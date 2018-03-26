Спортивные нагрузки

Успешные люди никогда не пропускают спортивные тренировки, а если у них по каким-либо причинам не получается отправиться в зал, они непременно сделают ряд упражнений дома. Психологи утверждают, что начинать свой день с зарядки — самое правильно, что вы могли бы придумать. Так, например, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон каждое утро проезжает на велосипеде несколько километров, а генеральный директор компании Square и соучредитель Twitter Джек Дорси не откажется от утренней пробежки.

Полезный завтрак

После того, как вы хорошо размялись, можно подумать о том, что у вас будет на завтрак. Диетологи утверждают: утренний прием пищи просто необходим для того, чтобы запустить организм и заставить его работать на полную силу. Например, вы можете пропустить обед и поужинать чем-то легким, но вот завтрак обязательно должен быть существенным. Поэтому никакого кофе и булочки! Лучше сосредоточьтесь на максимально сбалансированных блюдах, которые обеспечат организму необходимый заряд энергии. Тот же Ричард Брэнсон, например, ни за что не откажется от сытного фруктового салата и мюсли, а вот Джек Дорси — от блюд из яиц.

Просмотр новостей

Чтобы провести день с максимальной пользой, необходимо узнать, что произошло в мире (или конкретно в вашей компании) за последние сутки. Поэтому еще за завтраком можно проверить электронные письма, избавиться от спама и ответить на срочные сообщения. Так вам не придется тратить время на разбор писем в течение дня.