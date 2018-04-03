Если вы собираетесь отправиться в ту или иную страну, советуем для начала ознакомиться с местными законами. И в случае возникновения каких-либо спорных моментов, вы сможете грамотно отреагировать и избежать проблем с органами власти. Ведь, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

Лос-Анджелес, США

В этом городе не разрешено купать более двух младенцев в одной купели. И, кажется, мы понимаем, почему.

Кроме того, местные власти запрещают отлавливать и облизывать лягушек. Это связано с тем, что кожа некоторых видов лягушек содержит галлюциногены, поэтому подростки нашли, как использовать данный факт в своих интересах. Было бы любопытно посмотреть на людей, которым вообще пришло в голову впервые попробовать это сделать.

Флорида, США

Во всех зданиях этого города входные двери открываются исключительно наружу. Такой закон приняли для того, чтобы в случае возникновения пожара людям было легче спастись.

Также в этом городе запрещается домохозяйкам разбивать больше трех тарелок (или четырех кружек) в день. Возможно, это связано с дефицитом кухонной посуды?

Кливленд, США

Женщинам этого городка ни в коем случае нельзя примерять лакированную обувь. Оказывается, в таких туфельках может отражаться нижнее белье, и многие мужчины могут этим воспользоваться. К слову, мы всей редакцией задумались о том, что нам ни за что не пришло бы в голову разглядывать то, что отражается в лакированной обуви собеседника.

Миннесота, США

В этом штате ни в коем случае нельзя сушить на одной веревке предметы женского и мужского гардероба. Кроме того, местным жителям не разрешается спать нагишом. Возникает вопрос: а как власти, собственно, проверяют выполнение этого закона?

Франция

Весьма удивительный закон действует на территории этой страны. Оказывается, владельцам свиней ни в коем случае нельзя давать животным кличку «Наполеон», иначе им могут грозить серьезные проблемы. Видимо, было много желающих, или к чему вообще придумали подобное правило?

Италия

На территории страны действует закон, гласящий, что дамы, которых зовут Мария, не могут заниматься сексом за вознаграждение. Да и вообще проституция здесь не в чести.

Кстати, еще один закон запрещает появляться мужчинам на пляжах в Палермо в обнаженном виде. Зато женщинам — пожалуйста. Им и слова никто против не скажет.