10 рекомендаций, как наладить быт и не забыть о себе

Не срывайтесь на близких

Каким бы тяжелым не выдался ваш день, постарайтесь не срываться на своих родных и близких. К тому же, по мнению экспертов, если вы сами недовольны своей жизнью, то какой пример вы можете подать детям? Если вы находитесь в постоянном стрессе, то ничему хорошему вы их точно не научите. Поэтому постарайтесь не забывать о своих нуждах из-за того, что кто-то когда-то вам сказал, что нужно быть идеальной матерью и распрощаться со своими мечтами и желаниями. Эксперты рекомендуют найти золотую середину, чтобы не жертвовать собой сверх меры и не оставлять без внимания своих близких.

Составляйте планы

Чтобы не упустить из виду ничего важного и все держать под контролем, научитесь составлять планы. А затем вам лишь останется сверяться со своими списками и прикидывать, сколько дел вы успеете выполнить сегодня. Так вы сможете планировать не только свое время, но и остальных членов семьи приучить к порядку и пунктуальности.

Привлекайте главу семьи к решению бытовых проблем

К сожалению, многим дамам проще взвалить все бытовые проблемы на себя, чем лишний раз попросить своих благоверных о чем-то. В итоге такие женщины не только тащат на себе работу, но еще и дом вместе с мужем. Специалисты предостерегают: мужу, конечно, при таком раскладе будет вполне комфортно, но вот вам… Действительно ли такой жизни вы для себя хотели? В идеале, конечно, еще в самом начале отношений обговорить, кто и за что отвечает, чтобы никто не чувствовал себя так, словно он один решает все вопросы. К тому же, последние исследования показали, что те пары, где домашние дела поделены поровну между партнерами, намного лучше понимают друг друга и меньше ругаются.

Делегируйте полномочия

Если вы понимаете, что можете перепоручить что-то своим близким – сделайте это, а не отмахивайтесь со словами «мне проще и быстрее решить все самой!». Ведь, возможно, они и рады бы помочь, но вы отстраняете их от домашних обязанностей и потом жалуетесь, что вас никто не ценит. Распишите каждому члену семьи его обязанности и лишь проверяйте их выполнение (но не забывайте хвалить за хорошую работу, иначе в следующий раз желающих вам помочь будет меньше).