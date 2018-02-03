5 способов превратить ваше хобби в карьеру
Вы обожаете заниматься любимым делом на досуге: печь торты, вязать крючком, организовывать праздники, охотиться на раритетные сумки на eBay. Друзья и знакомые восклицают: ай-ой, какая красота, как здорово у тебя получается, вот бы и мне так, сделай-помоги... Это отличный сигнал! Значит, на ваш «товар» есть спрос!
Для начала исследуйте, насколько востребовано ваше предложение
Расскажите о своем хобби знакомым и знакомым знакомых. Напишите об этом в соцсетях. Поделитесь процессом, покажите промежуточный результат. Опишите свои чувства и радость, когда заняты любимым делом.
Не бойтесь называть цену
Времена, когда в нашей стране торговать было зазорно и неинтеллигентно, давно прошли. Денежный поток — это физическое проявление востребованности услуги или товара. Энергия, которую вы получаете от мира в обмен на собственные усилия. Осознайте ценность, которую вы даете людям, и смело называйте цену. Для начала стоит прощупать конкурентов. Бывает, что прямых конкурентов нет, тогда поищите их в соседних нишах. Выберите свою политику: высокая цена (luxury-продукт), средняя (для обеспеченных людей) или низкая (для массового потребления). Сразу скажу: для хоббиза (смесь хобби и бизнеса) самый сложный вариант — последний. Малообеспеченные люди, которые на всем экономят, как правило, самые придирчивые и недовольные клиенты.
Сформируйте портрет целевой аудитории
Представьте своего идеального покупателя. Где он живет, его возраст и пол, чем занимается, какие у него ценности, о чем мечтает и как проводит досуг. Понимая, кто он, вы заговорите с ним на одном языке, придумаете новые продукты, дадите эффективную рекламу. Оставайтесь с ним на одной волне — это создаст у покупателя ощущение, как будто вы читаете его мысли и решаете конкретно его проблемы.
Изучайте конкурентов грамотно
Начинающие бизнесмены часто впадают в грусть-тоску, сравнивая себя с конкурентами. Кажется, что такого успеха им не достичь: слишком высокий уровень, и, сколько ни старайся, не дотянешь. Поймите, ваш фокус должен быть не на эмоциях, а на конкретных составляющих: откуда они берут клиентов, какие продукты продают, какой дизайн используют, какое у них ценообразование, заботятся ли они о сервисе? Проанализируйте недочеты и преимущества конкурентов, выберите параметры, по которым будете качественно отличаться, и делайте на этом акцент. Может, вы шьете из органической ткани и используете бумажную экоупаковку? Может, у вас молниеносная доставка? А может, вы готовите экзотические низкокалорийные десерты?
Постройте систему
Поставьте свой бизнес на автопилот. Если вы сидите за рулем, заливаете бензин, чистите салон, перебираете карбюратор 24/7 — вы не бизнесвумен, а всего лишь вечно занятая женщина, которая в таком темпе долго не протянет. На моих глазах девушки переводили хобби в бизнес, при этом продолжая работать так, будто они фрилансеры. Эмоциональное выгорание, ограниченные ресурсы (деньги, время, силы) — все это было следствием их деятельности. Нет, это так не работает. Бизнес — это команда, четкие процессы, гарантированное качество, контроль и коррекция, предсказуемая прибыль, на которую можно влиять. Если делать все по шагам и ставить себе целью автоматизацию бизнеса, то очень скоро вы обнаружите себя на свободе, с кучей свободного времени, деньгами и удовлетворенностью от процесса. Не бойтесь, у вас точно получится!
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