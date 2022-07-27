5 ошибок на пути к известности, которые все портят: мнение эксперта

Платные публикации в издании

Как эксперт или владелец бренда, вы самостоятельно обращаетесь в коммерческий отдел редакции небольшого издания с просьбой опубликовать интервью или комментарий. Количество упоминаний и предложений от журнала, конечно, напрямую будут зависеть от бюджета. Вам кажется, что это лучший способ сделать товар узнаваемым.

Что в итоге?

К сожалению – это не волшебная пилюля, которая мгновенно привлечет внимание к тому, что вы продвигаете. Может казаться, что любое упоминание в сми повлечет за собой увеличение продаж. Но так просто это, увы, не работает. Реклама будет выстреливать только в том случае, если правильно выстроен концепт. Конкуренция становится интенсивнее с каждым днем и платная платформа никаких гарантий не даст. Важно и издание, в которое вы обращаетесь.К сожалению, все больше малоизвестных и совершенно не значимых сми съедают весь маркетинговый бюджет эксперта . Есть и еще одна ошибка - покупка сомнительных премий и наград. Опять же по неопытности, эксперт или бренд покупают всего лишь блестящий фантик, внутри которого пусто. Только правильная стратегия позволит привлечь нужную аудиторию и тратить рекламный бюджет максимально эффективно.

«Утка» про конкурентов

Кажется, что любой негатив в сторону тех, кто наступает на пятки, сыграет только в плюс. Поэтому такая тактика для повышения рейтинга очень популярна.

Что в итоге?

В современных условиях, наверное, любые способы продвижения надо пробовать. Вопрос – как далеко это может зайти, и насколько комфортно вы сами себя будете чувствовать, ведя нечестную игру. Если концепт сведется к тому, что «все вокруг так себе, только я профи», это абсолютно точно будет иметь обратный эффект.

Желтая история

Это тот случай, когда о личном бренде или эксперте узнают, благодаря скандалу или какому-то яркому инциденту. На страницы бульварной прессы легко попасть, засветившись на светском мероприятии или презентации в эпицентре скандала с публичной личностью или интересной для СМИ персоны.

Что в итоге?

Да, о вас обязательно напишут! Это и было целью: стремительное попадание на страницы сми или в соцсети. Есть только одно но. Пятно на репутации останется надолго, а возможно, навсегда. Любые ток-шоу или мероприятия с негативным подтекстом формированию правильного и успешного продвижения не помогут. А если и сыграют временно на руку, то в будущем возникнут сложности при создании другого образа.