Мужчины, как известно, чувствуют себя абсолютно счастливыми, когда достигают определенных успехов в какой-либо конкретной области. А вот с женщинами все намного сложнее. Зачастую дамы не чувствуют удовлетворения ни от собственной внешности, ни от удачно складывающейся карьеры, ни от гармоничных отношений в семье… Такие представительницы прекрасного пола, имея достаток, любовь, здоровье и красоту, но не ощущая внутренней гармонии и удовлетворения, все чаще задаются вопросом «Как стать счастливой и нужной». Разбираемся, как выйти из зоны комфорта и научиться радоваться жизни.

Отпускайте обиды и научитесь прощать Психологи уверяют: чтобы почувствовать себя лучше, необходимо научиться не злиться и спокойно воспринимать жизненные неурядицы. Если вы не умеете отпускать незавершенную ситуацию, тогда следуйте этим простым правилам. Во-первых, вспомните тот момент, который причинил вам наибольшее разочарование и боль. Во-вторых, представьте себя на месте обидчика и взгляните на ситуацию его глазами. Вспомните ситуацию, когда вам тоже прощали некоторые ваши действия. В-третьих, выразите словами все, что вы чувствуете, и проговорите, что вы отпускаете эту ситуацию. Ни в коем случае не обдумывайте план мести. Запомните, что жизнь все равно все расставит по своим местам. Полюбите себя Не забывайте, что именно так, как вы себя видите и ощущаете, воспринимают вас и окружающие люди. Поэтому найдите свой стиль, выделите свои сильные стороны и занимайтесь тем, в чем чувствуете себя наиболее уверенно.