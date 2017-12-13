5 правил, которые помогут минимизировать вред от социальных сетей
Найдите причину, почему вас постоянно тянет к телефону или компьютеру
В большинстве случаев это просто скука, в которой нам сложно признаться самим себе. Начните учить язык, который всегда мечтали знать, и подойдите к этому процессу творчески – интерактивные приложения и иностранный глянец вам в помощь. Еще один вариант – поставьте перед собой цель, например, навести порядок (везде!). Для вдохновения приобретите красивые емкости для крупы, специй, бытовой химии и всяких мелочей. Возможно, вы сильно устали от внешнего мира (и хотите скрыться в цифровом). Найдите то, что будет по-настоящему расслаблять вас и переключать. Введите ежедневные «ритуалы»: найдите то, что будет отключать вас от реальности – например, рисуйте по 15-20 минут в день.
Один день в неделю проведите без социальных сетей
Выделить один офлайн-день в неделю, который вы проведете без социальных сетей. Я не даю себе слабинку, даже если вспоминаю о чем-то, как кажется в моменте, по-настоящему важном. Да, в нашем высокоскоростном мире это сделать вполне реально! Чтобы не иметь соблазна, просто уберите телефон из поля зрения, а лучше оставьте дома и идите гулять, просто пройдитесь по улицам и побудьте наедине с самими собой.
Установите режим пребывания в социальной сети в течение дня
Доказано, 45 минут в день: 15 минут утром, 15 днем и 15 вечером – вполне достаточно для того, чтобы быть в курсе всех новостей (абсолютно всех). Конечно, это не касается тех, чья работа неразрывно связана с диджитал-сферой (вам стоит хотя бы два дня в неделю проводить в кромешном офлайне).
Отключите все уведомления
Резкие звуки сообщений или спонтанная вибрация в прямом смысле слова «выдергивает» вас из важных дел. Вы и так ответите всем, кому хотите – у вас есть для этого целых 45 минут в день! Если вы все же не можете себе позволить полностью забыть о существовании мессенджеров и приложений – установите на звук сигнала спокойную мелодию или самый спокойный ритм вибрации из возможных.
Установите границы
Определите для себя время, в течение которого вы можете быть на связи – это касается рабочих и личных контактов. Важно строго следовать своему расписанию хотя бы в течение двух месяцев – это именно то время, за которое сформируется ваша новая полезная привычка. Для того, чтобы облегчить привыкание, уже сегодня определите зоны в квартире, в которых отныне никогда не раздастся сигнал уведомления о новой публикации одного из ваших «фейсбучных» друзей. Например, идеально подойдет спальня.
Безусловно, сегодня быть ежесекундно в руках с телефоном, а завтра утром проснуться без него практически невозможно. «Выход» из диджитал-зависимости может длится до 21 дня. Так что запаситесь терпением и осознайте, что не зайти лишний раз в Instagram – это как не съесть шоколадку, когда очень-очень хочется.
Единственное способ «выпутаться из сетей» - мотивация. Вам стоит определиться – почему вы хотите отказаться от этой привычки и что будете делать с тем временем и энергией, которая у вас появится. С осознанием того, как именно вы измените качество своей жизни придет и четкое понимание, какие приемы стоит использовать именно вам.
И помните, что реальные человеческие эмоции вдохновляют куда сильнее, чем смайлики в сообщениях.
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