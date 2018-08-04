10 вещей, которые вы еще успеете сделать до конца лета

Освоить новый вид транспорта
В самом начале лета вы себе говорили, что неплохо бы осуществить мечту детства и научиться уже кататься на велосипеде, роликах, самокате, скутере или даже автомобили. Однако время прошло, а вы не то, что не научились, а даже не дошли до точки проката транспортных средств и не записались в автошколу. Поэтому может быть хватит лишь рассуждать и бросать завистливые взгляды на тех, кто лихо обращается с транспортом.
Отправиться в путешествие
Например, на том самом автомобиле, которым вы научитесь управлять в самое ближайшее время. Вы поставили себе цель, а значит нельзя отступать! С другой стороны, отправиться в путешествие можно и традиционным способом. И не важно, выберите ли вы маршрут в столицу, в соседний город, в ближайшее зарубежье или экзотическую страну – главное, что вы откроете для себя новые впечатления и зарядитесь позитивом.
Посмотреть фильм под открытым небом
Куда еще отправляться в теплое время года, как не в кинотеатр под открытым небом? Узнайте расписания ближайших киносеансов, зовите друзей и вместе приобщайтесь к миру прекрасного! Тем более, что для подобных показов обычно выбирают качественные фильмы, которые точно не оставят вас равнодушными.
Устроить свидание с продолжением
Или даже заняться сексом на природе – почему нет? Все зависит лишь от вашей фантазии и готовности партнера поддержать вашу инициативу. Начать свое оригинальное свидание, кстати, можно весьма традиционно, а затем удивить своего избранника продолжением «с перчинкой». Заодно можете проводить закат и встретить рассвет вместе - это так романтично!
Организовать пляжную вечеринку
Вы скажете, что это банально? Возможно, но только представьте, что с наступлением холодов вы будете вспоминать это веселое мероприятие и жалеть, что не организовали еще парочку таких. И пускай это будет не большой опен-эйр, а лишь маленький междусобойчик, однако потанцевать босиком под любимую музыку и шум волн – что может быть лучше?
Купить что-то на распродаже (если вы это еще не сделали)
Сейчас еще есть шанс приобрести в магазинах привлекательные товары со скидкой до 70%, так почему бы им не воспользоваться? И если вы еще не отважились на такой шаг раньше, то теперь можно заглянуть к любимым брендам и отыскать что-то действительно стоящее.
«Выгулять» новые летние наряды
Вы еще весной прикупили несколько симпатичных платьев, но так и не решились их надеть? Просто подумайте о том, что другого шанса у вас не будет и все эти невероятные вещи так и будут пылиться в шкафу до следующего сезона. Поэтому отбросьте сомнения и похвастайтесь перед друзьями своими обновками.
Заняться спортом
Даже если вы не успели похудеть к лету, это не повод запускать себя еще больше. Запишитесь в ближайший спортзал, освойте тренировки в бассейне или просто отправляйтесь в какой-нибудь парт, чтобы заняться йогой или побегать. И даже если вы не станете чемпионом, зато потом вы с гордостью можете говорить друзьям и знакомым, что вели активный образ жизни и посещали тренировки.
Устроить пикник в парке и пройтись босиком по траве
Почему бы вам не воспользоваться моментом и не провести целый день на улице? Для этого совершенно не обязательно бесцельно бродить по улицам, думая, чем бы таким заняться. Устройте пикник в ближайшем парке, скиньте обувь и пройдитесь босиком по траве или узнайте, где дает концерт ваша любимая группа и совместите приятное с полезным – зовите друзей, слушайте приятную музыку и дегустируйте закуски, которые вы захватили с собой.
Прокатиться на аттракционах
Страшно? Конечно! Но это того стоит, поверьте. И пускай карусели скрипят и раскачиваются, вы все равно сможете насладиться моментом, получить порцию адреналина и вдоволь покричать. К тому же, так вы сможете побороть свой страх и увидеть, насколько прекрасен ваш город, если смотреть на него с высоты.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock