5 мрачных секретов, о которых вам вряд ли расскажет управляющий рестораном

Болеющий персонал ресторана

Нет, мы не берем в расчет какие-то серьезные заболевания – абсолютно все сотрудники общепита обязаны регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим здоровьем. Но бывают моменты, когда тот же шеф-повар, или повар горячего/холодного цеха вдруг почувствовали недомогание и первые признаки ОРВИ (чиханье, насморк и прочие «прелести»), они не бегут сразу же домой, а стойко дорабатывают свою смену. Ведь даже если они воспользуются больничным, то существенно потеряют в зарплате, и это является для них веской причиной, чтобы не обращать внимания на «обычную простуду». Поэтому, кто знает, сколько «чихающих» людей находилось на кухне в тот момент, когда там готовилось ваше блюдо. Эксперты рекомендуют избегать посещение ресторанов в разгар простудных заболеваний, однако не гарантируют, что и в другие дни там не появятся простуженные сотрудники.

Пренебрежительное отношение к еде

А точнее к ее приготовлению. Признайтесь, если вы заходите в ресторан, где присутствует открытая кухня и видите перед собой повара, который мастерски сооружает блюда, предварительно одев перчатки, то вы внутренне успокаиваетесь? Для вас это само собой разумеющееся – раз есть перчатки, значит за чистоту продуктов можно не переживать. В принципе, так оно и есть, если бы ни один нюанс. Вы ведь не знаете, что еще трогал этими же самыми перчатками повар? В некоторых заведениях, например, теми же самыми руками (в перчатках), которыми готовили еду, тут же берутся за мобильный телефон, на поверхности которого можно найти миллионы бактерий, ручку двери или холодильника, а то и вовсе бегут к кассе выбивать чек и тоже не снимая перчаток.