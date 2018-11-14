6 черт вашего характера, которые могут указывать на психическое расстройство

Излишняя тревожность и интроверсия

Почему-то считается, что интроверты и экстраверты являются типичными личностями, вроде тех, кто встает рано и тех, кто предпочитает открывать глаза не раньше полудня, однако это не совсем правильно. Эксперты утверждают, что у тех же интровертов, например, в детстве могло быть не диагностированное психическое расстройство, а экстраверты – лишь публично изображали радостные эмоции, а на деле могли оказаться весьма угрюмыми людьми, предпочитающими одиночество. И если интроверсия пока не мешает вам жить (то есть вам не нужно постоянно общаться с людьми или вас не кидает в холодный пот о самой мысли, что вам нужно будет набрать чей-то номер или поприсутствовать на собрании), тогда, в принципе, поводов для беспокойства нет. Но как только у вас появляется излишняя тревожность, вы впадаете в ступор, когда к вам обращаются люди (особенно незнакомые личности), вы долго настраиваетесь, прежде чем кому-то позвонить или назначить личную встречу, а при воспоминании о том, что вам предстоит публичное выступление или урегулировании каких-либо конфликтных ситуаций у вас, начинаются панические атаки, тогда вам стоит записаться к специалисту и чем скорее вы разберетесь с этой проблемой, тем лучше.

Боязнь некоторых продуктов

Другими словами, если вы давитесь «здоровыми» продуктами не потому, что вам так хочется, а из-за того, что сейчас это стало модным и ПП (правильное питание) придерживаются все, начиная с известных личностей, то это точно не является нормой. Разумеется, забота о собственном здоровье – это отличная мысль, но диетологи напоминают, что не стоит принуждать себя есть то, что вам не нравится, ведь еда в первую очередь должна приносить удовольствие, а не вызывать отвращение, другое дело, что она должна быть сбалансированной и полезной. Поэтому, если вы отказались от копченостей, заменив свои любимые деликатесы хорошо прожаренным куском мяса без вредных добавок, то это неплохо, а вот если вы вообще отказались от того, что, по вашему мнению не может быть полезным, и перешли на крупы, орешки и пророщенные ростки, которые не вызывают у вас восторг, тогда это может указывать на нервную орторексию и боязнь «неправильных» продуктов. Зачастую это приводит к тому, что человек начинает испытывать страх перед едой, доводит себя до истощения и различных заболеваний. И если вы вдруг стали замечать, что продукты питания стали чуть ли главной темой в вашей жизни, тогда пересмотрите свои пищевые привычки и сделайте соответствующие выводы.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock