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6 карьерных целей, на которых вам стоит сосредоточиться прямо сейчас

Продолжительные новогодние праздники наконец закончились, поэтому можно смело приступить к планированию и достижению новых карьерных целей в этом году, а заодно продумать, в каком направлении вам нужно двигаться, чтобы ваше развитие как профессионала достигло новых высот. Passion.ru пообщался с HR-специалистами и узнал, на каких профессиональных целях стоит сосредоточиться уже сейчас, чтобы в ближайшем будущем сделать блестящую карьеру и выйти на новый финансовый уровень. Только не говорите, что ваш заработок вас полностью устраивает – всегда есть, к чему стремиться.

Вспомнить о «планах-пятилетках»

Вот вы, возможно, улыбнулись, прочитав данный заголовок, однако это действительно работает. Вспомните, как раньше в нашей стране все мерили теми самыми пятилетками – создавали планы, подробно расписывали пути достижения той или иной цели, анализировали результаты и проводили работу над ошибками. Стоит отметить, что такой метод на самом деле является вполне эффективным. Например, у вас наверняка есть свои представления (и ожидания) от того, как должна выглядеть ваша профессиональная деятельность – хотите ли вы стать начальником отдела, заместителем руководителя, директором подразделения, президентом компании… Почему нет, это все вполне реально. Запишите все свои желания в блокнот, но не просто отдельным набором слов, а с конкретным планом по их достижению и обозначения того временного срока, который вы себе отводите для того, чтобы осуществить задуманное. Потом, по истечении времени, вам будет проще сверяться с тем, насколько далеко вы продвинулись в своих целях и заодно подумать, что нужно подкорректировать, чтобы не сворачивать с заданного курса, а идти прямиком к своей мечте.

Искоренить вредные привычки (в первую очередь в работе)

Допустим, вы замечали, сколько времени в течение дня вы тратите на разбор почты/общению в социальных сетях, просмотра ленты новостей/дегустированию кофе или обсуждению последних сплетен? И не мудрено, что после всего этого вам не хватает и 24 часов в сутках, чтобы справиться со всей работой, которая накопилась в течение дня/недели/месяца. Поэтому попытайтесь организовать свой рабочий процесс таким образом, чтобы успевать как можно больше за меньшее время. Например, отведите себе некоторое время для работы с почтой (в этот час вы будете заниматься письмами, не отвлекаясь ни на что другое) – разберите сообщения, ответьте на важные письма, удалите спам, сохраните в отдельную папку важную информацию, которая вам может еще пригодиться в дальнейшей работе и так далее. То же самое касается важных документов, которые нужно рассортировать по значимости, чтобы не тратить время на поиск нужной информации, общения в социальных сетях, кофе-брейка и беседы с коллегами. Ведь чем меньше вы будете отвлекаться по мелочам, тем быстрее «разгребете завалы» и сможете переключиться на решение новых, более важных, вопросов.

Не отказываться от возможности узнать что-то новое

«Учиться никогда не поздно!» - не зря еще наши родители следовали данному завету, успешно совмещая трудовую деятельность с учебой (вечерние школы, школы трудовой молодежи, заочное обучение в институте и прочее-прочее, чтобы человек мог расти и совершенствовать свои знания и навыки). Поэтому вместо того, чтобы с гордым видом отказываться, когда вам предлагают пройти какой-либо курс или отправиться на стажировку/повышение квалификации, найдите время в своем плотном графике и пройдите обучение. Во-первых, с каждым годом в мире появляются все новые технологии и, возможно, то, что вы изучали раньше, уже безнадежно устарело. А во-вторых, это прекрасная возможность познакомиться с интересными людьми, интересующимися теми же вопросами, что и вы. Кто знает, может после очередного обучения вам придет в голову гениальная мысль, и вы изобретете нечто такое, за что все человечество скажет вам спасибо.

Завести полезные связи в своей сфере

Разорвите круг «дом-работа-дом» и научитесь «выходить в люди» в прямом смысле этого слова. Это касается не только встреч с друзьями и близкими, но и с общением с людьми, вне офиса. Вряд ли кто будет спорить, что связи не то, чтобы решают все, но существенно помогают как в работе, так и в личной жизни (получить работу мечты, продвинуться по службе, открыть собственное дело, наладить отношения в семье, решить какие-то личные вопросы и прочее). И даже если вдруг вы не задумываетесь об увольнение/смены деятельности сейчас, то когда вдруг у вас возникнут непредвиденные обстоятельства на текущем месте работы, вы сможете с помощью полезных контактов быстро решить все проблемы.

Подружиться с боссом и коллегами (хотя бы попытаться)

Да, возможно это не так просто сделать, ведь все люди разные и пришли они в компанию вовсе не для того, чтобы заводить друзей, а, чтобы показывать результаты в работе и зарабатывать деньги, все равно можно попытаться наладить с ними отношения. Ведь эксперты уверяют, что современный человек на работе проводит большую часть своего времени, так почему бы не попытаться сделать так, чтобы микроклимат в коллективе, где вы трудитесь на благо компании, был более чем комфортным для всех сотрудников. Психологи поддерживают данный настрой, напоминая, что хорошие отношения – залог успеха в любом деле. Только представьте себе, например, сколько времени, сил и нервов вам придется тратить на разборки, если вдруг в вашем офисе заправляют всем интриганы? Представили? А теперь подумайте о том, что вы бы с большей пользой посвятили это время (и силы) новому проекту или решению каких-либо рабочих вопросов, которые помогли бы вам стать ближе к своей мечте.

Если говорить о начальстве, то с ним вообще не рекомендуется вступать в какие-либо контры – себе дороже. Ведь если вдруг возникнет необходимость в реорганизации кадров, то вы окажетесь в числе «счастливчиков», с которыми будут прощаться в первую очередь. И не важно, что у вас большой профессиональный стаж и прочие навыки – в компании останутся те, кто сумел найти подход к боссу. Это не значит, что вы должны становиться лучшими друзьями, но проявлять элементарную вежливость и заботу все же стоит.

Научиться совмещать карьеру и личную жизнь

Почему-то большинство людей, как только начинают делать успешную карьеру, тут же забывают о своей личной жизнью и наоборот – с головой уйдя в очередной бурный роман, они начинают допускать глупейшие ошибки на работе и получать звание «худшего сотрудника» месяца. Эксперты советуют научиться находить баланс между личным и профессиональным, чтобы успешно совмещать эти две основные сферы своей жизни (помимо прочих, конечно). И в первую очередь это касается трудоголиков, которые не мыслят себя без работы. Чтобы не столкнуться с эффектом «профессионального выгорания» раньше времени, заставляйте себя время от времени переключиться с трудовых моментов на то, что не имеет никакого отношения к вашей деятельности.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: shutterstock

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