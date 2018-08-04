10 вещей, которые вы еще успеете сделать до конца лета

Освоить новый вид транспорта

В самом начале лета вы себе говорили, что неплохо бы осуществить мечту детства и научиться уже кататься на велосипеде, роликах, самокате, скутере или даже автомобили. Однако время прошло, а вы не то, что не научились, а даже не дошли до точки проката транспортных средств и не записались в автошколу. Поэтому может быть хватит лишь рассуждать и бросать завистливые взгляды на тех, кто лихо обращается с транспортом.

Отправиться в путешествие

Например, на том самом автомобиле, которым вы научитесь управлять в самое ближайшее время. Вы поставили себе цель, а значит нельзя отступать! С другой стороны, отправиться в путешествие можно и традиционным способом. И не важно, выберите ли вы маршрут в столицу, в соседний город, в ближайшее зарубежье или экзотическую страну – главное, что вы откроете для себя новые впечатления и зарядитесь позитивом.

Посмотреть фильм под открытым небом

Куда еще отправляться в теплое время года, как не в кинотеатр под открытым небом? Узнайте расписания ближайших киносеансов, зовите друзей и вместе приобщайтесь к миру прекрасного! Тем более, что для подобных показов обычно выбирают качественные фильмы, которые точно не оставят вас равнодушными.

Устроить свидание с продолжением

Или даже заняться сексом на природе – почему нет? Все зависит лишь от вашей фантазии и готовности партнера поддержать вашу инициативу. Начать свое оригинальное свидание, кстати, можно весьма традиционно, а затем удивить своего избранника продолжением «с перчинкой». Заодно можете проводить закат и встретить рассвет вместе - это так романтично!

Организовать пляжную вечеринку