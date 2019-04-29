5 простых советов, как продолжить карьерный рост, если вы уже достигли «потолка»

Смените сферу деятельности

Некоторые люди, добившись определенных высот в своей профессии, вдруг понимают, что это не то, что делает их счастливыми и сознательно переходят в другую сферу деятельности. Они морально готовы к тому, что пока будут осваивать для себя новое ремесло, им будут платить меньше, чем они получали на предыдущем месте работы. Но зато, после того, как они станут настоящими профессионалами, они могут рассчитывать на достойную оплату и моральное удовлетворение от того, что не испугались когда-то изменить свою жизнь и попробовать то, чем не занимались ранее.

Осваивайте смежные профессии

Вместо того, чтобы рубить сгоряча и менять одну команду на другую (которая, к слову, может оказаться ненамного лучше первой), подумайте над тем, чтобы освоить какие-то смежные профессии. Начните оттачивать какой-то свой навык и параллельно присматривайтесь к тому, что вам ближе всего. И не бойтесь пробовать что-то новое, но если понимаете, что это не ваше, то не тратьте свое время, а переключайтесь на что-то другое.

Найдите свою отдушину

Возможно, на вас накатила тоска и апатия лишь потому, что вы кроме своей работы больше ничем не интересуетесь в жизни. Специалисты в данном случае рекомендуют заняться самообразованием и задуматься о повышении квалификации. Станьте лучшим в своем деле и попробуйте оптимизировать свою работу таким образом, чтобы у вас еще оставалось время на семью, на встречу с друзьями, на путешествия или хобби. И тогда вам уже не будет казаться, что вы достигли потолка и не знаете, куда вам двигаться дальше. Возможно, у вас раскроется творческий потенциал, и вы придумаете нечто такое, что позволит вам удовлетворить свои амбиции.