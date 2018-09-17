5 стереотипов о карьере, которые мешают вашему продвижению по службе

«Невозможно добиться впечатляющих результатов без нужных связей»

Несомненно, гораздо проще продвинуться по службе, если у вас есть в наличие пара-тройка «нужных» людей. Но и без специальных связей сделать впечатляющую карьеру тоже можно. Тем более, что одно дело трудоустроиться по знакомству, а другое – доказать, что вы действительно достойны этой должности и оправдаете возложенную на вас ответственность. В противном случае никакие знакомства не помогут вам удержаться в компании. К тому же, в последнее время работодатели все больше внимания обращают на рекомендации, а не на «блат». Поэтому если вы уже успели зарекомендовать себя в определенных кругах, то будьте уверены, что вам предложат действительно хорошую должность.

«Если я буду проявлять инициативу, то меня могут уволить»

Некоторые сотрудники почему-то считают, что чем больше они будут проявлять инициативу и отстаивать свою позицию, тем быстрее могут оказаться в числе «счастливчиков», которым укажут на дверь. Поэтому они просто соглашаются с мнением большинства и весьма посредственно выполняют свои обязанности. Хотя эксперты уверяют, что данный стереотип не имеет ничего общего с реальностью. Безусловно, только если вы не провоцируете намеренно руководство и не доводите коллег до белого каления, постоянно выискивая их промахи. На сегодняшний день все больше работодателей предпочитают иметь дело именно с инициативной и незаурядной личностью, способной сделать весомый вклад в развитие компании.