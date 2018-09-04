10 важных правил, которые помогут вам не завалить собеседование по телефону

«Я вас не слышу!»
Обеспечьте нормальные условия для разговора. К сожалению, многие соискатели забывают об этом ключевом моменте и поэтому проваливают собеседование по телефону. Если вы договорились на интервью в определенное время, постарайтесь отключить все девайсы и попросите своих родных или друзей не отвлекать вас в такой важный момент параллельными звонками или сообщениями, иначе бесконечные уведомления будут действовать на нервы и мешать вашему разговору.
Перенесите разговор, если вам неудобно общаться
Помните, что собеседование должно проходить в спокойной и удобной для вас обстановке. Поэтому если телефонный звонок застал вас где-то на переходе в метро, на шумной площади, за рулем автомобиля или на совещании, вежливо попросите перенести время разговора. Иначе ваша нервозность и плохая связь могут оставить негативное впечатление у собеседника, и желаемой должности вам не видать.
Постарайтесь отвечать коротко и по делу
Не стоит пускаться в долгие и путаные объяснения, если вам задали вполне конкретный вопрос. Научитесь ценить свое время и не перегружайте вашего собеседника лишней информацией. Заранее подготовьте несколько коротких ответов и постарайтесь отвечать четко по делу. Однако не стоит впадать в крайности, ведь ответы в стиле «да» или «нет» будут расценены потенциальным работодателем как ваше нежелание с ним общаться. И будьте уверены, что он не только поспешит поскорее завершить разговор, но и сделает соответствующие выводы относительно вашей кандидатуры.
Выпишите важные моменты на листок
Чтобы не мямлить в процессе собеседования, пытаясь вспомнить хронологию своей профессиональной деятельности или другие важные аспекты, заранее выпишите себе на листочек ключевые моменты и пользуйтесь этой «шпаргалкой» во время телефонного интервью. А еще лучше положите перед собой свое резюме и описание вакансии, на которую вы претендуете. Так вам проще будет сориентироваться и понять, какие обязанности вас ожидают и что вам нужно будет еще подтянуть.
Заранее потренируйтесь перед зеркалом
Если вы не можете похвастаться четкой дикцией, то есть смысл заранее прорепетировать некоторые моменты, чтобы достойно выдержать расспросы потенциального работодателя. Ведь в данном случае вы не можете произвести впечатление своим отличным внешним видом, поэтому вся надежда на уверенное произношение и грамотную речь.
Не отвлекайтесь по мелочам
Заранее уберите подальше те вещи, которые могут вас отвлекать во время важного разговора. В первую очередь это относится к проверке почты или даже общению в социальных сетях именно в тот момент, когда вы проходите собеседование по телефону. Иначе вы не сможете сконцентрироваться на вопросах, будете постоянно переспрашивать вашего собеседника, потому что не услышите какую-то информацию, и так далее. Эксперты напоминают, что такое поведение ужасно раздражает и не приведет к желаемым результатам.
Улыбайтесь и шутите
Даже если вы думаете, что вас не видно, поэтому можно отвечать на вопросы без особого энтузиазма, то вы ошибаетесь. Психологи утверждают, что именно улыбка является тем самым основным приемом, который поможет вам создать положительное впечатление о себе. Ведь в этом случае в вашем голосе собеседник почувствует искреннюю заинтересованность, энтузиазм и умение быстро найти подход к любому человеку.
Слушайте собеседника
Нет ничего хуже нетерпеливого соискателя, который не дослушивает собеседника и говорит без умолку о своих достоинствах. Постарайтесь с первых же минут разговора настроиться на волну вашего потенциального работодателя, уловить его манеру речи и общаться в таком же духе. И ни в коем случае не перебивайте собеседника и не вставляйте свои комментарии, иначе ваш разговор закончится даже раньше, чем вы предполагали.
Узнайте о дальнейших действиях
Не стесняйтесь спрашивать о том, какие должны быть ваши дальнейшие шаги. Другими словами, если вы чувствуете, что интервью подходит к концу, а вам так и не озвучили ничего конкретного, тогда вежливо уточните, когда можно будет связаться с ними, чтобы узнать результат, или лучше дожидаться ответного звонка.
Выразите благодарность
Не забудьте отправить вашему собеседнику короткое письмо, в котором вы поблагодарите его за общение и еще раз в общих чертах озвучите, почему для вас так важна эта работа. Психологи уверяют, что подобный прием поможет вам выделиться среди остальных кандидатов и продемонстрировать свой серьезный настрой.
Текст: Юлия Кальницкая
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