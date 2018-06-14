10 самых странных фобий, которые введут вас в ступор

Номофобия

Одна из самых популярных фобий в современном мире, и связан этот страх с потерей смартфона. Вам, возможно, не понять, но человек, подверженный данному недугу, способен впасть в отчаяние или испытать дикий страх от того, что его драгоценный гаджет не лежит рядом с ним на расстоянии вытянутой руки или, не дай Бог, он разрядился и больше не может выполнять свои функции. Верный признак: индивидуум постоянно хватается за телефон, проверяет время и сообщения или просто теребит смартфон в руках.

Вестифобия

Вы удивитесь, но даже есть и такой заскок — страх перед выбором той или иной одежды. Например, некоторые панически боятся определенных цветов, а другие не любят обтягивающие или, напротив, слишком свободные вещи. Но есть и особо тяжелая форма этого заболевания, когда человек впадает в ужас от абсолютно любого предмета одежды (не так важно, это нижнее белье или симпатичное платьице).

Эргофобия

Эта фобия, пожалуй, знакома большинству представителей офисного планктона. А если быть точнее, то при данном недуге человек испытывает страх перед работой, а панические атаки регулярно накрывают его прямо в офисе.