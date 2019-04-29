5 простых советов, как продолжить карьерный рост, если вы уже достигли «потолка»

HR-специалисты уверяют, что большинство соискателей на собеседовании называют причиной своего ухода тот факт, что они переросли свою должность, им не интересно больше заниматься своими обязанностями, и они не видят перспектив развития в своей компании. И если вы тоже заметили, что вам вдруг стало тесно, скучно и тоскливо, то значит, вы уперлись головой в профессиональный потолок и нужно решать эту проблему глобально. Другими словами, советы доброжелателей сменить обстановку и уйти в отпуск на 2-3 недели здесь не поможет. Потому что по факту вам придется возвращаться на то же место, где вас уже ничего не радует. Разбираемся, что делать в этом случае.
Посмотрите на проблему шире
Не лишним будет напомнить, что в разных компаниях совершенно противоположный подход к возможности сотрудниками достигать карьерных высот. Например, то, что кажется «потолком» в какой-нибудь небольшой семейной компании, в крупном холдинге может стать отправной точкой к тем высотам, о которых вы всегда мечтали. Да, возможно и круг обязанностей будет отличаться и на новом месте придется выложиться на 100%, чтобы доказать, что вы действительно достойны повышения, но результат того стоит. Если, конечно, это на самом деле то, что вы хотели. Но если вы сомневаетесь в то, что сможете начать все сначала (возможно, даже придется начаться с низшей должности, но с перспективой быстрого продвижения по службе), то тогда вам стоит поговорить со своим работодателем и выяснить, есть ли возможность занять вам другую должность.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Смените сферу деятельности
Некоторые люди, добившись определенных высот в своей профессии, вдруг понимают, что это не то, что делает их счастливыми и сознательно переходят в другую сферу деятельности. Они морально готовы к тому, что пока будут осваивать для себя новое ремесло, им будут платить меньше, чем они получали на предыдущем месте работы. Но зато, после того, как они станут настоящими профессионалами, они могут рассчитывать на достойную оплату и моральное удовлетворение от того, что не испугались когда-то изменить свою жизнь и попробовать то, чем не занимались ранее.
Осваивайте смежные профессии
Вместо того, чтобы рубить сгоряча и менять одну команду на другую (которая, к слову, может оказаться ненамного лучше первой), подумайте над тем, чтобы освоить какие-то смежные профессии. Начните оттачивать какой-то свой навык и параллельно присматривайтесь к тому, что вам ближе всего. И не бойтесь пробовать что-то новое, но если понимаете, что это не ваше, то не тратьте свое время, а переключайтесь на что-то другое.
Найдите свою отдушину
Возможно, на вас накатила тоска и апатия лишь потому, что вы кроме своей работы больше ничем не интересуетесь в жизни. Специалисты в данном случае рекомендуют заняться самообразованием и задуматься о повышении квалификации. Станьте лучшим в своем деле и попробуйте оптимизировать свою работу таким образом, чтобы у вас еще оставалось время на семью, на встречу с друзьями, на путешествия или хобби. И тогда вам уже не будет казаться, что вы достигли потолка и не знаете, куда вам двигаться дальше. Возможно, у вас раскроется творческий потенциал, и вы придумаете нечто такое, что позволит вам удовлетворить свои амбиции.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Откройте свое дело
Если вы понимаете, что знаете свое дело, что называется «от А до Я», то почему бы вам не попробовать свои силы в собственном бизнесе? Возможно, у вас даже есть некое хобби, которое можно вывести на новый уровень, либо открыть то, что связано с вашей непосредственной профессиональной деятельностью. Но не забудьте сначала просчитать все риски и прикинуть, сколько денег вам понадобится на открытии и развитие вашего проекта. И будьте готовы к тому, что в первое время у вас не будет такой отдачи от своего дела, как вы рассчитывали. Поэтому прежде чем решаться на такой важный шаг, взвесьте все за и против и подумайте, готовы ли вы в первое время остаться без тех доходов, к которым привыкли, работая по найму.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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