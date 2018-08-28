10 вещей, без которых жизнь женщины не была бы полноценной

Поддавшись модным советам из тех же глянцевых журналов, многие представительницы прекрасного пола ринулись скупать гигантские шляпки, в надежде стать королевой пляжа или хотя бы сделать несколько потрясающих снимков для своего Instagram. Но, обычно данный аксессуар так и остается сиротливо лежать дома, а вы отправляетесь покорять модные курорты без него. Просто потому, что он не помещается ни в один чемодан, а ехать через весь город с гигантской шляпой на голове вам как-то не комильфо.

Ароматические свечи

Согласны, свечи могут привнести нечто романтическое в ваш интерьер и даже пригодиться, если вдруг у вас выключат свет, но в большинстве случаев они лишь пылятся на открытых полках и не зажигаются даже «по случаю». Особо отважные пытаются следовать советам из глянцевых журналов и устроить, например, романтик прямо в ванной. Но тут встает вопрос: «Куда деть ту батарею баночек, шампуней и кремов для тела, которые заполонили собой все свободные (и не очень) поверхности?»

Крем для тела

Пожалуй, многие согласятся с тем, что это самая бесполезная вещь на свете, однако лишь некоторые из нас способны хладнокровно пройти мимо полок, заставленных различными кремами, которые источают такой аромат, что хочется скупить все и сразу. Однако после того, как эйфория от покупки пройдет, вы просто уберете его на полку, где хранятся еще несколько подобных тюбиков, с уверениями производителей, что именно это средство подарит мягкость (и молодость) вашей коже. Но в реальности мало кто из дам согласен наносить регулярно на свое тело нечто холодное, липкое и малоэффективное. Ну, может лишь раз или два, но и то, поддавшись рекламе.

Спортивный инвентарь «для вида»

Еще один пункт, знакомый практически каждой даме – хула-хуп, степпер или гантели, заботливо припрятанные в кладовой комнате или за спинкой дивана. «Зачем тратить деньги на дорогостоящие фитнес-клубы?», - с этими словами вы приобретали спортивный инвентарь, который, увы, впоследствии даже не использовали по назначению.

Несколько вечерних платьев «на выход»