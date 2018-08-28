10 вещей, без которых жизнь женщины не была бы полноценной

Джинсы, по которым вы определяете, насколько поправились
У вас тоже припрятаны в самом дальнем углу шкафа обтягивающие джинсы, в которых вы мечтаете блистать, если вдруг вам удастся скинуть парочку ненавистных килограммов? Психологи уверяют, что подобное самобичевание ни к чему хорошему не приведет и советуют избавиться от вещей, которые вы носили еще в выпускном классе или на первом курсе университета.
Туфли, в которых невозможно ходить
Это пункт, без сомнения, вам знаком очень даже хорошо. Наверняка у вас тоже найдется пара туфель (а может и не одна), в которых вы можете сделать шаг или два от силы, а в лучшем случае – просто красиво постоять или попозировать для эффектного фото. Возможно на страницах журнала они и выглядели невероятно, но в реальной жизни ни на что, кроме как сиротливо стоять в шкафу, они не годятся.
Пояс для чулок или сексуальная повязка на ногу
Покупая сей соблазнительный комплект, вы, наверняка, представляли, какую жаркую ночь устроите своему возлюбленному. Но, признайтесь честно, успевали ли вы (нет, не надеть) хотя бы достать эти предметы до того, как ваш избранник набрасывался на вас со страстными поцелуями или затем довольный отворачивался к стене?
Летняя соломенная шляпа
Поддавшись модным советам из тех же глянцевых журналов, многие представительницы прекрасного пола ринулись скупать гигантские шляпки, в надежде стать королевой пляжа или хотя бы сделать несколько потрясающих снимков для своего Instagram. Но, обычно данный аксессуар так и остается сиротливо лежать дома, а вы отправляетесь покорять модные курорты без него. Просто потому, что он не помещается ни в один чемодан, а ехать через весь город с гигантской шляпой на голове вам как-то не комильфо.
Ароматические свечи
Согласны, свечи могут привнести нечто романтическое в ваш интерьер и даже пригодиться, если вдруг у вас выключат свет, но в большинстве случаев они лишь пылятся на открытых полках и не зажигаются даже «по случаю». Особо отважные пытаются следовать советам из глянцевых журналов и устроить, например, романтик прямо в ванной. Но тут встает вопрос: «Куда деть ту батарею баночек, шампуней и кремов для тела, которые заполонили собой все свободные (и не очень) поверхности?»
Крем для тела
Пожалуй, многие согласятся с тем, что это самая бесполезная вещь на свете, однако лишь некоторые из нас способны хладнокровно пройти мимо полок, заставленных различными кремами, которые источают такой аромат, что хочется скупить все и сразу. Однако после того, как эйфория от покупки пройдет, вы просто уберете его на полку, где хранятся еще несколько подобных тюбиков, с уверениями производителей, что именно это средство подарит мягкость (и молодость) вашей коже. Но в реальности мало кто из дам согласен наносить регулярно на свое тело нечто холодное, липкое и малоэффективное. Ну, может лишь раз или два, но и то, поддавшись рекламе.
Спортивный инвентарь «для вида»
Еще один пункт, знакомый практически каждой даме – хула-хуп, степпер или гантели, заботливо припрятанные в кладовой комнате или за спинкой дивана. «Зачем тратить деньги на дорогостоящие фитнес-клубы?», - с этими словами вы приобретали спортивный инвентарь, который, увы, впоследствии даже не использовали по назначению.
Несколько вечерних платьев «на выход»
В которых, разумеется, вам просто некуда пойти, потому как приобретали вы их в надежде, что когда-нибудь сможете блистать на красной ковровой дорожке или на худой конец появиться в шикарном ресторане, куда дамы приходят исключительно в вечерних туалетах, а мужчины – в смокингах.
Постельное белье «а-ля Версаль»
Невероятно красивое и непременно шелковое постельное белье тоже наверняка найдется в ваших закромах. Возможно, вы уже и не вспомните, для какого случая его приобретали, однако застилали ими свою постель вы лишь несколько раз. Ведь любоваться комплектом для принцесс не то же самое, что спать на нем – холодно, скользко и жалко испортить. И если вы хоть раз пробовали устроить на нем страстную ночь любви, тогда вы точно понимаете, о чем мы.
Посуда для приготовления фондю, йогурта или мороженого
Фондюшницу и йогуртницу (или агрегат для приготовления домашнего мороженого) тоже можно найти на кухне у каждой второй из нас. И если второй гаджет под предлогом приготовления вкусного и полезного завтрака, вы хоть какое-то время еще использовали, то вот фондюшница наверняка вышла из строя еще в самом начале, когда вы пытались растопить там слишком большое количество сыра, смешанного с вином. Поэтому эти гаджеты перекочевали в шкафчик, где и стоят без надобности.
Текст: Юлия Кальницкая
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