Кинолог

Это до сих пор одна из самых востребованных профессий. Ведь многие владельцы собак бойцовских пород так и не знают, как правильно воспитывать своих питомцев, в результате животные вырастают агрессивными и опасными для окружающих. Поэтому основная задача кинолога — подготовить собаку к той или иной работе. Например, сторожевой или пограничной службе, обнаружению наркотиков, взрывчатых веществ или помощи слепому человеку.

Хэндлер

Эти узконаправленные специалисты являются помощниками кинологов и за рекордные сроки смогут подготовить животное к выставке или соревнованию.

Грумер, или триммер

В последнее время все больше владельцев домашних животных стараются сделать так, чтобы их питомец был всегда ухожен и подстрижен по последней моде. С этой нелегкой задачей вполне по силам справиться грумеру (или триммеру). Этот специалист очень быстро и профессионально вымоет, высушит, расчешет и подстрижет вашего четвероногого друга, а еще сделает ему маникюр, почистит уши и зубы. Вам останется только получить на выходе своего красавца.

Ветеринар

Очень важная и нужная профессия. Этот специалист занимается профилактической и лечебной работой, проводит обследования, а также выполняет хирургические операции, в том числе и экстренные. Кстати, многие владельцы элитных щенков или модной нынче шиншиллы не жалеют никаких средств на здоровье любимого питомца. Поэтому данная профессия не только очень востребованная, но еще и хорошо оплачиваемая.

Дрессировщик

Это только на первый взгляд кажется, что быть дрессировщиком очень легко. А вы попробуйте сами научить своего питомца элементарным командам или хотя бы сделайте так, чтобы ваш четвероногий друг вас начал слушаться. Вот настоящим профессионалам удается не только обучить различным трюкам животных, но и поставить с ними удивительные номера, например, в цирке. Их слушаются даже змеи, которые не особо идут на контакт, не говоря уже о выполнении трюков.

Адвокат по защите прав животных

Есть и такие специалисты, которые все свои силы и время тратят на защиту братьев наших меньших. На самом деле они рассматривают дела, связанные с жестоким обращением с животными, а также проверяют ситуации, когда происходят нарушения со стороны ветеринарного врача или другого эксперта.

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