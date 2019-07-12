«5 лет я жила практически в рабстве»: реальная история молодой содержанки

Моего скромного бюджета хватило на то, чтобы найти квартиру через риелтора. И так, как мои средства были на тот момент ограничены, решено было «подселить» меня к какой-нибудь девочке в целях экономии. Вариант был подобран быстро и очень скоро я уже обустраивала свою комнатку. Первое время мы с моей соседкой жили вполне мирно: она работала секретарем в крупной компании, а я оббивала пороги организаций, пытаясь найти то, чем мне было бы интересно заниматься. Очень скоро я поняла, что это была бесперспективная затея: конкуренция огромная, а у меня за плечами лишь университет и никакого трудового опыта.

Несмотря на то, что средства таяли, словно снег весной, я наотрез отказалась от помощи родителей. Мне казалось, что я уже самостоятельная, поэтому должна постараться сама наладить свою жизнь. Моя соседка несколько раз выручала меня с оплатой за комнату, но в какой-то момент ей надоели мои финансовые трудности, и она порекомендовала мне найти бойфренда, чтобы, например, переехать к нему и не ломать голову, где взять деньги на оплату квартиры. Я лишь усмехнулась. Ну какие могут быть мужчины, когда у меня голова забита поиском работы, а не амурными развлечениями? Однако, когда у меня осталось средств только на то, чтобы купить себе еду быстрого приготовления, я задумалась, может, это и не такая безнадежная идея? Так я оказалась в закрытом клубе для топ-менеджеров, куда меня с собой на разведку взяла моя соседка по квартире. Там я и познакомилась с Вадимом.

Мужчина моей мечты

При первом знакомстве Вадим показался мне настоящим принцем: 30 с небольшим, подтянутая фигура и ухоженная внешность, роскошный автомобиль, элитная квартира в центре, внушительный счет в банке и неудачный брак за плечами. Мне это было даже на руку – бежать в ЗАГС я не собиралась, да и тратить свою молодость на создание уюта тоже не входило в мои планы. Мой главной целью была карьера, вот только пока я к ней шла, мне нужно было на что-то жить. Поэтому необременительный роман меня вполне устраивал, тем более, что кавалер был, по моему мнению, очень даже достоин. Мы проговорили в клубе всю ночь. Вадим заказывал одно блюдо за другим, расспрашивал все о моей жизни и было видно, что ему это действительно интересно. Мне поразил тот факт, что он не попытался сразу же «затащить» понравившуюся девушку к себе домой (или в гостиницу), а наслаждался общением с ней. Я честно рассказала о том, что хотела бы устроиться на работу в крупную компанию, но пока ничего не выходит. И поэтому «мои финансы поют романсы», как говорилось в одной известной песне. Вадим взял мой номер телефона, обещал подумать, чем он может мне помочь, а потом на своем роскошном автомобиле доставил меня прямо до дверей квартиры. При этом никаких попыток меня поцеловать или «потрогать» он не делал. Галантно попрощался и ушел. Кажется, никогда еще бабочки в моем животе не были настолько активными, как в тот момент.