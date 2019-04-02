5 самых невыгодных кредитных уловок, на которые вы ведетесь

«Быстрые деньги» до зарплаты
Это только кажется очень простым и легким способом «занять» деньги до получки. Многие люди рассуждают таким образом, что такие быстрые займы – это тоже самое, что попросить, скажем, у друзей в долг или взять определенную сумму у себя же самого в счет будущей зарплаты. А вот эксперты утверждают, что обращение в микрофинансовые организации, где небольшие суммы выдают практически сразу же и без подтверждения дохода – не самый лучший способ поправить свое финансовое положение. Ведь озвученные такими фирмами низкие ставки, в перерасчете на год превращаются в весьма внушительные цифры. Например, микрофинансовая организация обещает вам 2,2% в день и если пересчитать эту ставку на год, то она составит более 400%, поэтому ваши первоначальные 5000 рублей, через 10 дней составят уже 6100. То есть, по сути вы переплатите компании 1100 рублей за недельное использование кредитных денег. А для тех, кому срочно нужно перезанять такую небольшую сумму, потеря даже 1000 рублей будет очень ощутимой в бюджете. И если вдруг вы не сможете вовремя вернуть долг, то проценты и штрафы будут расти как снежный ком, и в итоге к делу подключатся коллекторы и судебные приставы. Поэтому лучше не вестись на обещание подобных фирм, что деньги будут у вас в кармане через 5-10 минут, без всяких справок и поручителей.
Техника, одежда и прочие товары в кредит
Наверняка вы тоже хотя бы раз в жизни приобретали какой-нибудь товар в кредит: будь то покупка ноутбука последнего поколения, навороченной модели смартфона, бытовой техники или роскошной норковой шубы, подчеркивающей статус и положение ее владелицы. С одной стороны, что плохого в том, чтобы взять понравившуюся вещь сейчас, а платить за нее постепенно равными суммами? Но с другой стороны, эксперты напоминают, что в этом случае вам придется выплачивать проценты банку, соответственно, стоимость товара увеличится и, возможно, намного. «А как же рассрочка без переплат?», - можете спросить вы. На самом деле, в большинстве случаев это является определенным маркетинговым ходом, ведь продавцы наверняка уже включили комиссионные расходы и те же проценты в цену товара. Поэтому финансисты рекомендуют не вестись на эти уловки и отложить покупку понравившейся вещи, пока вы не накопите нужную сумму. Да, придется немного подождать, но, согласитесь, гораздо приятнее осознавать, что вы в итоге заплатили (а не переплатили) только за саму вещь, без банковских комиссионных. К тому же, всегда можно дождаться сезон распродаж и приобрести понравившуюся вещь по весьма привлекательной цене.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Кредит на покупку автомобиля
Еще один весьма популярный вид кредитования – приобретения нового или подержанного автомобиля в кредит. Логика, конечно, в этом есть, ведь не у каждого лежит в запасе кругленькая сумма, которую можно было бы спустить на покупку машины. Но эксперты напоминают, что такая покупка все равно не оправдывает подписание кредитного договора. Ведь, если подумать, уже через год эксплуатации ваше авто будет стоить на 20% дешевле, но за счет банковских процентов, для вас его цена лишь возрастет. Если, скажем, вы сразу замахнулись на автомобиль представительского класса и «растянули удовольствие» на 5-7 лет, то и переплата ваша будет весьма существенной. Плюс не забудьте сюда добавить стоимость КАСКО и подумайте, настолько ли выгодной для вас оказалась покупка или лучше было бы накопить на машину мечты? Что касается подержанного авто, то с ним тоже не все так просто. Да, вроде бы сумма, которую вы берете в кредит для его приобретения кажется не такой большой, но стоит учесть еще тот факт, что машины старше 5-7 лет требуют чуть большего ухода и, возможно, даже ремонта. Поэтому вы будете не только отдавать долг банку все это время, но и тратить немаленькие деньги на обслуживание своего авто. В итоге, после перерасчета всех обязательных трат, приходит понимание, что даже подержанное авто для вас получается практически по цене нового (если бы вы приобретали его не в кредит).
Кредит на путешествие
Данный вид кредитования еще не так популярен, однако находятся желающие, что называется, отдохнуть с размахом, отложив денежные вопросы на потом. Например, вы вдруг решили, что бюджетный отдых вас больше не прельщает и задумались о luxury-направлениях. Что ж, имеете право, как говорится, но не забывайте о том, что покупка путевки в кредит, в конечном счете увеличивает стоимость вашего отдыха на 20-30%. А если учесть, что отпускные (и отложенные средства) все обычно тратят практически в первые же дни отпуска, то представьте, как (и с чего) вы потом будете оплачивать свой кредит. Если вы хотите устроить себе незабываемый отдых, для этого не обязательно иметь на руках внушительную сумму денег. Например, вы можете неплохо сэкономить, если заранее (за 4-6 месяцев) приобретаете билеты или тот же тур, ловите акции авиакомпаний и отелей, используете бонусы и другие привилегии при оплате. Очень многие туристы признаются, что всегда используют раннее бронирование, которое помогает им сэкономить до 30-40% во время отдыха.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Свадьба или юбилей в кредит
И хотя в последнее время мода на пышные свадебные торжества и юбилее с приглашением 50-100 человек теряет свою актуальность, все равно еще находятся личности, которым важно не само мероприятие, а то, как они смогут удивить или впечатлить родных и друзей. Молодожены (или их родители) берут деньги в кредит, чтобы устроить эффектную церемонию. И не задумываются о том, что брак, например, может не пройти проверку временем (ведь в жизни всякое бывает) и закончится через год-два-три после регистрации, а вот деньги, увы, отдавать придется еще как минимум 3-4 года. То есть, по сути, вы будете платить за то, чего уже нет – в данном случае семьи. И даже если вы за это время не разбежитесь, то, согласитесь, вы с гораздо большей пользой потратили бы ту сумму, которую ежемесячно отдаете банку. То же самое касается и юбилеев – банкет ваш продлится ровно вечер, а вот долг за него останется.
Если вы все же считаете, что кредит – единственный для вас выход, тогда удостоверьтесь в том, что вы сможете ежемесячно отдавать определенную сумму (и она не будет для вас неподъемной, иначе вы очень быстро угодите в долговую яму), у вас всегда должна быть некая подушка безопасности, на случай возникновения непредвиденных ситуаций (потеря работы или проблемы со здоровьем), автомобиль. дача, домик в деревне или другое имущество, которое, в случае чего, можно будет продать и расплатиться по долгам (это, конечно, самый худший вариант, но держать его в голове все же стоит). И не забывайте, что вы можете обратиться в банк по поводу реструктуризации долга или предоставлении вам «каникул», доказав, что попали в сложную ситуацию, но ищете способы выхода из нее. Заодно покажете, что не собираетесь скрываться от банка, а, напротив, заинтересованы в решении возникшей проблемы.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock, kinopoisk.ru
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