5 самых невыгодных кредитных уловок, на которые вы ведетесь

«Быстрые деньги» до зарплаты

Это только кажется очень простым и легким способом «занять» деньги до получки. Многие люди рассуждают таким образом, что такие быстрые займы – это тоже самое, что попросить, скажем, у друзей в долг или взять определенную сумму у себя же самого в счет будущей зарплаты. А вот эксперты утверждают, что обращение в микрофинансовые организации, где небольшие суммы выдают практически сразу же и без подтверждения дохода – не самый лучший способ поправить свое финансовое положение. Ведь озвученные такими фирмами низкие ставки, в перерасчете на год превращаются в весьма внушительные цифры. Например, микрофинансовая организация обещает вам 2,2% в день и если пересчитать эту ставку на год, то она составит более 400%, поэтому ваши первоначальные 5000 рублей, через 10 дней составят уже 6100. То есть, по сути вы переплатите компании 1100 рублей за недельное использование кредитных денег. А для тех, кому срочно нужно перезанять такую небольшую сумму, потеря даже 1000 рублей будет очень ощутимой в бюджете. И если вдруг вы не сможете вовремя вернуть долг, то проценты и штрафы будут расти как снежный ком, и в итоге к делу подключатся коллекторы и судебные приставы. Поэтому лучше не вестись на обещание подобных фирм, что деньги будут у вас в кармане через 5-10 минут, без всяких справок и поручителей.

Техника, одежда и прочие товары в кредит

Наверняка вы тоже хотя бы раз в жизни приобретали какой-нибудь товар в кредит: будь то покупка ноутбука последнего поколения, навороченной модели смартфона, бытовой техники или роскошной норковой шубы, подчеркивающей статус и положение ее владелицы. С одной стороны, что плохого в том, чтобы взять понравившуюся вещь сейчас, а платить за нее постепенно равными суммами? Но с другой стороны, эксперты напоминают, что в этом случае вам придется выплачивать проценты банку, соответственно, стоимость товара увеличится и, возможно, намного. «А как же рассрочка без переплат?», - можете спросить вы. На самом деле, в большинстве случаев это является определенным маркетинговым ходом, ведь продавцы наверняка уже включили комиссионные расходы и те же проценты в цену товара. Поэтому финансисты рекомендуют не вестись на эти уловки и отложить покупку понравившейся вещи, пока вы не накопите нужную сумму. Да, придется немного подождать, но, согласитесь, гораздо приятнее осознавать, что вы в итоге заплатили (а не переплатили) только за саму вещь, без банковских комиссионных. К тому же, всегда можно дождаться сезон распродаж и приобрести понравившуюся вещь по весьма привлекательной цене.