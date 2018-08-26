5 мифов о поиске новой работы, которые не соответствуют действительности

Работу получит самый квалифицированный соискатель
Отчасти это правда. На начальном этапе изучения резюме потенциальный работодатель действительно оценивает вашу квалификацию и наличие оптимальной комбинации навыков и опыта. Однако затем решающую роль играет также ваши личные данные, активная жизненная позиция, коммуникация, умение вести диалог и преподнести себя с наиболее выгодной стороны. Некоторые руководители также оценивают ваше чувство юмора и зачастую задают каверзные вопросы или создают нестандартную ситуацию, с целью посмотреть, как вы справитесь и насколько оптимистично вы смотрите на вещи. Поэтому будьте собой и все непременно получится.
Если снизить ожидания по зарплате, то предложений будет больше
Одна из самых распространенных ошибок, которую совершает большинство соискателей. Они считают, что если через какое-то время согласятся понизить ставку, то и интересных предложений им поступит гораздо больше. Однако это не так. Когда потенциальный работодатель выбирает кандидатов, он не думает о том, как сэкономить, он рассчитывает найти действительно профессионала, который принесет компании прибыль и успех. К тому же, если они натыкаются на ваше резюме не в первый раз и видят, что вы указали меньшие зарплатные ожидания, чем у вас были в начале, то они начинают сомневаться в вашей компетентности и уверены, что если вы себя не цените, то другие будут относиться к вам соответственно. Кроме того, успешный сотрудник не может стоить дешево – это понятно даже тем компаниям, кто весьма ограничен в своем бюджете.
Можно составить универсальное резюме и рассылать его везде
Если вы намерены искать новую работу лишь в той сфере деятельности, которой занимались, скажем, последние 5-10 лет, то да, резюме может быть одно на все случаи жизни. Но совсем другое дело, если вы вдруг выбираете между несколькими профессиями и никак не можете решить, что вам ближе. Тогда, например, отправлять на вакансию того же фотографа резюме, где расписываются ваши навыки программирования (или финансового учета) будет все же не совсем уместно. К тому же, времена меняются и написанное лет 5 назад «полотно» текста уже не воспринимается сегодня адекватно. Т.е. у работодателя обычно есть 20 секунд, чтобы оценить, действительно ли вы ему подходите или нет. Поэтому постарайтесь составить лаконичное резюме, которое будет цеплять уже с первых же строк.
У безработных почти нет шансов устроиться в солидную компанию
Удивительно, но до сих пор множество людей, потерявших работу в результате каких-либо жизненных ситуаций, начинают испытывать настоящий ужас от того, что теперь их точно не возьмут в приличное место. Они уверены, что переходить в другую компанию нужно на пике своей карьеры, а если ты остался за бортом, то теперь успех тебе не светит. Это ошибочное заблуждение, к тому же, зачастую потенциального работодателя интересуют именно ваши профессиональные навыки и то, насколько вы сильный кандидат, а не то, почему вам вдруг указали на дверь на предыдущем месте работы. Безусловно, этот вопрос всплывет на собеседовании, но на нем не будут заострят внимание, если вы сами не пуститесь в долгие и путанные объяснения по этому поводу.
На хорошие должности берут лишь знакомых
Это еще одно оправдание тех, кто предпочитает проводить время на диване и довольствуется нелюбимой работой. Ведь вместо того, чтобы того, чтобы попробовать изменить свою жизнь в лучшую сторону, они будут сидеть и сокрушаться над тем, что приличную должность с высоким окладом им все равно не предложат – туда принимают лишь по блату, поэтому нечего и пытаться.
На самом же деле, сегодня многие компании практикуют многоуровневые собеседования и поиск подходящих кандидатов еще до размещения вакансии на специализированном сайте. Другими словами, если ваше резюме, скажем, находится в базе крупного портала по поиску работы, то будьте уверены, что HR-менеджеры его мониторят и анализируют, насколько вы подходите для данной работы. Таким образом, проходя несколько этапов отбора, к топовому менеджеру или руководителю компании уже попадают те кандидаты, чьи профессиональные навыки соответствуют зарплатным ожиданиям и должностным обязанностям.
Текст: Юлия Кальницкая
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