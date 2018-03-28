Качества, которые вам помогут

Умение правильно расставлять приоритеты

Расставляйте ваши задачи в порядке приоритетности, выделяя наиболее важные и те, которые могут еще подождать, но не хватайтесь за все сразу. Таким образом вы сможете быстрее продвинуться к собственным целям и оперативно достичь желаемого. Чтобы научиться отделять действительно важное от второстепенного, начните свой день с вопроса: «Какие три задачи мне обязательно нужно решить сегодня?» После того, как вы определите ключевые моменты, можете обозначить оставшиеся дела, которые тоже требуют вашего участия, но не являются приоритетными.

Умение правильно подать себя

Если человек знает свои сильные и слабые стороны, то он способен сделать гораздо больше, чем те, кому неизвестны собственные возможности. Поэтому необходимо регулярно проводить анализ собственных резервов, а также составлять итоги дня (недели, месяца, года), чтобы понять, чего удалось достичь и к чему еще нужно стремиться. К тому же благодаря такому анализу можно оперативно скорректировать свои действия и, как результат, разрешить ту или иную ситуацию в свою пользу.

Умение применять на практике свои знания

Эрудиция и любознательность — вот те козыри, которые помогут вам быстро продвинуться по карьерной лестнице. Ведь эрудированный сотрудник быстрее генерирует креативные идеи, оперативно находит нестандартные пути решения того или иного вопроса, а также знает, как оптимизировать процесс, чтобы добиться еще больших результатов.