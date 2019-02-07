6 эффективных правил общения с теми, кого накрыла депрессия

Вот интересно все же устроена жизнь: когда у вас происходит какое-то радостное событие и ваш телефон разрывается от звонков и поздравлений, то вас это не то, что не раздражает, а наоборот, даже мотивирует на новые подвиги. Но как только в вашей судьбе начинается черная полоса (банкротство, тяжелая болезнь или смерть близких, например), то вас не то, что звонки, но и окружающие начинаю раздражать, которые почему-то считают своим долгом каждый день выпытывать у вас какие-то подробности, причем в мельчайших деталях. И в один прекрасный момент вы понимаете, что все! Вас накрыла мощная волна депрессии, с которой самостоятельно справиться очень сложно, практически невозможно. И как себя вести в этом случае остальным людям? Самый главный совет – не надоедать! Об остальных рекомендациях можно прочитать в материале.
Изучите тему, чтобы хотя бы примерно понимать, что чувствует человек
Данный пункт, по мнению психологов, является самым важным. Ведь, прежде чем вы «ринетесь спасать» кого-то от депрессии, для начала изучите необходимую литературу, чтобы понимать, с чем вам придется столкнуться и какие последствия могут быть при неправильном поведении (иногда даже одно неосторожное слово способно стать причиной тяжелых последствий). И запомните, что депрессия – это не надуманное недомогание людей, которым нечем заняться (увы, но так до сих пор думают многие, кто не сталкивался с данным заболеванием), а нарушение химических процессов в мозгу, приводящих к тому, что человеку становится тяжело, даже невыносимо, в эмоциональном плане. Но это не значит, что вы тут же должны его опекать и пытаться развеселить, это безнадежная трата времени и энергии (вашей и того, кто столкнулся с данной проблемой).
Будьте рядом, но не навязывайтесь (не стоит напоминать о себе каждые пять минут)
Другими словами, не стоит дергать человека, которому и так сейчас «хуже некуда», вопросами «помощь нужна?». Если вы действительно готовы (и можете!) помочь, просто сделайте это. Так вы продемонстрируете, что вам не безразлично то, что сейчас происходит с человеком, а заодно покажете, что вы рядом и готовы поддержать не только словами, но и конкретными действиями (собрать денег, решить какие-то важные вопросы, организовать транспорт, да просто помолчать рядом, не раздражая своими восклицаниями «Все будет хорошо!» или «Не ты первый, у многих так бывает!»).
Предложите человеку вместе сходить на терапию (можно взять несколько вариантов, на выбор)
Если вы понимаете, что человек и сам уже устал от своего состояния и готов прислушаться к вам и рекомендациям специалистов, тогда выберете несколько подходящих, на ваш взгляд, вариантов и предложите ему отправиться туда вместе (хотя бы в первый раз, чтобы он ощущал вашу поддержку, да и вам будет полезно узнать, что же на самом деле происходит). Но ни в коем случае не заставляйте и не проявляйте инициативу больше, чем того требуют обстоятельства. Запомните, что тот, кого накрыла депрессия, должен сам захотеть избавиться от этого состояния.
Не старайтесь «вылечить», оставьте это профессионалам
Не старайтесь стать «доктором» для того, кому действительно нужна помощь. Не забывайте о своих потребностях, пытаясь «поставить на ноги» другого человека, даже если вам кажется, что в этом ничего сложного нет. К сожалению, в последнее время можно встретить большое количество психологов-любителей, которые пытаются испробовать на таком человеке все самые популярные практики. И не удивительно, что они не срабатывают! В лучшем случае они будут неэффективны, а в худшем – доставят человеку еще больше психологических проблем. Поэтому не берите на себя ответственность, это не ваша задача. К тому же, может случиться так, что подобная нагрузка просто-напросто подорвет ваше здоровье или негативным образом скажется на вашей психике.
Мотивируйте своим примером
Не заставляйте этого человека делать что-то, помимо его воли – это абсолютно бесполезное занятие, и вы рискуете лишь ухудшить ситуацию. Вместо этого лучше на собственном примере покажите, что совершать какие-либо полезные – это не страшно и не требуют много усилий. Начните с простого: попробовать приготовить ужин, выйти на улицу (хотя бы к подъезду) и так далее. И ни в коем случае не употребляйте выражение: «Ты должен!». Во-первых, никто никому ничего не должен и у каждого есть право выбора. А во-вторых, на данное замечание человек может отреагировать весьма неоднозначно, например, сделать с точностью до наоборот. Поэтому забудьте данное словосочетание и не требуйте слишком многого от того, кто находится в депрессивном состоянии.
Не становитесь заложником чужой депрессии
Психологи рекомендуют не забывать о своих интересах лишь потому, что на первом плане у вас оказался человек со своими проблемами и неутешительным диагнозом. Разумеется, необходимо оказывать ему помощь и поддержку, особенно, если он и сам готов сделать все, лишь бы избавиться от депрессии (посещать терапию, принимать лекарства и так далее). Но, честно, спросите себя, сколько вы готовы это терпеть? Год? Два? И если вы понимаете, что со временем ситуация лишь усугубляется, не стройте из себя мать Терезу, а передайте человека на поруки профессионалов. Иначе, такое тоже случается, вас может «засосать это болото» и вы не заметите, как вас настигнет хандра или та же депрессия.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock
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