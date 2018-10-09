5 ошибок навязчивых женщин, которые вам не стоит повторять

Пытаются контролировать своего избранника

А точнее, отслеживают каждый его шаг, читают сообщения в телефоне и проверяют электронную почту. Как только в жизни таких женщин появляется подходящий кавалер, они тут же берут его в оборот, совершенно искренне считая мужчину своей собственностью. И они не видят ничего странного в том, чтобы попросить избранника практически в самый же первый вечер знакомства отдать ей ключи от его квартиры, сообщить пароли от соцсетей и пинкод от карты (и телефона). Они хотят знать все, что происходит у них под носом и простых слов, объяснений и заверений им недостаточно. «Доверяй, но проверяй!» - это их девиз по жизни, которым они объясняют свое навязчивое поведение. Если им попытаться донести, что не стоит вторгаться в вашу личную жизнь, они могут закатить скандал и получить нужную им информацию другими способами.

В приоритете ставит «мы», а не «я» или «он»

Эти дамы практически с первого же дня отношений начинают применять местоимение «мы», абсолютно в любой ситуации. Вместо того, чтобы, например, спросить: «Дорогой, что ты хочешь?», они уверенно заявляют: «Мы хотим…» и далее по списку их основных желаний. Такое насильственное включение мужчины в жизнь этих дам обычно заканчивается одним и тем же – они просто стремятся как можно быстрее избавиться от этих обременительных особ и снова вздохнуть с облегчением. Чтобы не остаться у разбитого корыта, постарайтесь давать вашему избраннику как можно больше свободы и не забывайте, что вы с ним – личности, у каждой из которых есть свои собственные мечты и желания.

Делают все, чтобы не остаться в одиночестве

Навязчивые женщины больше всего на свете боятся того, что их оставит очередной кавалер, поэтому они практически в прямом смысле этого слова цепляются за мужчину, не давая ему возможность опомниться. Мужчины обычно на подсознательном уровне улавливают подобное отношение и вместо того, чтобы окружить свою даму заботой, старается вырваться из этих оков как можно скорее. Поэтому, даже если вы живете в страхе и переживаете, что однажды ваш избранник может собрать вещи и просто уйти, не демонстрируйте это так открыто. Проявляйте искреннюю заботу и душевный порыв – представители сильного пола это чувствуют и ответят вам взаимностью.