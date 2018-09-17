5 стереотипов о карьере, которые мешают вашему продвижению по службе

«Если я буду скромной и застенчивой, то начальство это оценит»
Кто-то когда-то внушил вам, что на работе не стоит выделяться и выпячивать свои возможности. Да и вообще, лучше больше слушать и помалкивать и тогда вас (ваши таланты) будут оценены по достоинству. На самом деле, эксперты уверяют, что на сегодняшний день скромность и застенчивость не только не помогают вам в профессиональной деятельности, но и напротив, не дают вам выделиться на фоне остальных (тех же конкурентов, например), мешают руководству оценить ваш творческий потенциал и узнать, на что вы способны на самом деле. Поэтому если в ваши цели не входит карьерный рост, то можете и дальше скромно отсиживаться в углу, отдавая лавры первенства более бойким коллегам. Но если вы мечтаете продвинуться, тогда не бойтесь проявлять профессионализм, высказывать свое мнение и подчеркивать свои достижения.
«Невозможно добиться впечатляющих результатов без нужных связей»
Несомненно, гораздо проще продвинуться по службе, если у вас есть в наличие пара-тройка «нужных» людей. Но и без специальных связей сделать впечатляющую карьеру тоже можно. Тем более, что одно дело трудоустроиться по знакомству, а другое – доказать, что вы действительно достойны этой должности и оправдаете возложенную на вас ответственность. В противном случае никакие знакомства не помогут вам удержаться в компании. К тому же, в последнее время работодатели все больше внимания обращают на рекомендации, а не на «блат». Поэтому если вы уже успели зарекомендовать себя в определенных кругах, то будьте уверены, что вам предложат действительно хорошую должность.
«Если я буду проявлять инициативу, то меня могут уволить»
Некоторые сотрудники почему-то считают, что чем больше они будут проявлять инициативу и отстаивать свою позицию, тем быстрее могут оказаться в числе «счастливчиков», которым укажут на дверь. Поэтому они просто соглашаются с мнением большинства и весьма посредственно выполняют свои обязанности. Хотя эксперты уверяют, что данный стереотип не имеет ничего общего с реальностью. Безусловно, только если вы не провоцируете намеренно руководство и не доводите коллег до белого каления, постоянно выискивая их промахи. На сегодняшний день все больше работодателей предпочитают иметь дело именно с инициативной и незаурядной личностью, способной сделать весомый вклад в развитие компании.
«Если стабильно показывать одни и те же результаты, то это считается признаком мастерства»
Увы, но это не признак мастерства, а, напротив, отсутствие желания двигаться дальше и развиваться в данном направлении. И если вы, скажем, гордитесь тем, что в последние 10 лет сидели в одной компании и отвечали за одно и то же направление, то вот работадателя, скажем, это может насторожить. Другими словами, если вы в течение стольких лет не добились повышения/не перешли в другой отдел/не занялись другим проектом, то значит, что у вас просто нет интереса к данной области. Поэтому подумайте, может быть, если вы заскучали на своем месте работы, имеет смысл сменить сферу деятельности, записаться на специальные курсы и получить новые навыки (или усовершенствовать уже имеющиеся).
«В коллективе каждый сам за себя, поэтому никакой командной игры»
Большинство людей предполагают, что лишь одиночкам светит быстрый карьерный рост, а работа в команде лишь тормозит данный процесс и мешает продемонстрировать свой личный уровень. Однако эксперты уверяют, что на сегодняшний день предпочтение отдается тем сотрудникам, которые умеют работать в команде и ориентированы на общий результат. К тому же, командная работа, напротив, позволяет оценить потенциал каждого участника и продвинуть по службе именно тех, кто этого достоин.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock