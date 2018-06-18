6 мифов о фрилансе, в которые не стоит верить

Фриланс подходит лишь людям творческих профессий

На самом деле это ошибочное мнение. Перейти на удаленную работу может абсолютно любой профессионал, которому не нужно официальное трудоустройство, ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское страхование и прочие прелести офисной работы. Если вы хотите работать на себя, а не на компанию, и самостоятельно решать, сколько времени вы готовы посвящать любимому делу, тогда этот вариант вам вполне подойдет. Главное, выбирать проверенные проекты, чтобы не нарваться на недобросовестных заказчиков.

Перейдя на удаленную работу, можно лишиться стабильного заработка

Некоторые люди считают, что, уйдя на фриланс, они лишатся возможности зарабатывать много и, что более важно, стабильно. Поэтому и сидят годами на нелюбимой работе, цепляясь за официальные выплаты. А вот эксперты утверждают, что размер (так же, как и стабильность) заработка зависит не от того, как часто вы появляетесь в офисе, а от того, какую профессиональную деятельность вы выбрали. Например, вы можете взять несколько перспективных проектов и зарабатывать намного больше, чем вы планировали изначально. Возможно, вы даже задумаетесь об открытии собственного бизнеса.

Работать из дома могут лишь те люди, которым не нравится живое общение

Многие полагают, что лишь интроверты будут чувствовать себя при такой загруженности вполне комфортно. Ведь в то время, пока экстраверт изнывает от недостатка общения, интроверт успевает переделать кучу дел, не отвлекаясь на пустую болтовню. И хотя от части это правда, однако психологи уверяют, что даже общительным индивидам стоит попробовать перейти на подобный формат. Ведь удаленка не подразумевает, что вы зароетесь в четырех стенах и не будете никуда выходить, это лишь значит, что вы выберете именно тот способ коммуникации, который вам ближе (электронная почта, телефон, социальные сети и так далее).