Попробуйте рассказать свою личную историю

Ничто так не сближает, как чувство, что вы пережили нечто похожее и смогли обратить непростую ситуацию в свою пользу. Поэтому не стесняйтесь, расскажите собеседнику, что вы прочувствовали в тот момент, и постарайтесь донести до него мысль, что со временем все нормализуется. Только не нужно начинать свой рассказ словами «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь» или «Это еще что, вот у меня была ситуация…» Постарайтесь подобрать нейтральные слова, чтобы ненароком не задеть его чувства. Просто проявите терпение и покажите человеку, что вы его поддерживаете.

Прежде чем сказать что-то обидное, выдохните и досчитайте до десяти

Как бы вы ни относились к советам психологов, но этот действительно работает. Перед тем как высказать все, что вы думаете о том или ином человеке, просто выдохните и досчитайте до десяти. Даже если вас намеренно стараются вывести на эмоции, постарайтесь переключиться и не дайте гневу выйти наружу. Ведь вспышками ярости вы мало что добьетесь, а вот мягкостью и сопереживанием — очень даже. И не забывайте просить прощения, если вдруг вы оказались неправы.

Расширяйте свой круг общения

Вспомните о том, что вокруг нас так много интересных людей, поэтому не стоит замыкаться лишь на своем привычном круге общения — знакомьтесь, импровизируйте и обменивайтесь опытом. Вы увидите, сколько всего нового и полезного можно сделать, если быть открытым и дружелюбным. Таким образом вы сможете не только улучшить свою жизнь и расширить границы, но и действительно помочь тому, кто в этом нуждается.

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