4 типажа невыносимых начальников, с которыми сложно поладить

Босс «с сюрпризом»
Основные признаки: любое дело он превращает в самый настоящий хаос, сеет раздор и конкуренцию среди своих сотрудников. Он порой и сам не помнит о своих решениях и начинает требовать то, что еще вчера казалось ему плохой идеей. Он дает противоречивые указания и удивляется, что в коллективе его недолюбливают.
Если вам достался непредсказуемый босс, то вам совершенно точно не придется скучать на работе. Везде, где бы он ни появился, начинается твориться настоящий хаос, и рабочий процесс начинает напоминать скорее цирк, чем хорошо отлаженный механизм. Непредсказуемый начальник любит появляться эффектно, громко выражать свои эмоции и так же внезапно исчезать, заставив всех сотрудников носиться по офису и выполнять те указания, которые еще минуту назад можно было не делать. Чтобы совладать с этой внезапностью, попросите руководство присылать вам указания по электронной почте, а во время совещаний старайтесь конспектировать слова шефа, чтобы потом напомнить ему. Но подстроиться под внезапного босса очень даже просто. Эксперты рекомендуют абстрагироваться от хаоса и просто выполнять свои обязанности. В случае, если даже у шефа возникнут вопросы к вашей работе, будьте уверены, что он забудет о них уже через пару минут.
Отец-наставник
Основные признаки: он пытается подружиться с каждым сотрудником и даже взять под свое крыло на правах руководителя. Но, увы, зачастую такая «любовь» бывает ничуть не лучше «барского гнева», и в итоге вам остается либо принимать подобное поведение, либо искать другое место.
Казалось бы, что плохого в том, если руководитель будет по-отечески направлять вас, «разжевывать» каждый момент и постепенно передавать свой опыт? Однако не все так просто. С одной стороны, это действительно не так уж и плохо, и есть шанс перенять опыт и мудрость у профессионала своего дела. Но с другой стороны, будьте готовы к тому, что каждый ваш шаг будет контролироваться под предлогом заботы и наставничества, а все ваши идеи пресекаться на корню или трансформироваться в гениальные идеи шефа. Кроме того, начальник будет постоянно подчеркивать, что возлагает на вас надежды, и незаметно подкидывать все новые и новые обязанности — должны же вы стать настоящим профессионалом! Чтобы найти подход к руководителю, вам необходимо вежливо, но четко обозначить границы и, например, отключать телефон в конце рабочего дня и ни в коем случае не соглашаться на переработки или работу в выходные дни. Научитесь держать дистанцию между вами и ни в коем случае не пускайте шефа в свою жизнь, иначе затем не отделаетесь от его бесконечных нравоучений, советов и других проявлений подобной заботы.
«Пуп земли»
Основные признаки: он просто обожает устраивать публичные разборки и периодически вызывать подчиненных на ковер, чтобы в очередной раз продемонстрировать, кто здесь главный. Ваши идеи ему абсолютно безразличны — лишь он один знает, как нужно руководить компанией и в каком направлении двигаться дальше.
«Очень приятно, царь!» — это абсолютно точно характеризует авторитарного начальника, мнящего себя пупом земли. И даже если речь идет о женщине, то у вас в голове все равно вырисовывается образ этакого неприступного жесткого руководителя, к которому и подойти страшно, а не то что обратиться за советом или помощью. Он ценит в сотрудниках исполнительность и умение слушать, а не говорить. Чтобы заслужить похвалу начальства, вам приходится совершить практически невозможное, но тем ценнее для вас будет награда. Найти общий язык с авторитарным шефом сложно, но можно. Постарайтесь при каждом удобном случае подчеркивать власть руководителя, а заодно найти «свиту» из преданных людей, готовых 24 часа в сутки выполнять поручения шефа, и подружиться с ними. Так вы сможете получать больше информации и вовремя свинтить из компании, если вдруг «курс по выживанию молодого бойца» вам наскучит.
Независимый карьерист
Основные признаки: чтобы попасть к нему в кабинет, нужно пройти настоящий квест, но обычно вас не пускают дальше приемной и все вопросы решаются через секретаря. Если уж он почтит коллектив своим вниманием, то лишь для того, чтобы объявить, что премии в этом году можно не ждать, либо озвучит новый план развития компании.
Если вам достался данный типаж руководителя, то можете не рассчитывать на сочувствие, понимание и дополнительные бонусы за переработку. Ваш шеф и сам работает не покладая рук и того же отношения требует от своих подчиненных. Он практически не помнит всех по именам, но зато прекрасно знает, кому и сколько он переплатил или кто и сколько отсутствовал на рабочем месте. Чтобы изменить свою жизнь (а точнее пребывание на рабочем месте) к лучшему, попробуйте подружиться с секретарем или заместителем руководителя. В этом случае вы всегда будете в курсе новостей и сможете гораздо быстрее решать какие-либо вопросы, связанные с вашей производственной деятельностью. Во время общего собрания или в те редкие минуты, когда шеф «выходит к народу», постарайтесь изложить ему основную суть текущих дел и обрисовать свои идеи. Поверьте, он оценит вашу краткость и выделит на фоне остальных.
Текст: Юлия Кальницкая
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