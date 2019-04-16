10 женских комплексов, которые легко можно превратить в достоинства

«Мои стандарты далеки от модельных»
Пожалуй, это один из самых основных недостатков, который пытаются приписать себе большинство женщин. И даже если вдруг вам кажется, что у вас чуть больше килограммов, чем того требует современная мода (хотя, мировые бренды давно уже отказались от пропаганды излишней худобы в пользу естественной красоты и здоровья), то это не значит, что вы в чем-то хуже и что вас теперь никто не полюбит. Согласно недавним исследованиям, добрая половина мужчин предпочитают, как раз женщин с аппетитными формами, которые не зациклены на своей внешности и не пытаются «перекроить» себя, чтобы быть похожими на кого-то. Однако доказывать это даме, вбившей себе в голову, что она не идеальна, бесполезно. Женщина либо закроется в себе и будет страдать молча, либо сочтет, что вы над ней смеетесь и прекратит любое общение с вами. Поэтому нужно просто помочь такой особе понять, что она прекрасна. Для начала, например, женщина должна внимательно рассмотреть себя в зеркале, отмечая, что ей нравится во внешности, а что напротив, приносит лишь разочарование. Но важно не просто описывать плюсы и минусы, а попробовать проследить причину, почему, скажем, вам что-то не нравится. Допустим, вы считаете свой нос малопривлекательным, потому что он с горбинкой. Решение напрашивается само собой – попытаться сделать его привлекательнее с помощью макияжа, либо попробовать решить это вместе со специалистом. Или, например, вам не нравятся полные ноги, потому что вы набрали немного килограммов. Выход – записаться в спортзал и обрести именно ту фигуру, о которой вы всегда мечтали.
«Я не обладаю привлекательной внешностью»
В последнее время многие мужчины переживают, что дамы становятся похожими друг на друга, теряя свое очарование и шарм. И действительно, после того, как в моду вошли определенные черты лица, женщины пытаются при помощи пластических операций добиться желаемого результата. Однако не стоит торопиться и решаться на столько кардинальные перемены. Ведь бывает так, что хирургическое вмешательство не идет на пользу и женщина не только теряет свою индивидуальность, но и привлекательность. Поэтому постарайтесь найти то, что вам действительно нравится в своей внешности (например, у вас очень выразительные глаза или очаровательные ямочки на щечках) и не забывайте ежедневно напоминать себе, что вы неповторимы и уникальны. Поймите, если вы хотите поверить в свою привлекательность, не обязательно записываться на прием к пластическому хирургу, чтобы сделать «губы, как у Джоли», «грудь, как у Памелы Андерсон», «скулы, как у Виктории Бекхэм». Важно лишь найти то, что будет притягивать к вам других людей (достаточно вспомнить роковых женщин в истории, многие из которых обладали весьма посредственной внешностью, но при этом получали самых успешных мужчин и мировое признание).
«Окружающие видят меня серой мышкой»
Еще одна проблема, с которой не могут справиться многие дамы – перестать видеть себя серой мышкой. Точнее, они стесняются носить яркую одежду или попробовать накрасить не только глаза, но и губы. Им кажется, что все это им не идет и окружающие не поймут такого посыла. В результате они облачаются в серые бесформенные наряды, выбирают спортивную обувь на каблуке, из макияжа – тушь и максимум карандаш для бровей, а для прически – небрежный пучок. Они прячут свою неуверенность и стеснительность за этим неопределенным образом и убеждают себя, что никогда не смогут добиться хороших результатов в этой жизни. Психологи уверяют, что с этим можно (и нужно) бороться. Для начала стоит понять, что окружающие воспринимают вас именно так, как вы сами того хотите. Если вы мечтаете стать «незаметно», то не сетуйте на то, что люди перестают на вас реагировать и в большинстве случаев просто проходят мимо. Начните меняться, не бойтесь заявить о себе и о своих желаниях, не сидите на одном месте и не давайте возможность другим приписывать ваши заслуги. И не обязательно сразу же примерять на себя смелый образ – остановитесь на классике, и вы увидите, что окружающие тоже начнут воспринимать вас иначе.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я живу так, как хочу»
Этот комплекс, по мнению психологов, присущ чувственным и страстным натурам, ведущим не совсем правильный образ жизни. Ведь, например, чтобы доказать себе, что вы действительно сексуальны, не стоит часто менять партнеров и брать количеством, а не качеством. Ведь мужчины не задерживаются рядом с вами именно потому, что они просто не видят в вас достойную партию, способную построить серьезные отношения. И вы можете сколь угодно долго демонстрировать на публику, что у вас все отлично, но при этом ночами вы будете рыдать в подушку от одиночества и собственного бессилия. Поэтому постарайтесь обуздать свою страсть, покажите мужчинам, что вы можете быть неприступной и серьезной. Они должны завоевывать вас, а не получать «здесь и сейчас». И когда вы научитесь сдерживать себя и свои эмоции, представители сильного пола будут не только искать встреч с вами, но и будут бороться за право стать тем единственным, кто сможет сделать вас по-настоящему счастливой.
«Моя голова создана для короны»
«Все люди как люди, а я… королева!», - помните эту фразу? Еще некоторое время назад данный посыл можно было найти чуть ли не у каждой второй дамы в соцсетях. А вот психологи видят в этом другую проблему и утверждают, что комплекс превосходства присущ женщинам с завышенной самооценкой, отличающихся высокомерием и душевной черствостью. Степень превосходства не должна перекрывать все остальные чувства и мешать вам наслаждаться жизнью. Поэтому возьмите лист бумаги и выпишите, что именно, по вашему мнению, позволяет вам взойти на пьедестал, который вы сами же себе и воздвигли. В чем именно вы лучше других людей? А рядом пропишите, что случится, если вдруг лишить вас этих ярких качеств. Например, красота со временем увянет, карьера может закончится, да и везение тоже не бывает бесконечным. Определите, что тогда в вас останется, если забрать у вас все ваши достоинства? Поэтому снизьте немного планку восприятия действительности и попробуйте обратить свои качества во благо не только себе, но и окружающих.
«Я все решу сама»
В последнее время многие дамы пытаются проявлять свою независимость во всем: будь то выявление поломки у автомобиля или решение мелких бытовых вопросов до ведения ответственных крупных проектов. Никто не спорит, что вы действительно сможете справиться практически с любым вопросом, вот только что тогда делать мужчинам? Некоторые представители сильного пола признаются, что их пугают слишком независимые женщины, они не знают, как себя с ними вести и ощущают себя чуть ли не неудачниками на их фоне. Поэтому если даже в офисе вы «босс в юбке», то постарайтесь дома снимать свои доспехи и позволяйте вашему мужчине всем руководить, в том числе и вами. Психологи утверждают, что такие метаморфозы пойдут вам на пользу и помогут на долгое время сохранить «запал» и интерес к жизни.
«Во всех своих неудачах виновата лишь я»
Комплекс жертвы тоже весьма распространен среди прекрасной половины человечества. Многие дамы таким образом пытаются переложить ответственность за происходящее на других людей, в любой ситуации прикрываясь тем, что они тут совершенно ни при чем. Эксперты советуют перестать винить себя во всех смертных грехах и научиться обращать ситуацию в свою пользу. Например, разбилась чашка – к счастью и есть повод обновить сервиз, порвалось платье – пришло время обновить гардероб, отругал начальник – стоит задуматься о переходе в другую компанию или вовсе об открытии своего дела. Постарайтесь во всем находить позитив, и вы увидите, что мир начнет отвечать вам тем же.
Фото: vostock-photo/shutterstock
«Я обещала родителям сохранить целомудрие до свадьбы»
Это, как говорится, должно быть только ваше решение и уж точно не обещание или спор о том, что вы не сможете что-либо сделать. Все, что касается вашего организма и ваших принципов, должно быть важно именно для вас в первую очередь, а не для окружающих (даже если это ваши родители). Разумеется, они могут поговорить с вами, объяснив свою позицию в отношении каких-либо вопросах, но они точно не имеют никакого права диктовать вам, как (или, когда) начинать встречаться с мужчинами, выходить замуж, рожать детей и так далее. К тому же, одно дело, когда о целомудрии рассуждает молодая девушка и совсем другое – зрелая женщина, у которой никак не складываются серьезные отношения, но она все равно упорно продолжает настаивать на том, что именно «невинность и чистота» является залогом крепкого брака. Психологи уверяют, что мужчина в первую очередь обращает внимание на вас, а не на вашу невинность. И если вы его действительно заинтересовали, то он сделает все, чтобы быть с вами. А если нет, то рассуждать тут уже бесполезно. Поэтому постарайтесь стать интересной собеседницей, равноправным партнером и мудрой подругой и тогда у вас все наладится, поверьте.
«Друзья и знакомые пользуются моей добротой (и слабостью)»
Если вам кажется, что вы превратились в безотказную даму, бросающую все свои дела и спешащую на помощь по первому зову, тогда вам стоит пересмотреть свои жизненные принципы и приоритеты. Помогать, конечно, хорошо, однако не стоит забывать о себе и своих интересах. Ведь, как это обычно и бывает, когда реальная помощь понадобится лично вам, то откликнется не так много желающих, как вы изначально рассчитывали. Поэтому постарайтесь отойти от образа матери Терезы и почаще напоминайте своим родным и друзьям, что вам тоже нужна их поддержка и забота.
«Я точно знаю, как (и что) надо делать»
Эдакий комплекс Всезнайки, который зачастую раздражает окружающих. Даже если вам кажется, что лишь ваши слова и действия являются самыми правильными, не стоит доказывать это всем остальным. Во-первых, всегда нужно выслушать оппонента и дать ему возможность аргументировать свою точку зрения. Возможно тогда вы поймете, что она тоже имеет место быть и чуть-чуть измените свою позицию. А во-вторых, упрямое нежелание считаться с мнением окружающих выдает в вас невоспитанную эгоистичную особу, пытающуюся заставить остальных людей плясать под ее дудку. В лучшем случае вас просто не станут воспринимать всерьез, а в худшем – разорвут с вами отношения и забудут о вашем существовании. Поэтому постарайтесь изменить свое поведение и научитесь слушать других. Так вы не упустите из виду ничего важного и сможете сохранить хорошие отношения с людьми.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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