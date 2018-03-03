Посвящают время себе

Среди трудовых будней так сложно выкроить время, чтобы побыть наедине с собой и сделать именно те вещи, которые вы хотели. Психологи утверждают, что успешные люди никогда не работают по воскресеньям, максимум они могут проверить рабочую почту, но и то в конце дня, чтобы быть в курсе происходящего. В этот день можно расслабиться, и не так важно, что вам приходится, например, проводить воскресенье в одиночестве. Вы можете принять ванну с эфирными маслами, дочитать интересную книгу или посмотреть любимый фильм — одним словом, сделать все то, на что у вас не хватало времени в течение недели.

Размышляют о будущем

Можно взять лист бумаги и написать то, что удалось выполнить за это время, и те вопросы, которые вы не успели решить по каким-либо причинам. Ниже можно обозначить свои цели и продумать, что еще вы можете сделать, чтобы как можно быстрее исполнить свою мечту. Также можно проанализировать свою жизнь и решить, это действительно то, к чему вы стремились, или вы хотели бы что-то изменить? Ответы на эти вопросы помогут вам разобраться в себе и понять, в каком направлении нужно двигаться дальше.

Общаются с семьей и близкими

Не зря во многих странах воскресенье считается семейным днем. Психологи уверяют, что среди недели сложно уделить время близким, в субботу приходится все еще решать деловые вопросы или заниматься собой, а вот последний день недели прекрасно подходит для того, чтобы организовать семейный выход в свет или ужин, где можно будет обменяться новостями и зарядиться позитивом.