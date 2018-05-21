5 финансовых ошибок, которые допускают даже умные женщины

Так уж устроены дамы, что им гораздо интереснее заниматься более актуальными вещами, чем, скажем, проверять баланс своих счетов, планировать свой бюджет или думать о том, как лучше управлять своими сбережениями. Все это, считают финансисты, прерогатива мужчин, однако женщинам тоже можно дать несколько ценных рекомендаций, которые спасут их от необдуманных трат и, как результат, разорения.

Перекладывают финансовые вопросы на мужчин

К сожалению, насколько самостоятельной бы ни была женщина, она все равно старается важные финансовые вопросы переложить на сильные мужские плечи. Мудрые дамы, конечно, тоже не спорят с тем утверждением, что основной добытчик в семье — мужчина, однако делают некий семейный задел на будущее и стараются пополнять эти запасы, чтобы обезопасить себя от рисков, если вдруг благоверный останется на какой-то момент без заработка. Кроме того, эксперты рекомендуют не забывать о собственных финансовых накоплениях, которые (в самом минимуме) должны быть равны вашим обычным ежемесячным расходам, умноженным на три.

Совершают импульсивные покупки

Психологи уверены, что лучшее средство от хандры и депрессии — удачный шопинг. Но чтобы он действительно был таким и приносил вам лишь удовольствие, научитесь не поддаваться сиюминутным желаниям и не покупайте вторую такую же блузу, которая уже висит в вашем шкафу, десятую пару однотипной обуви или «полезные» мелочи для дома, которыми вы так и не воспользуетесь. Поэтому, чтобы не потратить на всякую ерунду внушительную сумму денег, заранее продумайте список покупок и обязательно возьмите его с собой, когда отправитесь в очередной раз по магазинам.