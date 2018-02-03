Уверены, что вы тоже мечтали иметь такую работу, чтобы не работать ни дня. И после вы, скорее всего, возвращались в реальность с выводом, что все же соединить трудовые будни и хобби невозможно. Но Анна Всехсвятская, эксперт по тайм-менеджменту и основатель академии «Время в порядке», детально расскажет, как воплотить мечту в реальность.

Вы обожаете заниматься любимым делом на досуге: печь торты, вязать крючком, организовывать праздники, охотиться на раритетные сумки на eBay. Друзья и знакомые восклицают: ай-ой, какая красота, как здорово у тебя получается, вот бы и мне так, сделай-помоги... Это отличный сигнал! Значит, на ваш «товар» есть спрос! Для начала исследуйте, насколько востребовано ваше предложение Расскажите о своем хобби знакомым и знакомым знакомых. Напишите об этом в соцсетях. Поделитесь процессом, покажите промежуточный результат. Опишите свои чувства и радость, когда заняты любимым делом. Не бойтесь называть цену Времена, когда в нашей стране торговать было зазорно и неинтеллигентно, давно прошли. Денежный поток — это физическое проявление востребованности услуги или товара. Энергия, которую вы получаете от мира в обмен на собственные усилия. Осознайте ценность, которую вы даете людям, и смело называйте цену. Для начала стоит прощупать конкурентов. Бывает, что прямых конкурентов нет, тогда поищите их в соседних нишах. Выберите свою политику: высокая цена (luxury-продукт), средняя (для обеспеченных людей) или низкая (для массового потребления). Сразу скажу: для хоббиза (смесь хобби и бизнеса) самый сложный вариант — последний. Малообеспеченные люди, которые на всем экономят, как правило, самые придирчивые и недовольные клиенты.