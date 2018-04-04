Советы от самых старых людей планеты, которые сделают вашу жизнь лучше

Оливкового масла много не бывает

Удивительно, но большинство людей, разменявших сто лет, признавались, что после определенного возраста разработали свою собственную систему питания, добавив в рацион достаточное количество оливкового масла. При этом дамы почтенного возраста использовали этот продукт не только в пищу, но и в косметических целях — втирали в кожу, чтобы сохранить ее мягкость и красоту.

Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях

Многие долгожители признаются, что несмотря на уверения врачей, так и не отказались от своих любимых алкогольных напитков (лишь уменьшили потребляемую дозу), любимых десертов или вредных блюд вроде гамбургера и картофеля фри. Но все советуют отказаться от сахара и сократить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Вместо этого можно налегать, например, на рыбу.

Исключите потребление газированных напитков

От слова совсем! Вместо этого рекомендуется налегать на чистую воду, клюквенный морс (весьма неожиданный выбор, но все же) или зеленый чай. А вот от кофе тоже лучше отказаться. Оно вредит здоровью, особенно если переборщить с дозой.

Не забывайте о зубной нити

При чем тут зубы, можете спросить вы. Однако врачи утверждают, что использовать зубную нить необходимо регулярно — и не только для того, чтобы как можно дольше сохранить здоровье зубов. Все дело в том, что в полости рта скапливается множество бактерий, которые могут попасть в систему кровообращения и вызвать сердечную недостаточность, микроинсульт и, как следствие, слабоумие. Поэтому долгожители рекомендуют не забывать регулярно чистить зубы и вообще уделять своему здоровью должное внимание. А то может быть поздно.