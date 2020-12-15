11 фраз, которые нельзя говорить своему шефу (даже если очень хочется)
«Вы заблуждаетесь. Давайте я вам расскажу, что нужно сделать»
Стоит начать с того, что ошибаться свойственно всем и даже руководителю. Поэтому если вы заметили промах и у вас тут же возникло желание прилюдно указать шефу на его оплошность, будьте готовы к тому, что вас просто оставят в тени. Например, всем выпишут премию, а про вас «забудут» под предлогом того, что вы особо ничем не отличились, поэтому и поощрять вас нечем. Или другой пример, когда в отделе освободится место начальника, на которое вы метили, вам предпочтут другого, более тактичного сотрудника. Поэтому, прежде чем вступать в перепалку с боссом, убедитесь, что вы действительно готовы к тому, что может за этим последовать. Но лучше, конечно, проявлять уважение и решать все рабочие вопросы мирным путем.
«А когда вы повысите мне зарплату?»
Если вы недовольны своей зарплатой, то не спешите стучать кулаком по столу, требуя повышения. Лучше подготовьте список объективных, по вашему мнению, причин, почему вам должны платить чуть больше. Возможно, вы уже давно работаете в компании, круг ваших обязанностей расширился, компетенция возросла, да и в целом показатели компании с вашим приходом увеличились. Это все стоит спокойно озвучить начальству и уточнить, каким образом можно пересмотреть размер вашей оплаты. Грамотные руководители держатся за перспективных сотрудников и сделают все возможное, чтобы увеличить ваш оклад.
«Вам напомнить список моих должностных обязанностей?»
А вот это прямой намек на то, что вы не дорожите своей должностью и готовы поставить под сомнение решение руководства. Даже если вам поручили нечто сверх того, что прописано в вашей должностной инструкции, не стоит идти на открытый конфликт и становиться первым кандидатом на вылет. Лучше измените тактику и спокойно объявите начальству, что ранее с вами не обговаривали возможность взять на себя какие-то дополнительные функции, но в целом вы открыты, позитивно воспринимаете возможность научиться чему-то новому и готовы меняться, если этого требуют обстоятельства.
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«Почему именно я должна это делать?»
Если вы не хотите попасть в немилость и прослыть самым конфликтным работником, то просто постарайтесь не устраивать разборки и не идти на открытый конфликт. Руководитель вправе поручить вам какое-то задание, с которым, по его мнению, вы прекрасно справитесь, поэтому не стоит лишний раз заявлять о своей несговорчивости и некомпетентности. Исполните все в лучшем виде и, возможно, начальство поможет вам продвинуться по службе или как-то иначе отметит ваши достижения.
«Мне полагаются бонусы за дополнительную работу?»
Даже если руководитель дал вам какое-то поручение, не стоит тут же мысленно включать калькулятор и прикидывать, сколько бы вы могли на этом заработать. Грамотный руководитель всегда найдет, как правильно замотивировать сотрудников, в том числе бонусом или премией, если это предусмотрено. Вы, конечно, можете поинтересоваться объемом возлагаемой на вас работы и тактично напомнить, что текущие обязанности тоже никто не отменял, поэтому вам нужно подумать, сколько времени потребуется для выполнения того или иного задания и чем вы можете пожертвовать, чтобы результат получился именно таким, какой от вас и ожидают (а не ваша импровизация на тему «а что будет, если я попробую сделать так или вот так?»).
«Но ведь раньше мы работали иначе, и никто не жаловался»
Сохранять традиции, безусловно, нужно, однако и отказываться от инноваций тоже не стоит. Согласитесь, ведь пока вы будете работать по старинке, конкуренты обойдут вас по всем фронтам и займут лидирующую позицию на рынке. Поэтому не бойтесь экспериментировать и стремитесь искать новые пути решения стандартных задач. Это поможет вам выделиться на фоне остальных и заручиться поддержкой руководства. «Почему Иванов получает больше, чем я, хотя обязанности у нас примерно одинаковые?» Во-первых, во многих компаниях не принято обсуждать, кто сколько получает и за какие заслуги. А во-вторых, если вас не устраивает ваша заработная плата (например, вы объективно считаете, что заслуживаете большего, ведь по истечении определенного времени ваш круг обязанностей расширился, равно как и возросла ответственность), просто обсудите с руководством этот момент, выяснив, каким образом ваши доходы могли бы увеличиться. Грамотный руководитель, который действительно заинтересован в сотруднике, найдет способ решить этот вопрос таким образом, чтобы соблюсти интересы обеих сторон.
Фото: Pexels.com
«Я не умею это делать»
Ставя перед вами какую-то задачу, руководитель надеется получить результат в максимально короткие сроки. И если вы не готовы учиться чему-то новому, повышать свой профессионализм и вообще выполнять поручения, то не надейтесь на хорошее к себе отношение. Скорее всего, при первой же возможности вас заменят на более расторопного и исполнительного сотрудника, который возьмет на себя обязательства и выполнит то, что от него ожидает начальство.
«Эта ошибка возникла не по моей вине»
Если вы хотите заручиться поддержкой руководства, а не настроить всех против себя, то научитесь признавать и оперативно исправлять ошибки, а не перекладывать ответственность на других. Чем скорее вы признаете свою вину и сделаете соответствующие выводы, тем лояльнее будет ваше начальство и тем быстрее вы сможете выйти на новый уровень, максимально исключив возникновение подобных казусов в будущем.
«Или вы выполняете мои требования, или я увольняюсь»
Это только в фильмах герой вызывает руководство фирмы, в которой работает достаточно долго, на переговоры и добивается выполнения своих требований. А в реальной жизни все же не стоит бросаться такими словами иначе можно очень быстро оказаться на улице и потом еще долго искать источник дохода. Если вас не устраивают какие-то моменты в вашей работе, постарайтесь спокойно обговорить это с начальством, не выдвигая никаких ультиматумов и сообща найти выход, который бы всех устроил.
«У меня накопилось N дней отпуска, можно я добавлю их к праздничным дням?»
Безусловно, никто не может запретить вам воспользоваться правом на отдых, однако, согласитесь, вряд ли какому-то руководителю понравится тот факт, что вы решили устроить себе затяжные каникулы. Ведь пока вы будете отдыхать, ему придется найти вам замену или распределить ваши обязанности между остальными сотрудниками, которые тоже вряд ли обрадуются дополнительной работе. Да и в плане финансов брать отпуск сразу же после затяжных праздничных дней тоже не очень выгодно. Поэтому заранее продумайте и согласуйте свой график, чтобы выиграть экономически и не подставить своих коллег, которым придется временно взять на себя ваши функции.
Фото: Pexels.com
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