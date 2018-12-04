4 типажа невыносимых начальников, с которыми сложно поладить

Босс «с сюрпризом»

Основные признаки: любое дело он превращает в самый настоящий хаос, сеет раздор и конкуренцию среди своих сотрудников. Он порой и сам не помнит о своих решениях и начинает требовать то, что еще вчера казалось ему плохой идеей. Он дает противоречивые указания и удивляется, что в коллективе его недолюбливают.

Если вам достался непредсказуемый босс, то вам совершенно точно не придется скучать на работе. Везде, где бы он ни появился, начинается твориться настоящий хаос, и рабочий процесс начинает напоминать скорее цирк, чем хорошо отлаженный механизм. Непредсказуемый начальник любит появляться эффектно, громко выражать свои эмоции и так же внезапно исчезать, заставив всех сотрудников носиться по офису и выполнять те указания, которые еще минуту назад можно было не делать. Чтобы совладать с этой внезапностью, попросите руководство присылать вам указания по электронной почте, а во время совещаний старайтесь конспектировать слова шефа, чтобы потом напомнить ему. Но подстроиться под внезапного босса очень даже просто. Эксперты рекомендуют абстрагироваться от хаоса и просто выполнять свои обязанности. В случае, если даже у шефа возникнут вопросы к вашей работе, будьте уверены, что он забудет о них уже через пару минут.

Отец-наставник