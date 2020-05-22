Теряете деньги на пустом месте и еще 10 признаков, что вы отрабатываете кармические долги предков

Для начала следует разобраться, что же такое «кармический долг» и почему, собственно, он ложится на вас. Карма – это совокупность определенных деяний, которые человек совершил в своей жизни. А кармический долг, в свою очередь, появляется из-за того, что какой-то индивид, пообещав что-то, так и не выполнил свое слово, не нашел свое истинное предназначение, не принес пользу окружающим, присвоил себе чужие заслуги или вещи, безответственно относился к своим близким или не развивал свои способности и таланты.

И даже если вы вели себя превосходно и за вами не числятся никакие грехи, то, возможно, это ваши предки постарались на славу и теперь вам придется отрабатывать все их долги (или какие-то самые значимые из них). Подобные задолженности мешают вам развиваться и полноценно радоваться жизни, поэтому лучше будет поскорее развязать этот узел и спокойно заниматься своими делами.

Признаки, по которым можно понять, что вы отрабатываете кармические долги