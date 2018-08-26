5 мифов о поиске новой работы, которые не соответствуют действительности

Работу получит самый квалифицированный соискатель

Отчасти это правда. На начальном этапе изучения резюме потенциальный работодатель действительно оценивает вашу квалификацию и наличие оптимальной комбинации навыков и опыта. Однако затем решающую роль играет также ваши личные данные, активная жизненная позиция, коммуникация, умение вести диалог и преподнести себя с наиболее выгодной стороны. Некоторые руководители также оценивают ваше чувство юмора и зачастую задают каверзные вопросы или создают нестандартную ситуацию, с целью посмотреть, как вы справитесь и насколько оптимистично вы смотрите на вещи. Поэтому будьте собой и все непременно получится.

Если снизить ожидания по зарплате, то предложений будет больше

Одна из самых распространенных ошибок, которую совершает большинство соискателей. Они считают, что если через какое-то время согласятся понизить ставку, то и интересных предложений им поступит гораздо больше. Однако это не так. Когда потенциальный работодатель выбирает кандидатов, он не думает о том, как сэкономить, он рассчитывает найти действительно профессионала, который принесет компании прибыль и успех. К тому же, если они натыкаются на ваше резюме не в первый раз и видят, что вы указали меньшие зарплатные ожидания, чем у вас были в начале, то они начинают сомневаться в вашей компетентности и уверены, что если вы себя не цените, то другие будут относиться к вам соответственно. Кроме того, успешный сотрудник не может стоить дешево – это понятно даже тем компаниям, кто весьма ограничен в своем бюджете.

Можно составить универсальное резюме и рассылать его везде

Если вы намерены искать новую работу лишь в той сфере деятельности, которой занимались, скажем, последние 5-10 лет, то да, резюме может быть одно на все случаи жизни. Но совсем другое дело, если вы вдруг выбираете между несколькими профессиями и никак не можете решить, что вам ближе. Тогда, например, отправлять на вакансию того же фотографа резюме, где расписываются ваши навыки программирования (или финансового учета) будет все же не совсем уместно. К тому же, времена меняются и написанное лет 5 назад «полотно» текста уже не воспринимается сегодня адекватно. Т.е. у работодателя обычно есть 20 секунд, чтобы оценить, действительно ли вы ему подходите или нет. Поэтому постарайтесь составить лаконичное резюме, которое будет цеплять уже с первых же строк.