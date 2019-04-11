5 очевидных признаков того, что вы готовы к продвижению по службе

Вы проявляете инициативу

В «Настольной книге настоящего лидера» американский писатель Джон Бальдони советует работникам, нацеленным на повышение, не стесняться проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Ваш руководитель любит, когда ему предлагают помощь: это облегчает его работу. А готовность браться за новые и трудные, обременительные задачи зачтется вам вдвойне. Инициатива — это показатель того, что вы уверены в своих силах, в том, что для выполнения более серьезных задач у вас хватит способностей и навыков. Вера в свои силы поможет вам и тогда, когда вы попросите о долгожданном повышении.

Вы готовы быть лидером

Как правило, перспективы шагнуть вверх по карьерной лестнице связаны с наличием у соискателя лидерских качеств. Не умея руководить людьми, вы не сможете браться за серьезные проекты и задачи. Поэтому желание быть лидером и вести за собой других — важный фактор для повышения. Начните развивать свои лидерские компетенции уже сегодня. Делать это можно формальным путем — например, предложив себя в качестве руководителя рабочей группы. А можно неформальным — усиливая свой авторитет среди коллег и становясь «связным» между руководством и коллективом. Если босс спросит у вас совета по тому или иному вопросу, это хороший знак: значит, он уважает ваше мнение и видит в вас лидера.