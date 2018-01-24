Дамы, мнящие себя принцессами, просто невыносимы. Причем так считают не только мужчины, не способные ужиться с этими вечно всем недовольными особами, но и другие нормальные женщины, которых этот синдром еще (или уже) не захватил. Поэтому, чтобы не испортить жизнь себе и окружающим, стоит избавиться от непрошеной гости сразу же, как только вы почувствовали, что стали медленно, но верно обрастать королевскими замашками.

Психологи уверяют, что родители, воспитывающие своих дочек исключительно с королевским размахом, уверяя девочку, что она самая настоящая принцесса, а значит, достойна лишь самого лучшего, делают лишь хуже ребенку. Ведь когда эта исключительная особа вырастает и начинает осознавать, что мир, по сути, ей ничего не должен, она впадает в депрессию и практически не находит свое счастье. Рассказываем, почему стоит избавляться от синдрома принцессы прямо сейчас. Лишь я знаю, что нужно делать Зачастую девушки-принцессы относятся к окружающим надменно, а родителей, друзей и коллег по службе (если они все же соизволили выйти на работу) воспринимают исключительно как прислугу, которая должна выполнять все их прихоти. При этом эти дамы на полном серьезе считают, что они исключительные, а значит и все в этой жизни делают на высшем уровне априори. Увы, у обычных людей это вызывает лишь жалость и раздражение, но никак не восхищение. Я самая уникальная и неповторимая Эти дамы обычно носятся со своей женственностью как с писаной торбой, выбирая исключительно милые и одновременно сексуальные наряды. Они считают, что они действительно богини, а остальным девушкам даже не место рядом с ними на пьедестале. Кроме того, принцесса действительно уверена, что обладает необыкновенной властью над мужчинами и сверхъестественными способностями. Но, как это часто бывает, данные утверждения не имеют ничего общего с реальностью, и обычно мужчины таких особ предпочитают обходить стороной. И правильно, зачем заморачиваться?