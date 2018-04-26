Отсутствие грамотности

Нет, мы не говорим, что вы должны быть филологом с врожденной грамотностью, но прежде чем отправлять свое резюме потенциальному работодателю, обязательно проверьте его на наличие ошибок и опечаток. Можно, кстати, воспользоваться онлайн-программами, пропустив через которые свой текст, вам удастся быстро привести его в надлежащий вид. Это все необходимо для того, чтобы потом не краснеть и оправдываться: «Вообще-то я знаю правила правописания, но вот автозамена меня подвела».

Дизайнерский вариант резюме

Искренне вам советуем отказаться от любого проявления творчества в вашем резюме. Если вдруг вам отчаянно захотелось выделиться на фоне остальных соискателей, ни в коем случае не давайте волю фантазии и не старайтесь наиболее креативно оформить ваш текст. Принцип «чем проще, тем лучше» работает здесь на сто процентов. Единственное, что приветствуется, — использование двух шрифтов (не больше!) и их вариация (выделение жирным или написание курсивом). И никакого использования Caps Lock! Это не только недопустимо, но и считается дурным тоном.

Неправильное оформление текста

Стоит напомнить, что, например, резюме, опубликованное на пяти (или более) листах вряд ли кто-то станет читать до конца. Та же участь ожидает тексты, напечатанные замысловатым шрифтом или, скажем, серым цветом на белом фоне. Рекрутер просто не сможет прочитать, что там написано, и поэтому пригласит другого кандидата, чье резюме изучить было намного легче. Поэтому эксперты рекомендуют использовать 10-12 шрифт Arial или Times New Roman, разделять текст на абзацы, не забывая про отступы, и обязательно выделять (подчеркиванием или жирным) основные моменты (образование, место и год работы и так далее).