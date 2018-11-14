6 черт вашего характера, которые могут указывать на психическое расстройство

Желание поддерживать идеальную чистоту
Одно дело проводить генеральную уборку в своем доме и следить за тем, чтобы все вещи аккуратно лежали на своих местах и совсем другое – маниакальное наведение чистоты в любом помещении, где бы вы не находились. Эксперты утверждают, что стремление достичь идеальный порядок, как в операционной, может свидетельствовать о наличии у вас обсессивно-компульсивного расстройства, которое характеризуется навязчивыми, повторяющимися мыслями, тревогой и частыми одинаковыми действиями. Другими словами, пока вы не совершите определенные ритуалы (не протрете лишний раз тряпкой пол, не вымоете еще раз посуду и так далее), вы будете ощущать себя не комфортно. Например, если вы просто аккуратистка по жизни, это не значит, что у вас наблюдаются симптомы ОКР, а вот если первым делом после появления в офисе вы начинаете натирать все вокруг себя, раскладывать предметы в определенном порядке, а затем еще раз стряхивать пыль и елозить по полу в поисках мнимой грязи (не говоря уже о том, что перед походом на работу вы проделали то же самое в собственной квартире), то это уже действительно серьезно и, возможно, стоит обратиться к специалисту для решения данной проблемы.
Перфекционизм во всем, даже в мелочах
В последнее время многие считают, что быть перфекционистом модно и изо всех сил стараются стать идеальными. Однако эксперты уверяют, что не все так просто и обращают внимание на то, что стремление к совершенству может на самом деле оказаться симптомом тревожного расстройства, когда вашей основной мотивацией является не желание развиваться и становиться лучшей версией себя, а страх (потерять работу, настроить окружающих против себя, заболеть, разочаровать своего партнера и так далее). Хотя на самом деле, особых предпосылок к тому, что случится нечто непоправимое, вроде бы и нет, все идет своим чередом, однако вы действительно испытываете ужас и, соответственно, переделываете все по несколько раз, пока не добьетесь желаемого результата.
Запущенная прокрастинация
Всем нам периодически нужно отстраниться от проблем, закрыться дома и просто позволить себе ничего не делать. Вроде бы не так страшно, если бы не тот факт, что со временем эта лень может принять запущенную стадию прокрастинации, которая, в свою очередь, приводит к пассивно-агрессивному расстройству личности и хронической депрессии. Если вы вдруг стали замечать, что стали разражаться по пустякам (например, на вполне невинную просьбу о помощи), у вас снизился темп и качество работы, появились обиды на окружающих и желание выплескивать злобу на других людей, то, скорее всего, ваша прокрастинация переходит в новую фазу развития и пора принимать меры.
Неумение доводить дела до конца
Если вы беретесь за новые дела с энтузиазмом, а через какое-то время забываете о своих грандиозных планах, так и не воплотив их в жизнь, или вовсе не чувствуете в себе силы завершить начатое, это, по мнению экспертов, может оказаться симптомом биполярного расстройства (или маниакально-депрессивным психозом, как его называли раньше). Причем у данного расстройства наблюдается две стадии: 1. когда человек находится постоянно в приподнятом настроении, ведет себя слишком активно и хватается за новые проекты, так и не разобравшись со старыми вопросами; 2. Чувствует постоянную апатию, нежелание двигаться и что-то делать, отличается заторможенным мышлением, отсутствием реакции. Оба этих состояния одинаково опасны и являются поводом для обращения к специалистам. Проанализируйте свое поведение и вспомните, все ли свои планы вы осуществили или бросили, едва только начав ими заниматься.
Излишняя тревожность и интроверсия
Почему-то считается, что интроверты и экстраверты являются типичными личностями, вроде тех, кто встает рано и тех, кто предпочитает открывать глаза не раньше полудня, однако это не совсем правильно. Эксперты утверждают, что у тех же интровертов, например, в детстве могло быть не диагностированное психическое расстройство, а экстраверты – лишь публично изображали радостные эмоции, а на деле могли оказаться весьма угрюмыми людьми, предпочитающими одиночество. И если интроверсия пока не мешает вам жить (то есть вам не нужно постоянно общаться с людьми или вас не кидает в холодный пот о самой мысли, что вам нужно будет набрать чей-то номер или поприсутствовать на собрании), тогда, в принципе, поводов для беспокойства нет. Но как только у вас появляется излишняя тревожность, вы впадаете в ступор, когда к вам обращаются люди (особенно незнакомые личности), вы долго настраиваетесь, прежде чем кому-то позвонить или назначить личную встречу, а при воспоминании о том, что вам предстоит публичное выступление или урегулировании каких-либо конфликтных ситуаций у вас, начинаются панические атаки, тогда вам стоит записаться к специалисту и чем скорее вы разберетесь с этой проблемой, тем лучше.
Боязнь некоторых продуктов
Другими словами, если вы давитесь «здоровыми» продуктами не потому, что вам так хочется, а из-за того, что сейчас это стало модным и ПП (правильное питание) придерживаются все, начиная с известных личностей, то это точно не является нормой. Разумеется, забота о собственном здоровье – это отличная мысль, но диетологи напоминают, что не стоит принуждать себя есть то, что вам не нравится, ведь еда в первую очередь должна приносить удовольствие, а не вызывать отвращение, другое дело, что она должна быть сбалансированной и полезной. Поэтому, если вы отказались от копченостей, заменив свои любимые деликатесы хорошо прожаренным куском мяса без вредных добавок, то это неплохо, а вот если вы вообще отказались от того, что, по вашему мнению не может быть полезным, и перешли на крупы, орешки и пророщенные ростки, которые не вызывают у вас восторг, тогда это может указывать на нервную орторексию и боязнь «неправильных» продуктов. Зачастую это приводит к тому, что человек начинает испытывать страх перед едой, доводит себя до истощения и различных заболеваний. И если вы вдруг стали замечать, что продукты питания стали чуть ли главной темой в вашей жизни, тогда пересмотрите свои пищевые привычки и сделайте соответствующие выводы.
Текст: Юлия Кальницкая
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