10 женских комплексов, которые легко можно превратить в достоинства

«Мои стандарты далеки от модельных»

Пожалуй, это один из самых основных недостатков, который пытаются приписать себе большинство женщин. И даже если вдруг вам кажется, что у вас чуть больше килограммов, чем того требует современная мода (хотя, мировые бренды давно уже отказались от пропаганды излишней худобы в пользу естественной красоты и здоровья), то это не значит, что вы в чем-то хуже и что вас теперь никто не полюбит. Согласно недавним исследованиям, добрая половина мужчин предпочитают, как раз женщин с аппетитными формами, которые не зациклены на своей внешности и не пытаются «перекроить» себя, чтобы быть похожими на кого-то. Однако доказывать это даме, вбившей себе в голову, что она не идеальна, бесполезно. Женщина либо закроется в себе и будет страдать молча, либо сочтет, что вы над ней смеетесь и прекратит любое общение с вами. Поэтому нужно просто помочь такой особе понять, что она прекрасна. Для начала, например, женщина должна внимательно рассмотреть себя в зеркале, отмечая, что ей нравится во внешности, а что напротив, приносит лишь разочарование. Но важно не просто описывать плюсы и минусы, а попробовать проследить причину, почему, скажем, вам что-то не нравится. Допустим, вы считаете свой нос малопривлекательным, потому что он с горбинкой. Решение напрашивается само собой – попытаться сделать его привлекательнее с помощью макияжа, либо попробовать решить это вместе со специалистом. Или, например, вам не нравятся полные ноги, потому что вы набрали немного килограммов. Выход – записаться в спортзал и обрести именно ту фигуру, о которой вы всегда мечтали.

«Я не обладаю привлекательной внешностью»

В последнее время многие мужчины переживают, что дамы становятся похожими друг на друга, теряя свое очарование и шарм. И действительно, после того, как в моду вошли определенные черты лица, женщины пытаются при помощи пластических операций добиться желаемого результата. Однако не стоит торопиться и решаться на столько кардинальные перемены. Ведь бывает так, что хирургическое вмешательство не идет на пользу и женщина не только теряет свою индивидуальность, но и привлекательность. Поэтому постарайтесь найти то, что вам действительно нравится в своей внешности (например, у вас очень выразительные глаза или очаровательные ямочки на щечках) и не забывайте ежедневно напоминать себе, что вы неповторимы и уникальны. Поймите, если вы хотите поверить в свою привлекательность, не обязательно записываться на прием к пластическому хирургу, чтобы сделать «губы, как у Джоли», «грудь, как у Памелы Андерсон», «скулы, как у Виктории Бекхэм». Важно лишь найти то, что будет притягивать к вам других людей (достаточно вспомнить роковых женщин в истории, многие из которых обладали весьма посредственной внешностью, но при этом получали самых успешных мужчин и мировое признание).

«Окружающие видят меня серой мышкой»

Еще одна проблема, с которой не могут справиться многие дамы – перестать видеть себя серой мышкой. Точнее, они стесняются носить яркую одежду или попробовать накрасить не только глаза, но и губы. Им кажется, что все это им не идет и окружающие не поймут такого посыла. В результате они облачаются в серые бесформенные наряды, выбирают спортивную обувь на каблуке, из макияжа – тушь и максимум карандаш для бровей, а для прически – небрежный пучок. Они прячут свою неуверенность и стеснительность за этим неопределенным образом и убеждают себя, что никогда не смогут добиться хороших результатов в этой жизни. Психологи уверяют, что с этим можно (и нужно) бороться. Для начала стоит понять, что окружающие воспринимают вас именно так, как вы сами того хотите. Если вы мечтаете стать «незаметно», то не сетуйте на то, что люди перестают на вас реагировать и в большинстве случаев просто проходят мимо. Начните меняться, не бойтесь заявить о себе и о своих желаниях, не сидите на одном месте и не давайте возможность другим приписывать ваши заслуги. И не обязательно сразу же примерять на себя смелый образ – остановитесь на классике, и вы увидите, что окружающие тоже начнут воспринимать вас иначе.