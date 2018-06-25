5 основных причин, почему вы терпите ненавистную работу

Вас пугает мысль о переменах

Вы даже в своих самых смелых мечтах не можете представить, что сможете достичь карьерных высот, открыть свою собственную компанию и добиться признания коллег. Вы прекрасно осознаете, что все, что происходит сейчас – это лишь небольшая часть вашей жизни, не достойная отдельного внимания. Но при этом вас пугает мысль, что можно что-то изменить или хотя бы попытаться.

Вы боитесь остаться без средств к существованию

Вам кажется, что как только вы допустите саму мысль о смене профессиональной деятельности, то все пойдет наперекосяк и вы вообще лишитесь своего источника дохода. Вы считаете, что лучше уж синица в руках, чем журавль в небе, поэтому продолжаете себя убеждать, что самая важная часть вашей работы – это зарплата, а все остальное можно и потерпеть.

Вы не знаете свои сильные стороны

Вы не можете точно ответить на вопрос о своих глобальных планах и о том, чем бы вы действительно могли пожертвовать ради достижения цели. Вы абсолютно не знаете себя и настолько поглощены собственными проблемами, что не задумываетесь о том, чтобы вы могли сделать в жизни, что принесло бы вам не только успех, но и удовольствие. Кроме того, вам кажется, что вы практически ничего не умеете делать, поэтому вам остается лишь довольствоваться тем, что есть.