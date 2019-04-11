5 очевидных признаков того, что вы готовы к продвижению по службе

Вы проявляете инициативу
В «Настольной книге настоящего лидера» американский писатель Джон Бальдони советует работникам, нацеленным на повышение, не стесняться проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Ваш руководитель любит, когда ему предлагают помощь: это облегчает его работу. А готовность браться за новые и трудные, обременительные задачи зачтется вам вдвойне. Инициатива — это показатель того, что вы уверены в своих силах, в том, что для выполнения более серьезных задач у вас хватит способностей и навыков. Вера в свои силы поможет вам и тогда, когда вы попросите о долгожданном повышении.
Вы готовы быть лидером
Как правило, перспективы шагнуть вверх по карьерной лестнице связаны с наличием у соискателя лидерских качеств. Не умея руководить людьми, вы не сможете браться за серьезные проекты и задачи. Поэтому желание быть лидером и вести за собой других — важный фактор для повышения. Начните развивать свои лидерские компетенции уже сегодня. Делать это можно формальным путем — например, предложив себя в качестве руководителя рабочей группы. А можно неформальным — усиливая свой авторитет среди коллег и становясь «связным» между руководством и коллективом. Если босс спросит у вас совета по тому или иному вопросу, это хороший знак: значит, он уважает ваше мнение и видит в вас лидера.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вы не отказываете в помощи своим коллегам
Помощь коллегам — явный признак того, что вы начали перерастать свое место и готовы к большему. Чем охотнее вы участвуете в проектах коллег (естественно, не в ущерб собственным задачам и обязанностям), тем выше становится ваша репутация в их глазах, шире ваши знания и прокаченнее — навыки работы в команде. К тому же если все пойдет хорошо и вам предложат продвижение по службе, вы будете хорошо осведомлены о том, чем занимаются другие сотрудники в вашем коллективе, их потребностях и способностях. Предложите свою помощь на время отпуска коллеги или менеджера — это поможет вам изучить более широкий круг полномочий и проявить себя перед руководством.
Вы не боитесь отказа
Согласно многочисленным исследованиям, страх получить отказ — причина номер один, по которой сотрудники не решаются говорить начальству, что жаждут повышения в должности. Между тем, статистика на вашей стороне: от 66 до 75% переговоров на эту тему все же решаются в пользу сотрудника. Но даже если вам ответят отказом, ничего страшного не произойдет. Во-первых, вы ясно заявите о себе и своих намерениях — это уже плюс. Во-вторых, вы можете получить совет или даже индивидуальный план по карьерному развитию от HR-сотрудника компании. И, наконец, в-третьих, вас могут поставить во внутренний кадровый резерв на определенную должность — когда она освободится, вашу кандидатуру рассмотрят в первую очередь.
Инициатива сотрудника играет огромную роль в карьерном росте. Очень часто бывает, что менее готовые к продвижению сотрудники благодаря своей активности добиваются большего, чем их, которые более опытные, но не проявляющие инициативу коллеги. Главный совет — не молчите. Даже если вы не услышите сразу позитивной реакции, вы узнаете, что могли бы сделать, чтобы повышение все же случилось. У нас, например, формируются индивидуальные планы развития каждого работника, в рамках которых обсуждается долгосрочная карьера сотрудника, его следующая возможная должность, сильные стороны, компетенции, на которые ему следует обратить внимание. Все это помогает сформировать план развития конктреному человеку на год, направляя его на максимально быстрое достижение карьерной цели.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Вы готовы к развитию и обучению
Даже если вы полагаете, что у вас хватает знаний и навыков для работы на новой должности, скорее всего, придется формально подтвердить их наличие. Для этого во многих компаниях применяют системы тестирования и оценки общего соответствия сотрудника должности (так называемого ассессмента). Продемонстрируйте своему руководству, что вы любите и умеете учиться. Узнайте о том, какие курсы повышения квалификации или корпоративные тренинги вы можете пройти уже сейчас и попробуйте на них записаться. Читайте тематическую литературу о бизнесе, прокачивайте свои навыки аналитики и прогнозирования.
Развитие — это большой труд. Сотруднику придется осваивать новый функционал и делать это одновременно с выполнением его текущих задач. Поэтому желание развиваться должно подкрепляться готовностью много и усердно работать. Но по опыту нашей компании могу сказать, что талантливым и трудолюбивым работникам всегда пойдут на встречу и помогут построить успешную карьеру. У нас есть примеры, когда рядовые сотрудники постепенно вырастали до топ-менеджеров. И не последнюю роль в этом играли специальные программы обучения и развития, разработанные Корпоративным университетом KFC, в рамках которых любой человек, желающий продвинуться по карьерной лестнице, смог со временем развить в себе необходимые компетенции и навыки.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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