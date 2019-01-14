6 карьерных целей, на которых вам стоит сосредоточиться прямо сейчас

Вспомнить о «планах-пятилетках»

Вот вы, возможно, улыбнулись, прочитав данный заголовок, однако это действительно работает. Вспомните, как раньше в нашей стране все мерили теми самыми пятилетками – создавали планы, подробно расписывали пути достижения той или иной цели, анализировали результаты и проводили работу над ошибками. Стоит отметить, что такой метод на самом деле является вполне эффективным. Например, у вас наверняка есть свои представления (и ожидания) от того, как должна выглядеть ваша профессиональная деятельность – хотите ли вы стать начальником отдела, заместителем руководителя, директором подразделения, президентом компании… Почему нет, это все вполне реально. Запишите все свои желания в блокнот, но не просто отдельным набором слов, а с конкретным планом по их достижению и обозначения того временного срока, который вы себе отводите для того, чтобы осуществить задуманное. Потом, по истечении времени, вам будет проще сверяться с тем, насколько далеко вы продвинулись в своих целях и заодно подумать, что нужно подкорректировать, чтобы не сворачивать с заданного курса, а идти прямиком к своей мечте.

Искоренить вредные привычки (в первую очередь в работе)

Допустим, вы замечали, сколько времени в течение дня вы тратите на разбор почты/общению в социальных сетях, просмотра ленты новостей/дегустированию кофе или обсуждению последних сплетен? И не мудрено, что после всего этого вам не хватает и 24 часов в сутках, чтобы справиться со всей работой, которая накопилась в течение дня/недели/месяца. Поэтому попытайтесь организовать свой рабочий процесс таким образом, чтобы успевать как можно больше за меньшее время. Например, отведите себе некоторое время для работы с почтой (в этот час вы будете заниматься письмами, не отвлекаясь ни на что другое) – разберите сообщения, ответьте на важные письма, удалите спам, сохраните в отдельную папку важную информацию, которая вам может еще пригодиться в дальнейшей работе и так далее. То же самое касается важных документов, которые нужно рассортировать по значимости, чтобы не тратить время на поиск нужной информации, общения в социальных сетях, кофе-брейка и беседы с коллегами. Ведь чем меньше вы будете отвлекаться по мелочам, тем быстрее «разгребете завалы» и сможете переключиться на решение новых, более важных, вопросов.