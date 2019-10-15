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5 неловких ситуаций на работе, за которые вам не должно быть стыдно

Согласно последним исследованиям, люди проводят на работе большую часть своего времени, поэтому не удивительно, что многие важные моменты связаны именно с офисом и коллективом, будь то влюбленность, страстный роман, крепкая дружба или даже заговор. И, как в любой сфере, там случаются определенные моменты, переживая которые снова вы заливаетесь красноречивым румянцем. О том, за какие «производственные» поступки вам не должно быть стыдно — в материале Passion.ru!

Игнорирование просьб босса и коллег

Один из моментов, за который вы не должны испытывать чувство стыда, — отказ выполнять какую-то просьбу начальства или какого-то сотрудника, особенно если это не входит в ваши непосредственные обязанности. Вы можете четко объяснить, что согласитесь взять дополнительный объем работы в случае, если вам за это заплатят, но и то только лишь после того, как выполните свои основные задачи. Не обесценивайте себя и свой труд, соглашаясь на чужую работу, заранее обговаривайте все моменты и размер дополнительной оплаты, в противном случае вежливо, но твердо отказывайте в просьбе.

«Поход по головам»

Безусловно, не нужно быть эдакой стервой, подставляющей своих коллег при каждом удобном случае, однако не стоит забывать, что каждый человек кузнец своего счастья и на работу вы приходите для того, чтобы показывать отличные результаты и, соответственно, продвигаться по карьерной лестнице. Почему вы должны отказываться от продвижения, лишь бы не прослыть «выскочкой» и «карьеристкой» в коллективе? Поступайте так, как считаете нужным, и идите к своей цели, несмотря на недовольство коллег (и ни в коем случае не испытывайте чувство стыда за то, что можете невольно кого-то обидеть или подставить).

Фото: vostock-photo

Отказ от сверхурочной работы и участия в интригах

Помните — нет ничего плохого в том, что вы умеете разграничить рабочее и личное время, а заодно отказываетесь принимать участие в жизни коллектива. Нет, вы, конечно, можете посещать корпоративы и прочие активности, но при этом совершенно не обязаны участвовать в офисных разборках, плести интриги или распускать сплетни. И не важно, что остальные сотрудники будут обижаться, требуя от вас срочно определиться, на чьей вы стороне. Вы совершенно спокойно можете объяснить свою позицию и сосредоточиться на своей карьере, а не на борьбе за власть и внимание руководства. Что касается работы сверхурочно, то, если начальство согласится оплачивать ее дополнительно, вы можете подумать. В противном случае отказывайтесь, не испытывая при этом ни малейшего чувства стыда.

Требование повышения, премии и компенсаций

Если вы не умеете себя «продавать», то никогда не сделаете успешную карьеру. Именно такого мнения придерживаются люди, которые самостоятельно сколотили свой капитал, заработав состояние упорным трудом и грамотным выстраиванием отношений с окружающими. Поэтому, если вы давно поняли, что переросли свою должность и готовы попробовать себя в новой, более перспективной и ответственной роли, не бойтесь рассказать об этом руководству. А заодно обсудите размер вашей зарплаты в соответствии с вашим опытом и достижениями, касающихся непосредственно вашей организации. Кроме того, не забывайте требовать компенсации и премии, если вдруг сделали что-то сверх того, что входит в ваши непосредственные обязанности. И уж ни в коем случае не испытывайте чувство вины за то, что решили «прогулять» работу, сославшись на недомогание, или приукрасили, что ваш отчет готов, хотя вы к нему еще даже не приступали. Это все рабочие вопросы, которые очень быстро решаются, поэтому не стоит себя накручивать и стыдить.

Фото: vostock-photo

Страстный роман с коллегой

Даже если у вас сорвало крышу от общения с симпатичным сотрудником из соседнего отдела и вы очень быстро перевели ваши отношения на новый уровень, а затем так же стремительно расстались (никто не застрахован от подобного), то не стоит потом ходить с виноватым видом, переживая, что кто-то мог прознать про ваши приключения. Психологи напоминают, что отношения между двумя людьми касаются только их двоих и не важно, как быстро ваше общение вышло за рамки дружеских и чем именно вы занимались, главное, что вам обоим это нравилось. Согласно статистике, служебные романы очень быстро заканчиваются, и важно обойтись без взаимных упреков, разборок и… чувства стыда. Просто поблагодарите человека за все хорошее, что было между вами, и идите дальше с гордо поднятой головой.

Фото: vostock-photo

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