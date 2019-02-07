6 эффективных правил общения с теми, кого накрыла депрессия

Будьте рядом, но не навязывайтесь (не стоит напоминать о себе каждые пять минут)

Другими словами, не стоит дергать человека, которому и так сейчас «хуже некуда», вопросами «помощь нужна?». Если вы действительно готовы (и можете!) помочь, просто сделайте это. Так вы продемонстрируете, что вам не безразлично то, что сейчас происходит с человеком, а заодно покажете, что вы рядом и готовы поддержать не только словами, но и конкретными действиями (собрать денег, решить какие-то важные вопросы, организовать транспорт, да просто помолчать рядом, не раздражая своими восклицаниями «Все будет хорошо!» или «Не ты первый, у многих так бывает!»).

Предложите человеку вместе сходить на терапию (можно взять несколько вариантов, на выбор)

Если вы понимаете, что человек и сам уже устал от своего состояния и готов прислушаться к вам и рекомендациям специалистов, тогда выберете несколько подходящих, на ваш взгляд, вариантов и предложите ему отправиться туда вместе (хотя бы в первый раз, чтобы он ощущал вашу поддержку, да и вам будет полезно узнать, что же на самом деле происходит). Но ни в коем случае не заставляйте и не проявляйте инициативу больше, чем того требуют обстоятельства. Запомните, что тот, кого накрыла депрессия, должен сам захотеть избавиться от этого состояния.

Не старайтесь «вылечить», оставьте это профессионалам

Не старайтесь стать «доктором» для того, кому действительно нужна помощь. Не забывайте о своих потребностях, пытаясь «поставить на ноги» другого человека, даже если вам кажется, что в этом ничего сложного нет. К сожалению, в последнее время можно встретить большое количество психологов-любителей, которые пытаются испробовать на таком человеке все самые популярные практики. И не удивительно, что они не срабатывают! В лучшем случае они будут неэффективны, а в худшем – доставят человеку еще больше психологических проблем. Поэтому не берите на себя ответственность, это не ваша задача. К тому же, может случиться так, что подобная нагрузка просто-напросто подорвет ваше здоровье или негативным образом скажется на вашей психике.