5 неловких ситуаций на работе, за которые вам не должно быть стыдно
Игнорирование просьб босса и коллег
Один из моментов, за который вы не должны испытывать чувство стыда, — отказ выполнять какую-то просьбу начальства или какого-то сотрудника, особенно если это не входит в ваши непосредственные обязанности. Вы можете четко объяснить, что согласитесь взять дополнительный объем работы в случае, если вам за это заплатят, но и то только лишь после того, как выполните свои основные задачи. Не обесценивайте себя и свой труд, соглашаясь на чужую работу, заранее обговаривайте все моменты и размер дополнительной оплаты, в противном случае вежливо, но твердо отказывайте в просьбе.
«Поход по головам»
Безусловно, не нужно быть эдакой стервой, подставляющей своих коллег при каждом удобном случае, однако не стоит забывать, что каждый человек кузнец своего счастья и на работу вы приходите для того, чтобы показывать отличные результаты и, соответственно, продвигаться по карьерной лестнице. Почему вы должны отказываться от продвижения, лишь бы не прослыть «выскочкой» и «карьеристкой» в коллективе? Поступайте так, как считаете нужным, и идите к своей цели, несмотря на недовольство коллег (и ни в коем случае не испытывайте чувство стыда за то, что можете невольно кого-то обидеть или подставить).
Фото: vostock-photo
Отказ от сверхурочной работы и участия в интригах
Помните — нет ничего плохого в том, что вы умеете разграничить рабочее и личное время, а заодно отказываетесь принимать участие в жизни коллектива. Нет, вы, конечно, можете посещать корпоративы и прочие активности, но при этом совершенно не обязаны участвовать в офисных разборках, плести интриги или распускать сплетни. И не важно, что остальные сотрудники будут обижаться, требуя от вас срочно определиться, на чьей вы стороне. Вы совершенно спокойно можете объяснить свою позицию и сосредоточиться на своей карьере, а не на борьбе за власть и внимание руководства. Что касается работы сверхурочно, то, если начальство согласится оплачивать ее дополнительно, вы можете подумать. В противном случае отказывайтесь, не испытывая при этом ни малейшего чувства стыда.
Требование повышения, премии и компенсаций
Если вы не умеете себя «продавать», то никогда не сделаете успешную карьеру. Именно такого мнения придерживаются люди, которые самостоятельно сколотили свой капитал, заработав состояние упорным трудом и грамотным выстраиванием отношений с окружающими. Поэтому, если вы давно поняли, что переросли свою должность и готовы попробовать себя в новой, более перспективной и ответственной роли, не бойтесь рассказать об этом руководству. А заодно обсудите размер вашей зарплаты в соответствии с вашим опытом и достижениями, касающихся непосредственно вашей организации. Кроме того, не забывайте требовать компенсации и премии, если вдруг сделали что-то сверх того, что входит в ваши непосредственные обязанности. И уж ни в коем случае не испытывайте чувство вины за то, что решили «прогулять» работу, сославшись на недомогание, или приукрасили, что ваш отчет готов, хотя вы к нему еще даже не приступали. Это все рабочие вопросы, которые очень быстро решаются, поэтому не стоит себя накручивать и стыдить.
Фото: vostock-photo
Страстный роман с коллегой
Даже если у вас сорвало крышу от общения с симпатичным сотрудником из соседнего отдела и вы очень быстро перевели ваши отношения на новый уровень, а затем так же стремительно расстались (никто не застрахован от подобного), то не стоит потом ходить с виноватым видом, переживая, что кто-то мог прознать про ваши приключения. Психологи напоминают, что отношения между двумя людьми касаются только их двоих и не важно, как быстро ваше общение вышло за рамки дружеских и чем именно вы занимались, главное, что вам обоим это нравилось. Согласно статистике, служебные романы очень быстро заканчиваются, и важно обойтись без взаимных упреков, разборок и… чувства стыда. Просто поблагодарите человека за все хорошее, что было между вами, и идите дальше с гордо поднятой головой.
Фото: vostock-photo
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