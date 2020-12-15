11 фраз, которые нельзя говорить своему шефу (даже если очень хочется)

Стоит начать с того, что ошибаться свойственно всем и даже руководителю. Поэтому если вы заметили промах и у вас тут же возникло желание прилюдно указать шефу на его оплошность, будьте готовы к тому, что вас просто оставят в тени. Например, всем выпишут премию, а про вас «забудут» под предлогом того, что вы особо ничем не отличились, поэтому и поощрять вас нечем. Или другой пример, когда в отделе освободится место начальника, на которое вы метили, вам предпочтут другого, более тактичного сотрудника. Поэтому, прежде чем вступать в перепалку с боссом, убедитесь, что вы действительно готовы к тому, что может за этим последовать. Но лучше, конечно, проявлять уважение и решать все рабочие вопросы мирным путем.

«А когда вы повысите мне зарплату?»

Если вы недовольны своей зарплатой, то не спешите стучать кулаком по столу, требуя повышения. Лучше подготовьте список объективных, по вашему мнению, причин, почему вам должны платить чуть больше. Возможно, вы уже давно работаете в компании, круг ваших обязанностей расширился, компетенция возросла, да и в целом показатели компании с вашим приходом увеличились. Это все стоит спокойно озвучить начальству и уточнить, каким образом можно пересмотреть размер вашей оплаты. Грамотные руководители держатся за перспективных сотрудников и сделают все возможное, чтобы увеличить ваш оклад.

«Вам напомнить список моих должностных обязанностей?»

А вот это прямой намек на то, что вы не дорожите своей должностью и готовы поставить под сомнение решение руководства. Даже если вам поручили нечто сверх того, что прописано в вашей должностной инструкции, не стоит идти на открытый конфликт и становиться первым кандидатом на вылет. Лучше измените тактику и спокойно объявите начальству, что ранее с вами не обговаривали возможность взять на себя какие-то дополнительные функции, но в целом вы открыты, позитивно воспринимаете возможность научиться чему-то новому и готовы меняться, если этого требуют обстоятельства.