5 лайфхаков, как сделать удаленную работу более эффективной

Осознайте свою ценность
Можете сходу назвать 10 своих плюсов для любого работодателя? К сожалению, часто бывает так, что многие люди теряются и не понимают, в чем их преимущества. А зря! Знаете, в риторике есть упражнение: нужно выбрать любое утверждение и перечислить аргументы за. Когда исчерпаете фантазию, переходите к аргументам против. То есть суть в том, что любую мысль можно как подтвердить, так и опровергнуть.
Например, обычно работодатели предпочитают выбирать сотрудников, не обремененных семьей и детьми, полагая, что они не будут часто брать больничные, отпрашиваться в поликлинику или на детские утренники. Однако кому как не вам известно, насколько продуктивной может быть женщина, у которой есть ребенок, как легко она справляется с многозадачностью и стрессами. А креативность и ответственность - наше второе имя. Поэтому научитесь даже слабые, на ваш взгляд, места показывать с выгодной стороны. И, конечно, отбросьте излишнюю скромность - о ваших неоспоримых достоинствах молчать нельзя. Уважайте себя и цените свое время! И обязательно научитесь говорить «нет», если вас вдруг не устраивают какие-то условия.
Найдите сферы, в которых вам интересно
Если хотите иметь не просто копеечную подработку, а нормальную стабильную оплату за ваши труды, тогда не ищите вакансии на сайтах фриланса. Основная цель таких сайтов — заработать на фрилансерах. Там очень большая конкуренция и достаточно низкие гонорары. Нормальные платежеспособные работодатели практически никогда не ищут кандидатов в таких местах. Поэтому и вам там делать нечего. Где же искать свое идеальное место? Подумайте, что вам по душе? Может, интересует определенная тема, или у вас есть хобби? Закройте глаза и подумайте о работе вашей мечты:
- Чем интересен проект, в котором вы хотите реализоваться? Много ли людей в нем задействовано?
- Какую роль вы хотите выполнять? Что вынесете из этого проекта, какой опыт получите?
- Что вы можете вложить в проект? Чем будете полезны своему работодателю и коллегам? Какими знаниями и ценными качествами обладаете?
Запишите все мысли, которые придут в голову. Поработав со своим подсознанием, вы четко определитесь, что именно хотите, от чего загораются глаза и появляется желание творить. Постарайтесь найти работодателя из близкой сферы деятельности. Тогда обязанности будут вам в удовольствие, что очень важно для женской энергетики. Вы сами не заметите, как вокруг соберутся люди, с которыми вам будет комфортно и приятно работать. А когда труд в радость, то и дела решаются, и усталость не чувствуется, и успех не заставит себя ждать.
Найдите баланс между семьей и работой
Подумайте, сколько часов вы готовы отдавать работе, чтобы ваша семья не чувствовала себя обделенной и не страдали другие ваши увлечения? Составьте распорядок дня и выделите время для удаленки. Например, посвятите ей половину субботнего утра, а в будни занимайтесь основной работой, если она есть.
Если вы сидите в декрете, то можно поработать, пока спит ваше чадо, либо попросить близких побыть с ребенком. Отличный вариант – задействовать подругу. Сегодня она посидит с вашими детьми в течение 2-3 часов, а завтра вы. Если вы работаете с понедельника по пятницу, а выходные - время только для семьи, то воспользуйтесь промежутком, когда едете на работу или домой.
Помните, что лучше выделять полчаса, но регулярно, чем копить задачи, а потом сидеть целый день привязанной к компьютеру, чтобы нагнать упущенное и не подвести работодателя. Грамотное планирование дня поможет вам избежать стресса и больше успевать, а заодно обрести репутацию ответственного сотрудника, которому можно доверить любое ответственное дело.
Группируйте задачи на день не по формату (работа, семья и так далее), а по ситуации
Например, вы задумывались о том, что даже когда моете посуду, то можете заодно подумать и о работе? Обдумать новый проект, поставить новые задачи и цели, просчитать затраты и так далее. А потом перед компьютером останется лишь записать свои мысли и структурировать их. Практически тем же самым можно заняться, когда вы стоите в автомобильной пробке. Можно, например, прослушать сообщения, подкасты, аудиокниги или надиктовать тексты, идеи, ценные мысли. Этими задачами вы уже освободите себе пару часов.
Оптимизируйте работу гаджетов. Все файлы храните в облаке, загрузите рабочий мессенджер на смартфон, отформатируйте ноутбук. Быстрая работа техники поможет вам избежать стрессовых ситуаций и не отвлекаться на ерунду. А доступ к рабочей информации с любого устройства позволяет каждую свободную минуту провести с пользой.
Не забывайте о самодисциплине
Чуда не случится! Волшебник не исполнит ваши желания и работа не перейдет на Федота. Научитесь организовывать свой трудовой процесс самостоятельно.
Находясь дома, всегда есть соблазн заняться личными делами. Наверно, все знакомы с термином «прокрастинация». Боритесь с ней любыми способами, здесь все средства хороши. Во-первых, ограничьте доступ к соцсетям. Для этого уже разработана куча приложений, которые блокируют доступ к заветным страничкам и открывают их по заранее заданному расписанию. Во-вторых, отключите звук уведомлений в чатах, оставьте только самые важные. В-третьих, составьте распорядок дня и строго его придерживайтесь.
И не забывайте выделять время на саморазвитие. Определите свои точки роста, подумайте, какие навыки нужно прокачать, в чем вы можете стать еще лучше, а с чем лучше притормозить. Эффективность и высокая продуктивность - кредо успешного фрилансера.
Текст: Алена Романюк
Фото: shutterstock
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