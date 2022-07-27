5 ошибок на пути к известности, которые все портят: мнение эксперта
Катерина Коновалова
основатель PR-агентства ITS ME
Платные публикации в издании
Как эксперт или владелец бренда, вы самостоятельно обращаетесь в коммерческий отдел редакции небольшого издания с просьбой опубликовать интервью или комментарий. Количество упоминаний и предложений от журнала, конечно, напрямую будут зависеть от бюджета. Вам кажется, что это лучший способ сделать товар узнаваемым.
Что в итоге?
К сожалению – это не волшебная пилюля, которая мгновенно привлечет внимание к тому, что вы продвигаете. Может казаться, что любое упоминание в сми повлечет за собой увеличение продаж. Но так просто это, увы, не работает. Реклама будет выстреливать только в том случае, если правильно выстроен концепт. Конкуренция становится интенсивнее с каждым днем и платная платформа никаких гарантий не даст. Важно и издание, в которое вы обращаетесь.К сожалению, все больше малоизвестных и совершенно не значимых сми съедают весь маркетинговый бюджет эксперта . Есть и еще одна ошибка - покупка сомнительных премий и наград. Опять же по неопытности, эксперт или бренд покупают всего лишь блестящий фантик, внутри которого пусто. Только правильная стратегия позволит привлечь нужную аудиторию и тратить рекламный бюджет максимально эффективно.
«Утка» про конкурентов
Кажется, что любой негатив в сторону тех, кто наступает на пятки, сыграет только в плюс. Поэтому такая тактика для повышения рейтинга очень популярна.
Что в итоге?
В современных условиях, наверное, любые способы продвижения надо пробовать. Вопрос – как далеко это может зайти, и насколько комфортно вы сами себя будете чувствовать, ведя нечестную игру. Если концепт сведется к тому, что «все вокруг так себе, только я профи», это абсолютно точно будет иметь обратный эффект.
Желтая история
Это тот случай, когда о личном бренде или эксперте узнают, благодаря скандалу или какому-то яркому инциденту. На страницы бульварной прессы легко попасть, засветившись на светском мероприятии или презентации в эпицентре скандала с публичной личностью или интересной для СМИ персоны.
Что в итоге?
Да, о вас обязательно напишут! Это и было целью: стремительное попадание на страницы сми или в соцсети. Есть только одно но. Пятно на репутации останется надолго, а возможно, навсегда. Любые ток-шоу или мероприятия с негативным подтекстом формированию правильного и успешного продвижения не помогут. А если и сыграют временно на руку, то в будущем возникнут сложности при создании другого образа.
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Pr-роман
С целью узнаваемости себя или личного бренда, вы играете в любовь строго прописанное контрактом время.
Что в итоге?
Это может быть удачным решением только в том случае, если вы и правда встречаетесь с известной персоной и, наконец, решили предать отношения огласке. Но когда речь идет о любви за деньги к часу Х кроме разбитого корыта ничего не останется. Люди не запомнят ни бренд, ни эксперта, а исключительно экс-партнера медийной персоны. Кроме потраченных впустую денег, гораздо жальче будет время. Оно уже могло бы работать на вас.
Положительные отзывы
Такое решение считается чуть ли не самым простым и эффективным для достижения результата. Тем более что такую работу можно делегировать за небольшую оплату.
Что в итоге?
Аудитория все чувствует. Во-первых, чтение одних лишь хвалебных отзывов вызывает недоверие к товару. А, во-вторых, у комментариев «на заказ» полностью отсутствует энергетика. И если среди ста положительных встретится один негативный, но настоящий, он перечеркнет всю искусственную работу в продвижении товара или услуги. Когда люди сами пробуют, тестируют, просят где-то доработать или что-то учесть, это дорогого стоит! И только прислушиваясь к советам, рекомендациям, тесно взаимодействуя с покупателями или клиентами, есть отличные шансы на светлое будущее.
Верный путь
Личный брендинг – это не творческие метания, а всегда система. Выстроить ее правильно и грамотно способен pr-специалист. Можно, конечно, и дальше тратить время и деньги на бесполезные эксперименты, но куда лучше - четкий и расписанный план действий. Только ярко-выраженная позиция способно сделать бренд или экспертность узнаваемой и уверенно стоящей на ногах.
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