10 простых и эффективных шагов для поиска новой работы

Уйти или остаться?

Наверняка у вас тоже были такие моменты, когда вы думали, что все вас достало, что пора уходить в свободное плавание или на более перспективное место работы. Однако потом вы успокаивались и продолжали выполнять свои обязанности как ни в чем не бывало. Это нормальная ситуация, уверяют эксперты. Некоторые сотрудники, например, признаются, что мечтают уволиться по несколько раз за день, но затем берут себя в руки и возвращаются к своей работе. И если в один прекрасный момент вы все же твердо для себя решили, что «хочу уволиться» — это не очередной эмоциональный всплеск, а действительно ваше желание, тогда для начала вам нужно определиться, хотите ли вы развиваться в той же области или попробовать что-то другое.

«Ленивый» поиск

Для начала можно попробовать пройти этап так называемого ленивого серфинга, когда вы ходите по сайтам и изучаете предложения о работе (вдруг вам повезет — и вы практически сразу же найдете вакансию, которая будет соответствовать вашим ожиданиям). Ознакомьтесь с предлагаемыми вариантами, сравните уровень дохода со своим нынешним и окончательно примите решение, действительно ли вам стоит увольняться или можно попробовать начать со своей компании (перейти в другой отдел, пересмотреть круг своих обязанностей и так далее). Если вы понимаете, что вам действительно стоит сменить работу, тогда действуйте дальше.

Правильное резюме — залог успеха

Следующий шаг, о котором забывает большинство соискателей, — правильно составленное резюме. Если вы до этого уже его составляли, тогда сейчас самое время обновить информацию, а заодно еще раз проверить, насколько грамотно и профессионально оно составлено. Чтобы получить объективную оценку, можно попросить кого-то из знакомых (кто работает в сфере HR) ознакомиться с вашим резюме и дать комментарии или рекомендации. Кстати, эксперты рекомендуют указывать заработную плату в резюме немного выше той, на которую вы рассчитываете. В любом случае вы будете «торговаться» с потенциальным работодателем, и он в любом случае немного снизит итоговую планку (поэтому так вы в итоге получите ту сумму, какую и хотели изначально).