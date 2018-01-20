Если вы считаете, что уже слишком стары и никому не нужны, то вы ошибаетесь! Мы нашли 15 фактов, доказывающих, что после тридцатилетнего рубежа жизнь становится намного счастливее и приятнее.

Страхи уходят на второй план. Со временем вы научились не только жить со своими страхами, но и успешно преодолели большинство из них. Поэтому теперь не жалеете об упущенных возможностях и гордитесь собой. Вы можете открыто выражать свои эмоции. Теперь вы можете показывать свой восторг, обиду, недоумение или любовь. Вам больше не нужно прятать свои чувства под маской просто потому, что вас вдруг поймут неправильно. Принцев не существует, но теперь это не важно. Если раньше вы грезили о принце и точно знали, каким должен быть ваш идеальный мужчина, то с годами научились ценить реальных кавалеров с их достоинствами и недостатками. И даже стали больше разбираться в мужской психологии. Можно не соглашаться на отношения, которые не приносят удовольствия. Это раньше вы могли терпеть выкрутасы своего избранника просто потому, что эти чувства вам казались настоящими и на всю жизнь. И вы боялись даже представить, как будете жить дальше без этого человека. Теперь вы больше цените свой комфорт и не соглашаетесь на те вещи, которые вам не нравятся. И партнеры уважают ваш выбор. В гардеробе появляется много базовых вещей. Еще недавно вы просматривали все глянцевые журналы и скупали модные вещи, которые через сезон необходимо было менять, потому что они теряли свою актуальность. Но сейчас вас это не заботит. Вы прекрасно знаете, что вам идет и с чем вы будете это носить.

Есть несколько коронных блюд, которыми вы можете удивить гостей. Не важно, будет ли это кулинарный шедевр, достойный лучших ресторанов мира, или обычная яичница, но в вашем фирменном исполнении, главное, что вам есть чем накормить людей, которые решили заглянуть к вам на огонек. Жизнь становится более организованной. Никто не говорит о том, что вы не можете спонтанно куда-то сорваться или решиться на какой-то авантюрный поступок. Однако с годами вы начинаете больше ценить свое время и размеренный образ жизни. А неоправданные риски вообще стараетесь обходить стороной! Здоровье ставится в приоритет. Это раньше вы могли выйти на мороз в тонких колготках или без шапки, потому что вам казалось, что так модно и правильно. Но совершенно иначе мы смотрим на вещи после 30 лет. Планируется прогулка по заснеженным улицам? Нет проблем! Но сначала нужно утеплиться. То же самое касается лекарств. Теперь вам не приходит в голову пить одну и ту же таблетку при различных недомоганиях или вообще не обращать внимания на потребности организма. Даже визиты к врачу становятся плановыми. Перфекционизм больше не является самой целью. Если раньше вы могли одну работу выполнять целый день, чтобы все довести до совершенства, то теперь вы не зацикливаетесь на идеальности, а идете дальше, развиваетесь и получаете удовольствие от самого процесса. Отношения с родителями становятся теплее. Если раньше вы отстаивали свою свободу, то со временем научились общаться с родителями и ценить, что они у вас есть. Поверьте, это дорогого стоит.