10 важных правил, которые помогут вам не завалить собеседование по телефону

«Я вас не слышу!»

Обеспечьте нормальные условия для разговора. К сожалению, многие соискатели забывают об этом ключевом моменте и поэтому проваливают собеседование по телефону. Если вы договорились на интервью в определенное время, постарайтесь отключить все девайсы и попросите своих родных или друзей не отвлекать вас в такой важный момент параллельными звонками или сообщениями, иначе бесконечные уведомления будут действовать на нервы и мешать вашему разговору.

Перенесите разговор, если вам неудобно общаться

Помните, что собеседование должно проходить в спокойной и удобной для вас обстановке. Поэтому если телефонный звонок застал вас где-то на переходе в метро, на шумной площади, за рулем автомобиля или на совещании, вежливо попросите перенести время разговора. Иначе ваша нервозность и плохая связь могут оставить негативное впечатление у собеседника, и желаемой должности вам не видать.

Постарайтесь отвечать коротко и по делу

Не стоит пускаться в долгие и путаные объяснения, если вам задали вполне конкретный вопрос. Научитесь ценить свое время и не перегружайте вашего собеседника лишней информацией. Заранее подготовьте несколько коротких ответов и постарайтесь отвечать четко по делу. Однако не стоит впадать в крайности, ведь ответы в стиле «да» или «нет» будут расценены потенциальным работодателем как ваше нежелание с ним общаться. И будьте уверены, что он не только поспешит поскорее завершить разговор, но и сделает соответствующие выводы относительно вашей кандидатуры.

Выпишите важные моменты на листок