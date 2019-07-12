«5 лет я жила практически в рабстве»: реальная история молодой содержанки

Покорение столицы
Не понимаю девушек, мечтающих связать свою судьбу с олигархами. Они готовы буквально на все, лишь бы попасть в сказку, о которой они так мечтали. Но сказка ли это на самом деле? Я, например, никогда не мечтала о красивой жизни. Нет, мне, конечно, хотелось стабильности и внушительного счета в банке, но я почему-то была уверена, что всего добьюсь сама. Блестяще окончив школу и получив красный диплом в университете, я решила, что мне тесно родном городе, поэтому нужно непременно искать счастье в столице. Мне было абсолютно не страшно перебираться туда, где, по сути, меня никто не ждал. Я выросла в полной вполне обеспеченной семье. Не золотая молодежь, конечно, но и не из тех, кто экономят буквально на всем, пытаясь растянуть свои доходы на месяц. Родители меня всегда поддерживали, поэтому и отпустили в мегаполис, полагая, что все у меня непременно получится. Перед переездом я постаралась найти чуть больше информации о городе, где мне предстояло строить свою жизнь, но, забегая вперед, скажу, что реальность оказалась намного суровее.
Фото: vostock-photo
Моего скромного бюджета хватило на то, чтобы найти квартиру через риелтора. И так, как мои средства были на тот момент ограничены, решено было «подселить» меня к какой-нибудь девочке в целях экономии. Вариант был подобран быстро и очень скоро я уже обустраивала свою комнатку. Первое время мы с моей соседкой жили вполне мирно: она работала секретарем в крупной компании, а я оббивала пороги организаций, пытаясь найти то, чем мне было бы интересно заниматься. Очень скоро я поняла, что это была бесперспективная затея: конкуренция огромная, а у меня за плечами лишь университет и никакого трудового опыта.
Несмотря на то, что средства таяли, словно снег весной, я наотрез отказалась от помощи родителей. Мне казалось, что я уже самостоятельная, поэтому должна постараться сама наладить свою жизнь. Моя соседка несколько раз выручала меня с оплатой за комнату, но в какой-то момент ей надоели мои финансовые трудности, и она порекомендовала мне найти бойфренда, чтобы, например, переехать к нему и не ломать голову, где взять деньги на оплату квартиры. Я лишь усмехнулась. Ну какие могут быть мужчины, когда у меня голова забита поиском работы, а не амурными развлечениями? Однако, когда у меня осталось средств только на то, чтобы купить себе еду быстрого приготовления, я задумалась, может, это и не такая безнадежная идея? Так я оказалась в закрытом клубе для топ-менеджеров, куда меня с собой на разведку взяла моя соседка по квартире. Там я и познакомилась с Вадимом.
Мужчина моей мечты
При первом знакомстве Вадим показался мне настоящим принцем: 30 с небольшим, подтянутая фигура и ухоженная внешность, роскошный автомобиль, элитная квартира в центре, внушительный счет в банке и неудачный брак за плечами. Мне это было даже на руку – бежать в ЗАГС я не собиралась, да и тратить свою молодость на создание уюта тоже не входило в мои планы. Мой главной целью была карьера, вот только пока я к ней шла, мне нужно было на что-то жить. Поэтому необременительный роман меня вполне устраивал, тем более, что кавалер был, по моему мнению, очень даже достоин. Мы проговорили в клубе всю ночь. Вадим заказывал одно блюдо за другим, расспрашивал все о моей жизни и было видно, что ему это действительно интересно. Мне поразил тот факт, что он не попытался сразу же «затащить» понравившуюся девушку к себе домой (или в гостиницу), а наслаждался общением с ней. Я честно рассказала о том, что хотела бы устроиться на работу в крупную компанию, но пока ничего не выходит. И поэтому «мои финансы поют романсы», как говорилось в одной известной песне. Вадим взял мой номер телефона, обещал подумать, чем он может мне помочь, а потом на своем роскошном автомобиле доставил меня прямо до дверей квартиры. При этом никаких попыток меня поцеловать или «потрогать» он не делал. Галантно попрощался и ушел. Кажется, никогда еще бабочки в моем животе не были настолько активными, как в тот момент.
Фото: vostock-photo
Мужчина моей мечты перезвонил мне через два дня и сразу же перешел к делу. Он предложил мне перебраться в другую квартиру, которую пообещал оплачивать сам, взамен нашего теплого общения. Я недолго размышляла над его предложением и согласилась. Но попросила найти что-то уютное в центре столицы: мне нравились старинные дома с высокими потолками и лепниной. Да и ему было бы удобнее добираться, чем, например, ехать ко мне через весь город по пробкам. Он согласился и уже через пару дней я осматривала свое новое гнездышко.
Жизнь в золотой клетке
Вадим приставил ко мне личного водителя, который, помимо того, что возил меня в салоны, бутики или фитнес-центр (моему мужчине было важно, чтобы я всегда выглядела превосходно), оплачивал коммунальные платежи, привозил мне продукты и решал прочие бытовые вопросы, если они возникали. Кроме того, мой кавалер выдал мне кредитную карту, куда ежемесячно перечислял 250 тысяч, но предупредил, что тратить я могу лишь на заранее обговоренные вещи (у него были подключено SMS-оповещение, поэтому он был в курсе всех операций по счету). Мы договорились, что он будет навещать меня 2-3 раза в неделю и к моменту его приезда я должна быть уже готова (в зависимости от того, где нам предстояло провести вечер), он регулярно дарил мне украшения, стоимость которых я никогда не спрашивала, сумочки и туфли известных брендов и так далее. По сути, на тот момент меня все устраивало. Но и о чем могла мечтать девушка, пытавшая взять Москву штурмом, но потерпевшая фиаско? Конечно, меня огорчала мысль, что Вадим был против моего выхода на работу. Он объяснил это тем, что хочет видеть рядом с собой улыбающуюся милую девушку, а не уставшую мегеру с недовольным лицом. Взвесив все за и против, я решила жить по его правилам. Да и работа, по сути, никуда не денется, а вот Вадим может найти более сговорчивую девушку.
Фото: vostock-photo
Первые несколько месяцев я наслаждалась своим новым положением в обществе, я могла наконец-то оценить красоту столицы и побывать в тех местах, на которые сама бы никогда не накопила. Я имею ввиду дорогие курорты, куда мы летали на частном самолете. Мы могли утром отправиться в Италию, вечером в Австрию, а уже на следующее утро вернуться домой. Вначале меня это все забавляло, у меня никогда не было его-то подобного, поэтому я старалась запомнить эти счастливые моменты. Трудности начались после.
Оказалось, что Вадим очень педантичен и ревнив сверх меры. Я не интересовалась подробностями его развода, но он как-то обмолвился, что его бывшая пассия его разочаровала (или предала, так точнее). Поэтому сейчас он контролировал каждый мой шаг и специально приставил ко мне водителя, чтобы знать, где я нахожусь и чем занимаюсь. И если сначала я считала это забавным, то вскоре меня начало напрягать такое положение вещей. Я никуда не могла выйти без него (не считая салон красоты или фитнес-центр, но и там за мной неустанно следил водитель, засекая, сколько времени я там провела), а если мы выходили вместе, то мне не позволялось говорить ничего лишнего (в идеале я должна была быть красивой картинкой – молчать и обворожительно улыбаться). Мне казалось, что он воспринимает меня в качестве статусного сопровождения, не больше. Словно демонстрируя окружающим, что он может позволить себе «вкладываться» в девушку, покупая ей роскошные украшения и дорогие наряды. Кто-то, возможно, скажет, что я продажная личность и позарилась на деньги? Но это не так. Я спала лишь с одним мужчиной и лишь потому, что действительно испытывала к нему симпатию на тот момент.
Но с каждым днем с ним становилось все сложнее. Я уже старалась не расплачиваться лишний раз картой, чтобы потом не участвовать в допросе с пристрастием «почему, куда и зачем». Так продолжалось около пяти лет. В последние месяцы я решила, что нужно заканчивать эти болезненные отношения (для меня это были именно отношения, я не воспринимала себя в качестве содержанки) и самостоятельно устраивать свою жизнь. Вот только как я могла рассказать об этом Вадиму? Жесткий в бизнесе он и в обычной жизни не отличался мягкостью. Поэтому я начала продумывать пути отступления.
Обретение свободы
Фото: vostock-photo
Однажды я заикнулась, что хотела бы его порадовать и предложила ему попробовать секс втроем. Но с одним условием – это должна быть молодая девушка, неизбалованная финансами и вниманием. Вадим обещал подумать и через какое-то время мы отправились в тот же клуб, где когда-то началось наше свидание. Мой мужчина позволил мне сам выбрать кандидатку, усмехнувшись, что его вкусы за это время я уже изучила. Я решила сделать ставку на приезжую – она больше подходила для того, что я задумала. Подходящая кандидатура нашлась практически сразу же – очень милая девушка скромно сидела в углу, потягивая не самый дорогой напиток в этом заведении. Просканировав ее взглядом и отметив, что ее наряд и аксессуары тоже явно нелюксовые, я решила действовать. Была ли я уверена в том, что моя затея удастся? Нет, но у меня была надежда, что эта симпатичная особа тоже не просто так коротала вечер в этом месте. Я попросила дать мне немного времени, обсудила с кандидаткой основные моменты и уже через некоторое время мы отправились ко мне домой.
Пропущу подробности, скажу лишь, что собиралась я на рассвете, когда мой мужчина и эта девушка еще спали. Я практически ничего не взяла из дома – лишь самые необходимые вещи и несколько не самых дорогих украшений. Выскользнув из дома, я уже знала, что у Вадима и этой особы все сложится. Ведь не зря же я провела с ним столько времени, изучая его вкусы и привычки. Сама я твердо решила дальше строить свою жизнь самостоятельно, избегая общения с «папиками» и патологическими ревнивцами.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo
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