6 эффективных приемов, которые стоит перенять у плохих девочек

Будьте непредсказуемой
Не зря еще наши бабушки твердили, что женщина должна быть непрочитанной книгой, загадкой, которую мужчинам захотелось бы разгадывать снова и снова. К сожалению, многие дамы забывают об этой простой истине и становятся настолько предсказуемыми (и приторно правильными), что представителям сильного пола становится с ними просто скучно. Они наперед могут предугадать все их действия и желания, так зачем напрягаться и придумывать для них что-то особенное?
Любите себя
Никогда не сомневайтесь в своей привлекательности и сексуальности. Мужчины замечают уверенных в себе женщин и охотнее идут с ними на контакт. К тому же, на забывайте о собственных интересах в угоду другим. Иначе вы так и проживете всю жизнь с ощущением того, что не реализовались в чем-то и вообще все сложилось не так, как вы того бы хотели. Думайте в первую о собственных потребностях и тогда вам хватит сил (и желания) сделать что-то и для других людей.
Не позволяйте окружающим портить вам жизнь
Научитесь среди всего потока информации выделять действительно важные моменты, которые требуют вашего внимания. А все остальное пропускайте мимо ушей. Так вы и свои нервы сбережете и покажете окружающим, что вас не так-то просто заставить делать что-то против вашей воли. Плохие девочки именно так и поступают. И поэтому не испытывают проблем со здоровьем и не знают, что такое стресс или депрессия. А вот хорошие, напротив, пытаются всем угодить и постоянно впадают в отчаяние от невозможности сделать все и сразу.
Научитесь говорить «нет»
Не важно, касается ли это очередной просьбы от вашего начальника или поручения от мамы (супруга, близких друзей), умейте вежливо, но твердо объяснить людям, что вы не будете этим заниматься. Не бросайтесь сразу же выполнять все их просьбы только потому, что вы боитесь их обидеть или, что еще хуже, остаться без помощи и поддержки. Поэтому, если вы понимаете, что по каким-то причинам не хотите помогать окружающим, то так прямо им и скажите об этом. Не нужно включать «хорошую» девочку и испытывать дискомфорт от того, что вы занимаетесь неугодным делом. Кстати, то же самое касается и мужчин. Если вы удостоверились, что кандидат вам не подходит, то не бойтесь сразу же ему об этом заявить. Не стоит растягивать удовольствие, думая, что, расставаясь постепенно вы делаете человеку менее болезненно. Это не так. Если уж заканчивать отношения, то сразу.
Станьте самостоятельной
К сожалению, согласно статистике, пока хорошие девочки учились в школе или грызли гранит науки в университете, плохие, меж тем, быстрее становились самостоятельными и добивались определенных высот в жизни. А все потому, что пока первые делали все, что от них требовали родители (или то же государство), вторые делали то, что считали нужным и уверенно шли к своей цели. К тому же, они научились не жалеть о принятых решениях и предпочитают учиться на чужих ошибках, а не на собственных промахах. А вот хорошие девочки, в один прекрасный момент понимают, что выполнив все «должны», которые им навязали еще в детстве, они прожили свою жизнь совсем не так, как мечтали и не добились того, о чем грезили.
Не забывайте о страсти
Нет ничего хуже пресных отношений, которые через определенное время наскучат не только вашему избраннику, но и вам самим. И если с детства мама вас учила определенному правилу поведению с мужчинами, поэтапно расписывая ваши ежедневные обязанности, то настала пора забыть об этих наставлениях и добавить в вашу семейную жизнь несколько пикантных моментов. Например, вместо дежурного поцелуя по утрам, подарите своему избраннику настоящий страстный поцелуй, который зажжет в нем внутренний костер и заставит думать о вас целый день. Думаем, вы сами догадались, что вас в таком случае будет ожидать после его возвращения домой.
Текст: Юлия Кальницкая
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