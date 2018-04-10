Стоит начать с того, что интроверты крайне неуютно чувствуют себя в большом офисе, где приходится ежедневно сталкиваться со множеством людей, а также в тех профессиях, где приходится подстраиваться под поток посетителей и беспрерывно общаться. Все это со временем может привести к стрессу, депрессии и нежеланию вообще выходить из дома. Чтобы не доводить до крайностей, мы советуем обратить внимание на те профессии, которые не помешают вашим размышлениям и уходу в себя.

Флорист

Интроверты умеют видеть гармонию в тех вещах, на которые те же экстраверты даже и не взглянут. Поэтому намного комфортнее они будут себя чувствовать в окружении растений и смогут в полной мере раскрыть свои способности, создавая настоящие цветочные шедевры.

Ветеринар

Экстравертам, например, будет скучно проводить целый день с братьями нашими меньшими — им подавай толпу людей, ведь именно от общения с ними они заряжаются энергией. Интроверты — их полная противоположность. И фраза «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки» в полной мере отражает их характер. Поэтому найти общий язык с животными им будет намного проще, чем с себе подобными.