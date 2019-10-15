5 неловких ситуаций на работе, за которые вам не должно быть стыдно

Отказ от сверхурочной работы и участия в интригах

Помните — нет ничего плохого в том, что вы умеете разграничить рабочее и личное время, а заодно отказываетесь принимать участие в жизни коллектива. Нет, вы, конечно, можете посещать корпоративы и прочие активности, но при этом совершенно не обязаны участвовать в офисных разборках, плести интриги или распускать сплетни. И не важно, что остальные сотрудники будут обижаться, требуя от вас срочно определиться, на чьей вы стороне. Вы совершенно спокойно можете объяснить свою позицию и сосредоточиться на своей карьере, а не на борьбе за власть и внимание руководства. Что касается работы сверхурочно, то, если начальство согласится оплачивать ее дополнительно, вы можете подумать. В противном случае отказывайтесь, не испытывая при этом ни малейшего чувства стыда.

Требование повышения, премии и компенсаций

Если вы не умеете себя «продавать», то никогда не сделаете успешную карьеру. Именно такого мнения придерживаются люди, которые самостоятельно сколотили свой капитал, заработав состояние упорным трудом и грамотным выстраиванием отношений с окружающими. Поэтому, если вы давно поняли, что переросли свою должность и готовы попробовать себя в новой, более перспективной и ответственной роли, не бойтесь рассказать об этом руководству. А заодно обсудите размер вашей зарплаты в соответствии с вашим опытом и достижениями, касающихся непосредственно вашей организации. Кроме того, не забывайте требовать компенсации и премии, если вдруг сделали что-то сверх того, что входит в ваши непосредственные обязанности. И уж ни в коем случае не испытывайте чувство вины за то, что решили «прогулять» работу, сославшись на недомогание, или приукрасили, что ваш отчет готов, хотя вы к нему еще даже не приступали. Это все рабочие вопросы, которые очень быстро решаются, поэтому не стоит себя накручивать и стыдить.