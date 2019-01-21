4 жизненные установки успешных людей, которые действительно работают

Составьте список целей, которых вы хотели бы достичь в этом году (чем больше, тем лучше)

Эксперты рекомендуют брать пример с успешных людей, которые четко знают, чего они хотят и как этого добиться. Поэтому вам нужно взять лист бумаги и расписать основные цели, которые вы планируете достичь в этом году. Не пытайтесь осилить это задание с первого раза: в самом начале вам будет казаться, что вам особо ничего и не нужно, затем вы вспомните 10-12 основных моментов, а потом постепенно начнете дополнять свои записи все новыми идеями, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему.

Например, ваш список может содержать следующие пункты: прочитать несколько (укажите число) новых книг, усовершенствовать свои навыки (в работе, в кулинарии, в творчестве и т.д.), накопить определенную сумму (указать, сколько именно), сделать ремонт в квартире или вовсе расширить жилплощадь, переехать в другую страну или хотя бы начать изучать новый язык, путешествовать не реже несколько раз в год (укажите число), помочь родственникам/друзьям в осуществлении их мечты (не обязательно какой-то глобальной, возможно, они мечтают о чем-то вполне досягаемом), влюбиться/завести серьезные отношения/выйти замуж/родить ребенка, избавиться от вредных привычек, дорасти до руководителя отдела (или открыть свое дело, если вы уже добились определенных высот в своей профессиональной области), пройти полное обследование и заняться своим здоровьем (поверьте, данный пункт вовсе не будет лишним). И как только вы подробно распишите все пункты, вам станет ясно, в каком направлении вам следует двигаться, чтобы не упустить из виду ничего важного.

Не ленитесь составлять план на неделю (или день, как вам удобно)

В первое время вас может раздражать это занятие, и вы будете придумывать любые оправдания, лишь бы не расписывать свою неделю/день буквально по минутам. Но спустя какое-то время, по мнению экспертов, вы втянетесь в данный процесс и станете даже получать удовольствие от поэтапного расписывания ключевых задач и конечных целей. Чтобы вам было проще втянуться, определите один из выходных дней, когда вы сможете посвящать время себе и своим планам. Далее распишите список текущих дел, профессиональных процессов, пункты, касающиеся вас или ваших близких.

Помните, что не стоит сразу же браться за выполнение всех дел одновременно, или вы слишком быстро израсходуете свою энергию и выполните максимум 1-2 задачи из всех запланированных. Не ругайте себя, если вдруг не смогли осилить некоторые пункты из своего списка (вы должны мотивировать себя на новые подвиги, а не развивать в себе комплексы неполноценности). В течение дня постарайтесь уделить внимание приоритетным вопросам, а остальное сделать по мере того, остались ли у вас силы или на сегодня вы исчерпали свой потенциал. Не забывайте вычеркивать из списка те пункты, с которыми вы отлично справились, таким образом вы сможете понять, какие сложные задачи вам по плечу, а над чем еще придется поработать.