Теряете деньги на пустом месте и еще 10 признаков, что вы отрабатываете кармические долги предков
Для начала следует разобраться, что же такое «кармический долг» и почему, собственно, он ложится на вас. Карма – это совокупность определенных деяний, которые человек совершил в своей жизни. А кармический долг, в свою очередь, появляется из-за того, что какой-то индивид, пообещав что-то, так и не выполнил свое слово, не нашел свое истинное предназначение, не принес пользу окружающим, присвоил себе чужие заслуги или вещи, безответственно относился к своим близким или не развивал свои способности и таланты.
И даже если вы вели себя превосходно и за вами не числятся никакие грехи, то, возможно, это ваши предки постарались на славу и теперь вам придется отрабатывать все их долги (или какие-то самые значимые из них). Подобные задолженности мешают вам развиваться и полноценно радоваться жизни, поэтому лучше будет поскорее развязать этот узел и спокойно заниматься своими делами.
Признаки, по которым можно понять, что вы отрабатываете кармические долги
Фото: Pixabay.com
- За какое бы дело вы не взялись, вас подстерегают неудачи и разочарования. Вне зависимости от того, насколько вы первоклассный специалист, вам не удается перешагнуть определенный финансовый рубеж и выйти на новый уровень.
- Вы не боитесь работы и готовы взяться за любой проект, лишь бы это принесло вам заработок, но на деле вы затрачиваете много сил и не получаете моральное удовлетворение от полученной суммы.
- Вы с энтузиазмом приступаете к реализации нового проекта, но очень быстро выгораете и теряете к нему интерес (заработки и перспективы, соответственно, тоже).
- Вы не можете выполнить свое предназначение, как бы не старались.
- Вы приносите близким людям лишь боль и страдания, хотя планировали сделать их самыми счастливыми.
- Вы во всех своих неудачах вините кого угодно, но только не себя и из-за этого еще больше впадаете в уныние.
- Вы постоянно что-то обещаете окружающим (или самой себе), но при этом так и не можете выполнить задуманное.
- Едва начавшиеся отношения приносят лишь разочарование и утрату веры в людей. Вам никак не удается завести семью и родить ребенка, хотя вы об этом уже давно мечтаете.
- Вы планируете «покорить мир», но в конечном итоге вам не хватает сил, чтобы просто подняться с дивана и заставить себя что-то делать.
- Вы часто ловите себя на мысли, что хандра и депрессия – ваши верные спутники, и совершенно не умеете видеть счастье в мелочах.
- Любые планы разваливаются, что называется, по мелочам и что бы вы не предпринимали, у вас ничего не получается.
Фото: Pixabay.com
Если вы не отработаете кармические долги предыдущих поколений и наделаете еще кучу ошибок, то в следующей жизни на вас свяжется такая тяжелая ноша, которая может оказаться вам не под силу. Ситуация будет усугубляться до тех пор, пока не примет катастрофические масштабы.
Как можно отработать кармический долг предков?
Прежде чем отрабатывать долг, для начала необходимо понять, в чем, собственно, он заключается. Обычно достаточно покопаться в прошлом своих предков, чтобы понять, каким образом его можно нейтрализовать. Проведите работу над ошибками и И уже далее развиваясь, и совершенствуясь, а также совершая благородные поступки, вы сможете разрубить этот кармический узел и изменить свою жизнь к лучшему. И не забудьте попросить прощение (не только перед окружающими, которых вы могли ненароком обидеть, но и перед самими собой и перед высшими силами, которые наставляли вас на истинный путь, но вы игнорировали эти знаки).
Фото: Pixabay.com
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