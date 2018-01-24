Что же делать трудоголикам, когда хештег #workhard признан немодным? Конечно, сдвигать фокус в сторону «меньше, да лучше». А о том, как мастерски управлять несколькими проектами одновременно и при этом находить время на себя, расскажет Анна Всехсвятская, эксперт по женскому тайм-менеджменту и создатель академии «Время в порядке».

Период, когда люди стремились заполучить работу в офисе и жить в нем днями и ночами, уже давно позади. Главный вопрос, который сейчас беспокоит умы, — как успевать больше, справляться с задачами качественнее и увеличивать свой ежемесячный доход в геометрической прогрессии? Звучит как сказка, но на практике вполне реализуемая цель. Вот несколько рекомендаций, опираясь на которые вы сможете в корне изменить свой подход к работе и нисколько об этом не пожалеть. Только одно дело Мультифункциональность — миф, который выдумали HR-специалисты-идеалисты. В списке требуемых качеств оно выглядит вполне ничего, на деле же люди, которые ежесекундно пытаются быть всегда и везде, выглядят как минимум непрофессионально. Разрываясь между встречей и написанием концепта для нового проекта, они не проводят эффективно переговоры, а их былое мастерство качественно прорабатывать идеи и вовсе растворилось. Сначала завершите одно дело, а потом, с гордо поднятой головой, приступайте к выполнению другого, и будет вам счастье.