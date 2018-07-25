10 вещей, о которых жалели все девушки без исключения

«Ну и что, что эти туфли на размер меньше, я все равно их куплю»

Признайтесь, вы тоже покупали одежду и обувь заведомо зная, что она вам не подойдет? Большинство дам с маниакальным упорством продолжают выбирать туфли на несколько размеров больше просто потому, что визуально они кажутся аккуратнее и делают ножку сексуальнее. А то, что в такой обуви не то, что пройтись, а даже стоять невозможно, их практически не волнует. Они надеются растянуть (или разносить) понравившуюся пару, ну или просто поставить ее аккуратно на полку и любоваться перед сном.

«Что может случиться страшного, если я сама покрашу волосы?»

С этого, кажется, начинали все юные дамы и превращали свой дом в некое подобие салона красоты. Красили себя и подруг, при этом не уделяя особое внимание тому, какая должна быть краска, как ее правильно наносить и смывать. «Надо, чтобы цвет получился ярче, поэтому подержим на 10 минут дольше», - знакомая фраза? Увы, но все это самым печальным образом сказывалось на красоте и здоровье волос, которые со временем стали все больше напоминать жесткую выжженную солому. Со временем, конечно, понимаешь, что заниматься улучшением свой внешности лучше в салонах красоты и под присмотром специалиста, а не устраивать самодеятельность на дому.

«Я же могу сама отрезать челку и подравнять кончики?»

Думаем, практически все дамы без исключения пытались играть в парикмахера и пробовали сделать себе прическу, а точнее стрижку, самостоятельно. И начинали с того, что экспериментировали с отрезанием челки или подравниванием кончиков. Редко у кого получалось сделать это красиво и поэтому им приходилось экстренно записываться в салон к мастеру. Действительно, не ходить же с неровными прядями или непонятным «нечто», которое по замыслу должно было быть модной челкой.

«Он не позвонил, потому что у него случилось что-то серьезное»

Психологи напоминают, что не стоит искать оправдание мужчине, ведь если вы ему действительно дороги и он ценит ваши отношения, тогда он найдет способ связаться с вами, где бы ни находился и чем бы ни занимался в данный момент. Ну, а если ваш избранник совершенно спокойно исчезает на несколько дней и не подает о себе весточки, значит, вы его не зацепили, и он не воспринимает вас всерьез. Вы точно хотите тратить свое время и силы на такого человека?

«Он изменится, я дам ему еще один шанс»