Визуализируйте. Психологи уверяют, что самый действенный способ добиться желаемого — представить, что оно у вас уже есть. Можно, например, составить специальную карту желаний, только в процессе исполнения не забудьте четко сформулировать свои мечты, планы и цели. Иначе на выходе можно получить совсем не то, что вы ожидали.

Умейте прощать. Не стоит таить в себе обиду или срываться по пустякам. Это все может привести к негативным последствиям и подорвать ваше здоровье. Поэтому не забывайте благодарить людей за те уроки, которые они вам преподали, и смело оставляйте их в прошлом.

Выбирайте свой путь. Не старайтесь угодить всем: это невозможно. Не стоит гнаться за совершенством и пытаться быть «не хуже, чем другие». В конце концов эта гонка вас утомит, и вы вообще ничего больше не захотите от жизни. Поэтому оставайтесь собой, не меняйтесь ради других людей и спокойно идите к своей цели.

Ведите правильный образ жизни. Нет, мы не занудствуем, а просто еще раз напоминаем, что здоровые привычки способны самым кардинальным образом изменить вашу жизнь. Поэтому найдите время для йоги, медитации, пейте много воды, откажитесь от вредных продуктов и перекусов, а также будьте внимательнее к людям, которые вас окружают. Чем добрее вы будете, тем быстрее судьба подарит вам то, о чем вы мечтаете.