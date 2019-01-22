5 лайфхаков, как сделать удаленную работу более эффективной

Осознайте свою ценность

Можете сходу назвать 10 своих плюсов для любого работодателя? К сожалению, часто бывает так, что многие люди теряются и не понимают, в чем их преимущества. А зря! Знаете, в риторике есть упражнение: нужно выбрать любое утверждение и перечислить аргументы за. Когда исчерпаете фантазию, переходите к аргументам против. То есть суть в том, что любую мысль можно как подтвердить, так и опровергнуть.

Например, обычно работодатели предпочитают выбирать сотрудников, не обремененных семьей и детьми, полагая, что они не будут часто брать больничные, отпрашиваться в поликлинику или на детские утренники. Однако кому как не вам известно, насколько продуктивной может быть женщина, у которой есть ребенок, как легко она справляется с многозадачностью и стрессами. А креативность и ответственность - наше второе имя. Поэтому научитесь даже слабые, на ваш взгляд, места показывать с выгодной стороны. И, конечно, отбросьте излишнюю скромность - о ваших неоспоримых достоинствах молчать нельзя. Уважайте себя и цените свое время! И обязательно научитесь говорить «нет», если вас вдруг не устраивают какие-то условия.

Найдите сферы, в которых вам интересно

Если хотите иметь не просто копеечную подработку, а нормальную стабильную оплату за ваши труды, тогда не ищите вакансии на сайтах фриланса. Основная цель таких сайтов — заработать на фрилансерах. Там очень большая конкуренция и достаточно низкие гонорары. Нормальные платежеспособные работодатели практически никогда не ищут кандидатов в таких местах. Поэтому и вам там делать нечего. Где же искать свое идеальное место? Подумайте, что вам по душе? Может, интересует определенная тема, или у вас есть хобби? Закройте глаза и подумайте о работе вашей мечты:

Чем интересен проект, в котором вы хотите реализоваться? Много ли людей в нем задействовано?

Какую роль вы хотите выполнять? Что вынесете из этого проекта, какой опыт получите?

Что вы можете вложить в проект? Чем будете полезны своему работодателю и коллегам? Какими знаниями и ценными качествами обладаете?

Запишите все мысли, которые придут в голову. Поработав со своим подсознанием, вы четко определитесь, что именно хотите, от чего загораются глаза и появляется желание творить. Постарайтесь найти работодателя из близкой сферы деятельности. Тогда обязанности будут вам в удовольствие, что очень важно для женской энергетики. Вы сами не заметите, как вокруг соберутся люди, с которыми вам будет комфортно и приятно работать. А когда труд в радость, то и дела решаются, и усталость не чувствуется, и успех не заставит себя ждать.