озадачат вашего избранника). Зачастую вы жертвуете своим комфортом, чтобы романтика и сказка длились как можно дольше. И вам кажется ужасной сама мысль о том, что если какая-то мелочь всплывет и ваш естественный образ раскроется, то кавалер ваш тут же ретируется. По словам экспертов, это очень выматывает и изнуряет. Гораздо проще отпустить ситуацию и показаться уже друг другу такими, какие вы есть на самом деле, без всяких прикрас.
Вы закрываете глаза на недостатки и игнорируете знаки судьбы
Как бы вы не старались, вам не удастся сразу же раскрыться перед избранником и показать ему, что именно творится у вас на душе. Для этого нужно время. А в конфетно-букетный период вы предпочитаете наслаждаться обществом друг друга, не интересуясь, а что, собственно, творится у каждого из вас внутри. По мнению психологов, в это время вы закрываете глаза на недостатки избранника и стараетесь не обращать внимания на знаки судьбы, которые она вам периодически подкидывает. Зато потом, когда спадут розовые очки и пройдет эйфория, вы вспомните, что Вселенная пыталась вас предупредить и уберечь от какого-то опрометчивого шага. Большинство людей признается, что с удивлением обнаруживали через время, что начинали встречаться с одним человеком, а теперь рядом с ними совершенно другой, как подменили. Эксперты утверждают, что не человека подменили, а вы наконец увидели его таким, какой он есть. И лишь вам решать, принять ли недостатки избранника или попробовать поискать кого-то, кто подходит вам больше.
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Вы делаете ставку на количество секса, а не на качество
Понятно, что в начале отношений вас переполняет страсть и вы готовы предаваться любви в любое время и в любом месте (а точнее, вы только и думаете о том, как бы уединиться со своим избранником и поддаться искушению). По словам сексологов, в этот период влюбленные еще недостаточно хорошо знают тело партнера и не могут предугадывать желания друг друга и не понимают, как именно доставить максимальное удовольствие. Иногда такая гонка жутко выматывает, тем более что не каждый акт заканчивается феерическим наслаждением. А вот зрелые пары подходят к этому вопросу более вдумчиво. Да, страсть угасает, но зато они прекрасно знают эрогенные точки друг друга и максимально стараются доставить удовольствие партнеру.
Вы болезненно переживаете окончание «букетного» периода
Понятно, что все когда-нибудь заканчивается, а так как к хорошему очень быстро привыкаешь, то и расстаешься с этим очень болезненно. Несмотря на то, что многим парам хочется как можно дольше ощущать бабочки в животе и продлить романтику, бытовые проблемы дают о себе знать и постепенно из отношений пропадает страсть и появляется рутина. Большинство людей с трудом переживает эту стадию и, зачастую разочаровавшись в том, что их история больше не напоминает сказку, предпочитают расстаться. Потом они пытаются поймать те самые ощущения, начинают новые романы и, перейдя ту же самую романтическую грань, вновь испытывают разочарование и опустошенность. По словам экспертов, именно потому, что конфетно-букетный период заставляет поверить в сказку, так тяжело бывает вернуться в действительность и понять, как же обстоят дела на самом деле.
Фото: Pexels.com
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