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Если вы думаете, что успешные люди спят до последнего, а потом что есть силы пытаются наверстать упущенное, то вы ошибаетесь. Они стараются просыпаться в одно и то же время и поэтому успевают решить максимальное количество дел. Психологи уверяют, что если сделать несколько основных вещей сразу после пробуждения, то весь день у вас сложится удачно. Рассказываем, что именно стоит сделать, чтобы задуманное непременно осуществилось.

Спортивные нагрузки

Успешные люди никогда не пропускают спортивные тренировки, а если у них по каким-либо причинам не получается отправиться в зал, они непременно сделают ряд упражнений дома. Психологи утверждают, что начинать свой день с зарядки — самое правильно, что вы могли бы придумать. Так, например, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон каждое утро проезжает на велосипеде несколько километров, а генеральный директор компании Square и соучредитель Twitter Джек Дорси не откажется от утренней пробежки.

Полезный завтрак

После того, как вы хорошо размялись, можно подумать о том, что у вас будет на завтрак. Диетологи утверждают: утренний прием пищи просто необходим для того, чтобы запустить организм и заставить его работать на полную силу. Например, вы можете пропустить обед и поужинать чем-то легким, но вот завтрак обязательно должен быть существенным. Поэтому никакого кофе и булочки! Лучше сосредоточьтесь на максимально сбалансированных блюдах, которые обеспечат организму необходимый заряд энергии. Тот же Ричард Брэнсон, например, ни за что не откажется от сытного фруктового салата и мюсли, а вот Джек Дорси — от блюд из яиц.

Просмотр новостей

Чтобы провести день с максимальной пользой, необходимо узнать, что произошло в мире (или конкретно в вашей компании) за последние сутки. Поэтому еще за завтраком можно проверить электронные письма, избавиться от спама и ответить на срочные сообщения. Так вам не придется тратить время на разбор писем в течение дня.

Составление плана на день

Самое время составить список дел и определить наиболее важные из них. Так вы можете быть абсолютно уверены, что ничего не упустите из виду и выполните все точно в срок. Кроме того, подробный план будет полезен, когда вдруг вы решите вспомнить события той или иной давности. В этом случае вам достаточно будет пересмотреть свои записи, а не рыться в памяти, перебирая все варианты.

Расставление приоритетов и распределение обязанностей

После того, как вы набросали план работ на день, вы можете отметить наиболее важные пункты, решением которых требуется заняться в первую очередь. Помимо этого, вы можете прикинуть, кому можно делегировать полномочия или часть своих обязанностей. Это позволит вам не размениваться по пустякам, а направить свою энергию на решение первостепенных задач. Кроме того, успешные люди утверждают, что вовсе не обязательно решать все вопросы самостоятельно, иногда гораздо важнее правильно перераспределить обязанности и грамотно контролировать весь процесс.

Фото: Shutterstock

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