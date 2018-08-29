6 эффективных приемов, которые стоит перенять у плохих девочек

Не позволяйте окружающим портить вам жизнь

Научитесь среди всего потока информации выделять действительно важные моменты, которые требуют вашего внимания. А все остальное пропускайте мимо ушей. Так вы и свои нервы сбережете и покажете окружающим, что вас не так-то просто заставить делать что-то против вашей воли. Плохие девочки именно так и поступают. И поэтому не испытывают проблем со здоровьем и не знают, что такое стресс или депрессия. А вот хорошие, напротив, пытаются всем угодить и постоянно впадают в отчаяние от невозможности сделать все и сразу.

Научитесь говорить «нет»

Не важно, касается ли это очередной просьбы от вашего начальника или поручения от мамы (супруга, близких друзей), умейте вежливо, но твердо объяснить людям, что вы не будете этим заниматься. Не бросайтесь сразу же выполнять все их просьбы только потому, что вы боитесь их обидеть или, что еще хуже, остаться без помощи и поддержки. Поэтому, если вы понимаете, что по каким-то причинам не хотите помогать окружающим, то так прямо им и скажите об этом. Не нужно включать «хорошую» девочку и испытывать дискомфорт от того, что вы занимаетесь неугодным делом. Кстати, то же самое касается и мужчин. Если вы удостоверились, что кандидат вам не подходит, то не бойтесь сразу же ему об этом заявить. Не стоит растягивать удовольствие, думая, что, расставаясь постепенно вы делаете человеку менее болезненно. Это не так. Если уж заканчивать отношения, то сразу.