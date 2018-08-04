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10 вещей, которые вы еще успеете сделать до конца лета

До конца лета осталось совсем чуть-чуть, однако это не повод впадать в уныние и опускать руки. У вас еще есть прекрасная возможность сделать что-то такое, что вы откладывали на последний момент. А чтобы вы ничего не упустили, можно свериться с нашим пунктом вещей, которые обязательно нужно сделать до наступления осени.

Освоить новый вид транспорта

В самом начале лета вы себе говорили, что неплохо бы осуществить мечту детства и научиться уже кататься на велосипеде, роликах, самокате, скутере или даже автомобили. Однако время прошло, а вы не то, что не научились, а даже не дошли до точки проката транспортных средств и не записались в автошколу. Поэтому может быть хватит лишь рассуждать и бросать завистливые взгляды на тех, кто лихо обращается с транспортом.

Отправиться в путешествие

Например, на том самом автомобиле, которым вы научитесь управлять в самое ближайшее время. Вы поставили себе цель, а значит нельзя отступать! С другой стороны, отправиться в путешествие можно и традиционным способом. И не важно, выберите ли вы маршрут в столицу, в соседний город, в ближайшее зарубежье или экзотическую страну – главное, что вы откроете для себя новые впечатления и зарядитесь позитивом.

Посмотреть фильм под открытым небом

Куда еще отправляться в теплое время года, как не в кинотеатр под открытым небом? Узнайте расписания ближайших киносеансов, зовите друзей и вместе приобщайтесь к миру прекрасного! Тем более, что для подобных показов обычно выбирают качественные фильмы, которые точно не оставят вас равнодушными.

Устроить свидание с продолжением

Или даже заняться сексом на природе – почему нет? Все зависит лишь от вашей фантазии и готовности партнера поддержать вашу инициативу. Начать свое оригинальное свидание, кстати, можно весьма традиционно, а затем удивить своего избранника продолжением «с перчинкой». Заодно можете проводить закат и встретить рассвет вместе - это так романтично!

Организовать пляжную вечеринку

Вы скажете, что это банально? Возможно, но только представьте, что с наступлением холодов вы будете вспоминать это веселое мероприятие и жалеть, что не организовали еще парочку таких. И пускай это будет не большой опен-эйр, а лишь маленький междусобойчик, однако потанцевать босиком под любимую музыку и шум волн – что может быть лучше?

Купить что-то на распродаже (если вы это еще не сделали)

Сейчас еще есть шанс приобрести в магазинах привлекательные товары со скидкой до 70%, так почему бы им не воспользоваться? И если вы еще не отважились на такой шаг раньше, то теперь можно заглянуть к любимым брендам и отыскать что-то действительно стоящее.

«Выгулять» новые летние наряды

Вы еще весной прикупили несколько симпатичных платьев, но так и не решились их надеть? Просто подумайте о том, что другого шанса у вас не будет и все эти невероятные вещи так и будут пылиться в шкафу до следующего сезона. Поэтому отбросьте сомнения и похвастайтесь перед друзьями своими обновками.

Заняться спортом

Даже если вы не успели похудеть к лету, это не повод запускать себя еще больше. Запишитесь в ближайший спортзал, освойте тренировки в бассейне или просто отправляйтесь в какой-нибудь парт, чтобы заняться йогой или побегать. И даже если вы не станете чемпионом, зато потом вы с гордостью можете говорить друзьям и знакомым, что вели активный образ жизни и посещали тренировки.

Устроить пикник в парке и пройтись босиком по траве

Почему бы вам не воспользоваться моментом и не провести целый день на улице? Для этого совершенно не обязательно бесцельно бродить по улицам, думая, чем бы таким заняться. Устройте пикник в ближайшем парке, скиньте обувь и пройдитесь босиком по траве или узнайте, где дает концерт ваша любимая группа и совместите приятное с полезным – зовите друзей, слушайте приятную музыку и дегустируйте закуски, которые вы захватили с собой.

Прокатиться на аттракционах

Страшно? Конечно! Но это того стоит, поверьте. И пускай карусели скрипят и раскачиваются, вы все равно сможете насладиться моментом, получить порцию адреналина и вдоволь покричать. К тому же, так вы сможете побороть свой страх и увидеть, насколько прекрасен ваш город, если смотреть на него с высоты.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock

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