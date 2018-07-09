5 признаков того, что вы нарвались на энергетического вампира

Как противостоять таким людям?

Чтобы сохранить свое эмоциональное состояние в норме, просто следите за тем, с кем и как вы общаетесь. Если это какой-то посторонний вам человек, то вы с легкостью можете отойти от него, тем самым давая понять, что разговор закончен.

Хуже дела обстоят, если энергетическим вампиром является ваш близкий человек (кто-то из родителей, ваш партнер или подруга). От них просто так не отстранишься, в противном случае это вызовет новый прилив негодования, истерики и обиду на всю жизнь.

Поэтому постарайтесь изначально установить свои правила общения (скажем, если ваша мама пытается давить на вас, чтобы вы отчитывались, где и с кем проводите время, хотя вам давно уже не 15 и даже не 20 лет, тогда четко объясните, что вы ее любите, но это ваша жизнь и вы вольны поступать по-своему), не ведитесь на провокации (например, ваш благоверный начинает намеренно провоцировать скандал, выводя вас на определенные эмоции — просто скажите: «Милый, ты, как всегда прав, давай сделаем так, как считаешь нужным» — и все, конфликт исчерпан), а заодно научитесь твердо говорить «нет» и правильно отказывать людям.

Поверьте, эти простые хитрости помогут вам сберечь свои нервы и эмоциональное состояние. Ведь никакому энергетическому вампиру будет неинтересно общаться с тем, кто просто не реагирует на его выпады и не подпитывает его негативными эмоциями.

Текст: Юлия Кальницкая

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