Каждый пятый человек страдает от серьезной диджитал-зависимости, сам того не осознавая. Вместе с Марго Былининой, экспертом по новым медиа и автором курса «Я-Бренд» мы разобрались, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя и своих близких от негативного влияния соцсетей.

Найдите причину, почему вас постоянно тянет к телефону или компьютеру

В большинстве случаев это просто скука, в которой нам сложно признаться самим себе. Начните учить язык, который всегда мечтали знать, и подойдите к этому процессу творчески – интерактивные приложения и иностранный глянец вам в помощь. Еще один вариант – поставьте перед собой цель, например, навести порядок (везде!). Для вдохновения приобретите красивые емкости для крупы, специй, бытовой химии и всяких мелочей. Возможно, вы сильно устали от внешнего мира (и хотите скрыться в цифровом). Найдите то, что будет по-настоящему расслаблять вас и переключать. Введите ежедневные «ритуалы»: найдите то, что будет отключать вас от реальности – например, рисуйте по 15-20 минут в день.

Один день в неделю проведите без социальных сетей

Выделить один офлайн-день в неделю, который вы проведете без социальных сетей. Я не даю себе слабинку, даже если вспоминаю о чем-то, как кажется в моменте, по-настоящему важном. Да, в нашем высокоскоростном мире это сделать вполне реально! Чтобы не иметь соблазна, просто уберите телефон из поля зрения, а лучше оставьте дома и идите гулять, просто пройдитесь по улицам и побудьте наедине с самими собой.

Установите режим пребывания в социальной сети в течение дня

Доказано, 45 минут в день: 15 минут утром, 15 днем и 15 вечером – вполне достаточно для того, чтобы быть в курсе всех новостей (абсолютно всех). Конечно, это не касается тех, чья работа неразрывно связана с диджитал-сферой (вам стоит хотя бы два дня в неделю проводить в кромешном офлайне).